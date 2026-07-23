Getty Images Sport
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Robert Lewandowski, Lamine Yamal’ın 2026 Dünya Kupası’nda neden “en iyi” performansını sergileyemediğini açıklıyor – Barcelona’nın genç yıldızı, İspanya’nın tarihi zaferinde daha çok destek rolü üstlendi
Sakatlık, genç yeteneğin önünü kesiyor
Yamal, Barcelona’nın La Liga sezonunun son aşamalarında sahalardan uzak kalmasına neden olan hamstring sakatlığından kurtulduktan sonra 2026 Dünya Kupası kadrosuna girdi. Teknik direktör Luis de la Fuente, ilk maçlarda Yamal'ın sahada kalma süresini sınırlayarak yükünü hafifletse de, 19 yaşındaki oyuncu turnuva boyunca yine de sekiz maça çıktı. 616 dakika sahada kalan Yamal, bir gol attı ve turnuvanın en yüksek rakamı olan 35 dripling gerçekleştirdi; bu performansıyla İspanya'nın Portekiz, Fransa ve nihayetinde finalde Arjantin'i yenmesine katkıda bulundu.
- Getty Images
Lewandowski, Yamal'ın formunu değerlendiriyor
Eski Barcelona takım arkadaşı Lewandowski, Yamal’ın ABD’de neden en iyi formuna ulaşamadığını açıkladı. Turnuva sırasında taraftarların genç kanat oyuncusunu en iyi haliyle görüp görmedikleri sorulduğunda, deneyimli Polonyalı forvet ESPN’e şöyle konuştu: “Dürüst olmak gerekirse, hayır, [bu turnuvada en iyi halini] görmedik. Benim için en iyi performans, en iyi Lamine, elbette geçen sezon değil, iki sezon önceydi; benim için Lamine Yamal'ın en iyi hali oydu.
"O hâlâ genç, Dünya Kupası’na sakatlıktan sonra geldi ve yaklaşık sekiz hafta boyunca oynamadı. Sekiz hafta oynamadan Dünya Kupası’nda forma giymeye başlamak zor bir durum; maçtan maça koşarken antrenman için zaman bulamıyorsun. Ama gerçekten iyi bir kalite sergiledi. İspanyol oyuncular ve takım Lamine’ye yardımcı oldu, Lamine de tüm takıma yardımcı oldu. Bence bu işbirliği mükemmeldi."
Barselona bağlantısı desteği artırıyor
Polonya milli takımıyla turnuvaya katılma hakkı kazanamayan Lewandowski, eski Camp Nou takım arkadaşlarıyla olan yakın bağı nedeniyle Arjantin’le oynanan final maçında İspanya’yı desteklediğini itiraf etti.
Lionel Messi'nin Albiceleste'sine karşı neden La Roja'yı desteklediğini açıklayan forvet, şunları söyledi: "İspanya'dan birçok oyuncuyu tanıyorum ve Barcelona'da onlarla çok zaman geçirdim, bu yüzden onları çok destekledim.
"Tabii ki Arjantin'den şahsen sadece Leo'yu tanıyorum, ama onun son Dünya Kupası'nı kazandığını biliyorum. İşte bu yüzden İspanya milli takımını destekliyorum; çünkü onlarla oynarsanız, birlikte çok zaman geçirirsiniz ve o zaman bu takımı desteklemek daha kolay olur.
"Mutluydum çünkü Dünya Kupası’nı kazanmaya hazır olduklarını biliyordum. Çok gençler ve önlerinde parlak bir gelecek var."
- Getty Images Sport
Önümüzde yeni zorluklar var
Milli takım görevleri ve yaz tatilinin ardından Yamal, Barcelona ile yeni sezon öncesinde en iyi fiziksel formuna kavuşmaya odaklanacak. Öte yandan Lewandowski, Chicago Fire ile MLS’de yeni bir sayfa açtı; Inter Miami CF karşısında ilk maçına çıktı ve yeni kulübüne hemen başarı kazandırma hedefini şöyle dile getirdi: “Buna hazırım; takım arkadaşlarıma ve yeni kulübüme bir sonraki adımı atmalarına yardımcı olmaya ve ayrıca bazı şampiyonluklar kazanmaya çalışacağım.”
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