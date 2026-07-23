Robert Lewandowski, Lamine Yamal’ın 2026 Dünya Kupası’nda neden “en iyi” performansını sergileyemediğini açıklıyor – Barcelona’nın genç yıldızı, İspanya’nın tarihi zaferinde daha çok destek rolü üstlendi

Eski Barcelona takım arkadaşı Lewandowski, Yamal’ın ABD’de neden en iyi formuna ulaşamadığını açıkladı. Turnuva sırasında taraftarların genç kanat oyuncusunu en iyi haliyle görüp görmedikleri sorulduğunda, deneyimli Polonyalı forvet ESPN’e şöyle konuştu: “Dürüst olmak gerekirse, hayır, [bu turnuvada en iyi halini] görmedik. Benim için en iyi performans, en iyi Lamine, elbette geçen sezon değil, iki sezon önceydi; benim için Lamine Yamal'ın en iyi hali oydu.

"O hâlâ genç, Dünya Kupası’na sakatlıktan sonra geldi ve yaklaşık sekiz hafta boyunca oynamadı. Sekiz hafta oynamadan Dünya Kupası’nda forma giymeye başlamak zor bir durum; maçtan maça koşarken antrenman için zaman bulamıyorsun. Ama gerçekten iyi bir kalite sergiledi. İspanyol oyuncular ve takım Lamine’ye yardımcı oldu, Lamine de tüm takıma yardımcı oldu. Bence bu işbirliği mükemmeldi."