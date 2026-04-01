Çeviri:
Robert Lewandowski için 'Veda Zamanı' mı? Polonya'nın yıldızı, Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığına verdiği hüzünlü tepkiyle milli takımdan emekli olabileceğine işaret etti
Solna'da yürek burkan bir yenilgi
Lewandowski'nin yaklaşan Dünya Kupası'nda ülkesine liderlik etmesini görme hayali, Salı gecesi dramatik bir şekilde sona erdi. Teknik direktör Jan Urban yönetiminde sergilediği mücadeleci performansa rağmen Polonya, İsveç'e karşı 3-2'lik acı bir yenilgiye uğradı. Milli takım, son on yıldır büyük turnuvalarda sürekli yer aldığı için bu elenme özellikle acı verici oldu. Takım, sadece beş gün önce Arnavutluk'u 2-1 yenerek umutlarını canlı tutmuştu. Ancak Solna'da son düdük çaldığında, 37 yaşındaki kaptan bu anın ağırlığını anında hissetti.
Anlaşılması zor sosyal medya mesajları
Forvetin geleceğine dair spekülasyonlar, sosyal medyada paylaştığı dokunaklı bir gönderi ile hızla alevlendi. Her zamanki spor odaklı paylaşımlarından uzaklaşarak, Instagram Hikayesi'nde Sarah Brightman ve Andrea Bocelli'nin ikonik şarkısı "Time to Say Goodbye"yi paylaştı. Bu müzik seçimi, taraftarlar arasında anında tartışmalara yol açtı; taraftarların çoğu, bu şarkıyı 165 maçın ardından uluslararası sahneye sembolik bir veda olarak yorumladı. İsveç'teki yenilgi, muhtemelen Dünya Kupası elemeleri söz konusu olduğunda sahadan son kez ayrılışını temsil ediyor.
Kaptan, geleceği konusunda net bir tavır sergilemiyor
Mağlubiyetin hemen ardından forvet, Polonya kanalı TVP Sport'a konuşarak milli takımdaki geleceğinin belirsiz olduğunu kabul etti. Her ne kadar resmi bir istifa açıklaması yapmasa da, sözleri bir dönüm noktasına gelmiş bir adamın tonunu yansıtıyordu. Duygularını ayrıntılı bir şekilde açıklayan Lewandowski şöyle konuştu: "Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum. Birkaç şeyi düşünmem, üzerinde kafa yormam gerekiyor. Şu anda herhangi bir açıklama yapamam. Kulübüme döneceğim, hala oynamam gereken birkaç maç var. Kafamın bir köşesinde soru işaretleri var ve bunlara kendim cevap vermem gerekecek. Bu bir açıklama değil, ama taraftarların bizi nasıl desteklediği ve inandığı. Onlar için de bizim için olduğu kadar zor olduğunu biliyorum. En kötü his, yarın uyandığımızda kendimize dün ne olduğunu sorduğumuzda olacak. O en üzücü an olacak, bir hayal kırıklığı hissi. Bunu kimseye dilemem. Dünya Kupası'na kalamadığımızı kabullenmemiz gerekecek."
Tarihi bir dönemin sonu
Yaklaşan turnuvaya katılamamak, Polonya futbolu için önemli bir dönüm noktasıdır. Takım, 10 yıl önceki Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana büyük turnuvalara sürekli olarak katılmaya hak kazanmıştı. Bu altın çağ, büyük ölçüde takımın sembolü olan oyuncunun rekor kıran 89 golü etrafında şekillenmişti. Dünya kupasına katılma hakkı elde edememesi, yeni nesile geçiş sürecini hızlandırabilir. Oyuncu, play-off'lardan elenmenin duygusal yükünü sindirmeye çalışırken, melankolik tepkisi, sonun beklenenden daha yakın olabileceğini düşündürüyor. Eğer bu gerçekten son maçıysa, geride eşsiz bir miras bırakıyor.