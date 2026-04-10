Robert Lewandowski'den sürpriz transfer mi? FC Barcelona'nın forveti, bir üst düzey kulübe teklifte bulundu

Lewandowski, son zamanlarda geleceği konusunda her zaman ağzını sıkı tutmuş ve sadece hem Barça'da kalmanın hem de başka bir kulübe transfer olmanın kendisi için mümkün olduğunu belirtmişti. "Bilmiyorum. Çünkü bunu içimden hissetmem gerekiyor. Şu anda size bir şey söyleyemem, çünkü hangi yolu seçmek istediğimden yüzde 50 bile emin değilim. Henüz doğru zaman değil," demişti Mart ayı başında. Suudi Arabistan veya ABD'de forma giyeceği konusunda da sürekli spekülasyonlar yapılıyordu.

Torino'dan gelen ilgiyle ilgili olarak, Gazetta dello Sport kısa süre önce Lewandowski ile "Yaşlı Kadın"ın yetkilileri arasında, Polonya ile Arnavutluk arasındaki Dünya Kupası eleme maçı (2-1) sırasında gerçekleşen bir görüşme olduğunu da bildirmişti. Juve'de, sözleşmesi de sona eren ve üstelik Barça ve FC Bayern Münih'in de gündeminde olan Dusan Vlahovic'in yerini alabilir.

Teknik direktör Hansi Flick yönetiminde Lewandowski, bu sezon tartışmasız ilk 11 oyuncusu statüsünü kaybetmiş olsa da, düzenli olarak forma giymeye devam ediyor ve Çarşamba günü Atletico Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında olduğu gibi, ara sıra ilk 11'de yer alıyor.