World Cup stars at risk

Robert Lewandowski, Gianluigi Donnarumma ve 2026 Dünya Kupası'nı kaçırma riski taşıyan en büyük 11 yıldız

2025-26 kulüp sezonunun sona ermesinden önceki son uluslararası maç dönemi başladı. Dünyanın geleneksel futbol devlerinin çoğu için bu ay, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde son rötuşları yapma zamanı. Ancak her takımın böyle önceden planlama yapma lüksü yok; bazı büyük takımlar turnuvaya katılma biletini henüz almadı.

Uluslararası futbol, her şey ya da hiçbir şey söz konusu olduğunda en heyecanlı halini alır. Bu hafta bizi gerçek bir şölen bekliyor. Avrupa’dan play-off’lara katılmayı hedefleyen 16 takım, UEFA’nın son dört kontenjanı için mücadele edecek; diğer iki kontenjan ise kıtalararası karşılaşmalarda belirlenecek.

Bu yazki turnuvada rekor sayıda 48 takım yarışacak olsa da, yine de evlerinden izlemek zorunda kalacak birçok süperstar isim olacak. Peki, sahada oynamak yerine kanepede oturma riskiyle karşı karşıya olanlar kimler? GOAL size tüm detayları sunuyor...

    Robert Lewandowski (Polonya)

    Avrupa'nın devleri arasında sayılmasa da Polonya, uluslararası turnuvaların gediklisi konumunda. Son beş Avrupa Şampiyonası'na ve son altı Dünya Kupası'nın dördüne katılmış olsalar da, 2026'daki katılımları ciddi bir tehlike altında.

    Robert Lewandowski 37 yaşında hala formunu korusa da, grup aşamasında Hollanda'nın ardından ikinci sırada yer alan Polonya'nın Kuzey Amerika'ya gitmek için Arnavutluk'u ve ardından İsveç veya Ukrayna'dan birini yenmesi gerekecek. Tecrübeli forvet, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde çifte kupayı kazanarak sezonu tamamlayabilecek olan golcü Barcelona takımının hücum hattını hala sürüklerken, son bir Dünya Kupası'nda oynayamaması büyük bir hayal kırıklığı olur.

    Lewandowski, Polonya milli takımında 100 gol atan ilk oyuncu olmaya sadece 12 gol uzaklıkta. 88 golle, ülkenin tüm zamanların gol krallığı sıralamasında ikinci sırada yer alan Wlodzimierz Lubanski'nin 40 gol önünde. Bu rekoru bir Dünya Kupası'nda kırmak elbette çok daha özel olurdu, ancak bunun için önce kendine bu fırsatı yaratması gerekiyor.

    • Reklam
    Gianluigi Donnarumma (İtalya)

    Gianluigi Donnarumma, 2016'daki ilk maçından bu yana İtalya milli takımında 79 kez forma giydi; İngiltere'yi yenerek Avrupa şampiyonu oldukları başarılı Euro 2020 kampanyasında ise takımın en iyi oyuncusu oldu. Ancak ilginç bir şekilde, bugüne kadar hiçbir Dünya Kupası'nda forma giymedi.

    İtalya, tarihinde ilk kez üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finallerine katılamama riskiyle karşı karşıya. Şu anda üst üste iki kez finallere katılamamış olmaları, şimdiden en kötü performansları olarak kayıtlara geçti ve özellikle de grup birinciliğini ellerinden alan takımın Norveç olması nedeniyle, bir kez daha eleme turlarını geçemezlerse ülkede büyük bir tepki yaşanacaktır. Kasım ayında ikinci sırada bitirdikten sonra Donnarumma, "Üzgün ve hayal kırıklığına uğradım" şeklinde açık sözlü bir değerlendirmede bulunmuştu.

    Şu anda Gennaro Gattuso'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Azzurri, UEFA play-off'larının ilk turunda Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak ve galibin rakibi Galler veya Bosna-Hersek olacak. Donnarumma ve İtalya bu şansı kaçırmayacaktır, değil mi?

    Arda Güler (Türkiye)

    Arda Güler'in yükselişi, Real Madrid'in çalkantılı sezonunda ilginç bir yan hikaye oldu. Bu değişken oyun kurucu, Carlo Ancelotti döneminde sadece ara sıra forma giymiş olmasına rağmen, hem Xabi Alonso'nun hem de onun yerine geçen Álvaro Arbeloa'nın güvenini kazanarak Bernabéu'da çok daha düzenli bir oyuncu haline geldi.

    Dahası, 21 yaşındaki oyuncu Türkiye milli takımında da önemli bir deneyime sahip. Euro 2024'te çeyrek finale kadar uzanan unutulmaz serüvanda başrolü üstlenen Güler, turnuva öncesinde "sürpriz takım" olarak gösterilen Türkiye'nin beklentilerini boşa çıkarmadı.

    Güler, Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız, Inter'in oyun kurucusu Hakan Çalhanoğlu ve Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'nun yer aldığı bir takımın, 2002'de üçüncü oldukları turnuvadan bu yana ülkenin ilk Dünya Kupası'na ulaşabilmesi için, İstanbul'da Romanya'yı ve ardından Slovakya ya da Kosova'yı yenmesi gerekiyor. Eleme turlarında Avrupa şampiyonu İspanya ile oynamak zorunda kaldıkları düşünülürse, bu makul bir yol gibi görünüyor.

    Alexander Isak ve Viktor Gyokeres (İsveç)

    Alexander Isak ve Viktor Gyokeres’in bu sezonları hem paralel hem de paradoksal bir şekilde çatışma rotasında geçmesi bekleniyordu. İkili, sırasıyla Premier Lig’in iki şampiyonluk favorisi olan Liverpool ve Arsenal’e katılırken, İsveç’i Dünya Kupası’na taşımak için inanılmaz forvet güçlerini birleştirecekleri tahmin ediliyordu.

    Ancak sezon pek de öyle gelişmedi. Gyokeres, Arsenal'de pek de parlamadı ama takımın ilk 11'inde yer alıyor ve Arsenal'in Premier Lig'i kazanma ihtimali yüksek. Anfield'da ise Isak, Aralık ayında bacağını kırmadan önce bile uyum sağlamakta zorlanıyordu.

    Bu sakatlık, Isak'ın İsveç'in Ukrayna ve ardından Polonya ya da Arnavutluk ile oynayacağı play-off maçlarında forma giyememesine neden olacak. İsveç, Nations League C'yi kazanıp eleme grubunu son sırada bitirerek bu aşamaya gelmeyi başardığı için şanslı sayılabilir. Graham Potter'ın milli takımın başına geçmesiyle, Gyokeres'in forvet hattını tek başına sürüklemesi bekleniyor. Isak, kadroda yer almayan tek önemli isim değil. Kaptan Dejan Kulusevski de karmaşık bir diz sakatlığından hala iyileşme sürecinde, ancak kamp kadrosunda yer alıyor ve kenardan takım arkadaşlarını destekleyecek.

    Christian Eriksen (Danimarka)

    Christian Eriksen'in en iyi günleri çok geride kaldı, bu bir sır değil, ama Dünya Kupası'nda onun olması, olmamasına göre daha iyi olur. Neden mi? Çünkü artık o "kült statüsüne" ulaştı; bu yaz rastgele bir maç sırasında televizyonda karşınıza çıkarsa, her şeyden önce hemen nostaljiyle tepki vereceksiniz.

    Bu oyun kurucu, 2010'dan beri Dünya Kupası maçlarında ilk 11'de yer alıyor ve Euro 2020'de geçirdiği kalp krizi sonrasında hâlâ oynuyor olması bir mucize. Danimarka, eskisi kadar güçlü bir kadroya sahip değil; Manchester United'da başarısız olan Rasmus Hojlund ve Brentford'un yıldızı Mikkel Damsgaard, kadrodaki diğer en dikkat çekici isimler. Ancak yukarıda bahsedilen Polonya gibi, bu oyuncular olmadan büyük bir turnuvayı hayal etmek zor. Danimarkalılar, Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak ve ardından Çekya veya İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

    Caoimhin Kelleher (İrlanda Cumhuriyeti)

    Troy Parrott, Macaristan’ı mağlup ederek takımının play-off’lara kalmasını sağlayan çılgın hat-trick’iyle ulusal kahraman ve uluslararası bir sansasyon haline gelen İrlandalı oyuncu; bu nedenle burada öne çıkarılmaması biraz şanssızlık.

    Bunun yerine, İrlanda'nın en çok öne çıkan ismi, bu sezon Premier League'in en iyi kalecilerinden biri olduğunu kanıtlayan Caoimhin Kelleher olmaya devam ediyor. Elbette, Liverpool'da Alisson Becker'in yedeği olarak görev aldığı her maçta mükemmel bir performans sergiledi, ancak bunun sadece şans eseri olmadığını kanıtlamak için düzenli olarak forma giymesi gerekiyordu.

    Brentford ve İrlanda, futbol dünyasının en güvenilir kalecilerinden birine güvenebilir. Çekya ve ardından Danimarka veya Kuzey Makedonya'yı geçerek Dünya Kupası'na katılmak, ona statüsünü daha da yükseltme şansı verecektir.

    Patrik Schick (Çekya)

    Kelleher ve İrlanda'nın karşısına Bayer Leverkusen'in golcüsü Patrik Schick çıkıyor. Evet, Almanya'da hâlâ gol yağmuruna devam ediyor; geçen sezon tüm turnuvalarda 27 gol atmış, bu sezon ise şu ana kadar 15 gol kaydetmişti. Elbette uluslararası turnuvalarda da kendini kanıtlamış bir isim: Euro 2020'de İskoçya'ya karşı orta sahadan attığı o lob, koronavirüs kısıtlamalarının ardından taraftarlara ne güzel bir dönüş oldu.

    Çekya, Slovakya'dan ayrılmasından bu yana her Avrupa Şampiyonası'na katılmış olmasına rağmen, bağımsız bir ülke olarak hiç Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanamadı. Hırvatistan'ın 6 puan gerisinde kalan Çekya'nın bu kötü gidişatı sona erdirmek, Schick, Tomas Soucek ve Ladislav Krejci gibi oyunculara bağlı.

    Stanislav Lobotka (Slovakya)

    Sınırın ötesinde, Slovakya tarihindeki ikinci Dünya Kupası'na katılmayı umuyor. "Sokoli" lakaplı takım, 2010 yılında Güney Afrika'da ilk kez sahneye çıkmış ve Hollanda'ya yenilerek son 16 turunda elenmişti.

    O turnuvada takımı, şu anda milli takımın yardımcı antrenörlüğünü yapan, Napoli'nin başarılı orta saha oyuncusu Marek Hamsik yönetiyordu. Bu sefer de yine başarılı bir Napoli orta saha oyuncusunun takıma yol göstermesini umuyorlar; Scudetto şampiyonu Stanislav Lobotka, takıma yıldız gücü katacak.

    Slovakya, eleme ilk turunda Almanya'ya pek yaklaşamadı ve bu nedenle Kosova ile oynayacağı play-off maçlarının ve ardından Türkiye veya Romanya ile oynayacağı maçların daha kolay geçeceğini umuyor.

    Harry Wilson (Galler)

    Harry Wilson, son birkaç sezondur Fulham formasıyla sergilediği muhteşem performanslarla Premier Lig'in orta sıralarında bir yıldız olarak tarihe geçmek için elinden geleni yapıyor. Yaz aylarında sözleşmesi sona erecek olan oyuncu, kartlarını doğru oynarsa çok yüksek bir maaş alabilir. Galler'i Dünya Kupası'na taşımak ve Kuzey Amerika'yı coşturmak, ona müzakere masasında kesinlikle daha fazla avantaj sağlayacaktır. 

    Kırmızı Ejderhalar, altın nesil sonrası Belçika'nın eleme grubunda kaçmasına izin verdi, bu da önümüzdeki birkaç gün içinde Bosna-Hersek ve İtalya veya Kuzey İrlanda'yı geçmeleri gerektiği anlamına geliyor. Bu sefer onları zafere taşıyacak bir Gareth Bale veya Aaron Ramsey yok; Wilson, aniden gol atabilen, oyunun gidişatını değiştirebilecek bir forvet olarak şu anda sahip oldukları en yakın isim.

    Yoane Wissa (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

    Bu listenin Avrupa play-off yolunun dışında kalan tek oyuncusuyla bitiriyoruz. Yoane Wissa, Aaron Wan-Bissaka ve Noah Sadiki gibi yıldız isimlere sahip Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 1974 yılında Zaire adıyla katıldıkları tek Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez bu turnuvaya katılmak için dolambaçlı bir yol izledi.

    İlk eleme grubunda Senegal'in hemen arkasında ikinci sırada yer alan takım, CAF'ın zorlu ikinci turuna katılma hakkı kazandı. Önce Chancel Mbemba'nın son dakikada attığı golle Kamerun'u 1-0 yendiler, ardından penaltılarda Nijerya'yı eleyerek kıtalararası play-off'lara katılma hakkı kazandılar.

    DR Kongo, Salı günü Yeni Kaledonya veya Jamaika ile eleme maçı oynayacak ve Kuzey Amerika'ya gitme konusunda en büyük favori konumunda.