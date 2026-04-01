Robert Lewandowski için 'Veda Zamanı' mı? Polonya'nın yıldızı, Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığına verdiği hüzünlü tepkiyle milli takımdan emekli olabileceğine işaret etti

Mağlubiyetin hemen ardından forvet, Polonya kanalı TVP Sport'a konuşarak milli takımdaki geleceğinin belirsiz olduğunu kabul etti. Her ne kadar resmi bir istifa açıklaması yapmasa da, sözleri bir dönüm noktasına gelmiş bir adamın tonunu yansıtıyordu. Duygularını ayrıntılı bir şekilde açıklayan Lewandowski şöyle konuştu: "Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum. Birkaç şeyi düşünmem, üzerinde kafa yormam gerekiyor. Şu anda herhangi bir açıklama yapamam. Kulübüme döneceğim, hala oynamam gereken birkaç maç var. Kafamın bir köşesinde soru işaretleri var ve bunlara kendim cevap vermem gerekecek. Bu bir açıklama değil, ama taraftarların bizi nasıl desteklediği ve inandığı. Onlar için de bizim için olduğu kadar zor olduğunu biliyorum. En kötü his, yarın uyandığımızda kendimize dün ne olduğunu sorduğumuzda olacak. O en üzücü an olacak, bir hayal kırıklığı hissi. Bunu kimseye dilemem. Dünya Kupası'na kalamadığımızı kabullenmemiz gerekecek."