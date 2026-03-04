Lewandowski, bu Çarşamba günü sahada görüldü, ancak başlangıçta yeni ekipmanına alışmak için tek başına çalıştı. Ana gruba katılarak tam taktik seanslarına katılmadan önce, Polonyalı oyuncu karbon fiber korumanın uyumunu ve görüş açısını test etmek için zaman harcadı. Bu özel maske, fiziksel mücadeleler sırasında hassas göz çukurunu daha fazla darbeye veya ikincil kırıklara karşı korumak için tasarlanmıştır.

İyileşme süreci, 27. maç gününe hazırlanan Katalan devi için önemli bir destek oldu. Takımın geri kalanı Atletico ile oynanan yoğun maçın ardından iyileşmeye odaklanırken, Lewandowski bu seansı hazır olduğunu kanıtlamak için kullandı. Cumartesi gecesi oynanacak maçta ilk on birde yer almayı umut eden Lewandowski, Barcelona'nın şampiyonluk yarışında ivmesini korumak için klinik bitiriciliğinin çok önemli olacağını biliyor.