AFP
Çeviri:
Robert Lewandowski, kemik kırığı sonrası oynamaya uygun görülen tecrübeli forvetin Barcelona'ya dönüşünde yüz maskesi takması gerekiyor
Lewandowski'nin dönüşü, kupa elenmesinin ardından takıma moral verdi
37 yaşındaki oyuncu, Barça'nın Atletico Madrid'e karşı sansasyonel bir geri dönüşe imza atmasına çok az kalırken, tribünden takım arkadaşlarına sesli destek vererek yüksek yoğunluklu bir maçta mücadele eden takımını destekledi. Barcelona, 3-0 galip geldiği maçın ardından toplamda 4-3'lük bir yenilgiyle Copa del Rey yarı finalinden elenirken, onun yokluğu son üçte birde çok hissedildi. Elenmesine rağmen, antrenman sahasından gelen son tıbbi bilgiler, Hansi Flick'in yıldız forvetinin önümüzdeki cumartesi Athletic Club ile oynanacak zorlu deplasman maçı ile başlayacak olan zorlu maçlar serisinde forma giyebileceğini gösteriyor.
San Mames için hazırlık
Lewandowski, bu Çarşamba günü sahada görüldü, ancak başlangıçta yeni ekipmanına alışmak için tek başına çalıştı. Ana gruba katılarak tam taktik seanslarına katılmadan önce, Polonyalı oyuncu karbon fiber korumanın uyumunu ve görüş açısını test etmek için zaman harcadı. Bu özel maske, fiziksel mücadeleler sırasında hassas göz çukurunu daha fazla darbeye veya ikincil kırıklara karşı korumak için tasarlanmıştır.
İyileşme süreci, 27. maç gününe hazırlanan Katalan devi için önemli bir destek oldu. Takımın geri kalanı Atletico ile oynanan yoğun maçın ardından iyileşmeye odaklanırken, Lewandowski bu seansı hazır olduğunu kanıtlamak için kullandı. Cumartesi gecesi oynanacak maçta ilk on birde yer almayı umut eden Lewandowski, Barcelona'nın şampiyonluk yarışında ivmesini korumak için klinik bitiriciliğinin çok önemli olacağını biliyor.
Polonyalıya tanıdık bir görünüm
Maskeli Lewandowski'nin görüntüsü bazı taraftarlar için rahatsız edici olabilir, ancak bu, forvetin geçmişte başarıyla uyguladığı bir rutin. Eski Borussia Dortmund oyuncusu, ortopedik korumaya başvurmak zorunda kaldığı ilk kez değil. Mayıs 2015'te, Bayern Münih'te başarılı bir dönem geçirdiği sırada, burun septumu ve çenesinde kırıklar meydana geldiği için benzer bir maske takmak zorunda kalmıştı. İlginçtir ki, bu korumayı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona ile oynarken takmasıyla ünlüdür.
Bu önceki deneyimi, yüz koruyucuların getirdiği çevresel görüşteki hafif sınırlamalara uyum sağlarken ona yardımcı olacaktır. Tıbbi ekip, maskenin doksan dakika boyunca yerinde kalması şartıyla kırığın rekabetçi oyun için yeterince stabil olduğuna inanıyor. Flick'in, Bilbao'daki önemli maçta performansını engelleyebilecek herhangi bir rahatsızlık olmadığından emin olmak için haftanın son antrenmanlarında forveti yakından izlemesi bekleniyor.
- Getty Images Sport
Lojistik değişiklikler ve kadro rotasyonu
Dokuz numaranın dönüşü, kulüp için lojistik değişikliklerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Barcelona, Avrupa maçlarına hazırlıklarını kolaylaştırmak için seyahat planlarını değiştirerek, hafta sonu maçının ardından Bilbao'dan Newcastle'a direkt uçmayı tercih etti. Bu yoğun seyahat programı için formda ve korunaklı bir Lewandowski'nin hazır olması çok önemli, özellikle de Marc Bernal gibi diğer genç oyuncular, tecrübeli liderlerin yokluğunda hücumda adım atmaya ve kıvılcım yaratmaya devam ederken.
Blaugrana sezonun sonuna yaklaşırken, en tecrübeli oyuncusunun sahada olması, Real Madrid'e karşı dört puanlık üstünlüğünü korumak isteyen takım için psikolojik bir destek sağlıyor. Rakipleri Kylian Mbappé ve Jude Bellingham gibi yıldızların sakatlıklarıyla uğraşırken, Barcelona takımın talismanının geri dönmesinden dolayı rahatlayacak. Lewandowski, maskeli bir adam olarak sahaya çıksa bile, La Liga şampiyonluğu yarışı kızışırken, sadece varlığıyla Athletic Club'ın savunma oyuncularını endişelendirecek.
Reklam