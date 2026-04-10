İtalyan günlük gazetesi Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Polonyalı oyuncu sezonun ardından AC Milan'a transfer olmak istiyor. SPOX'un ortak portalı calciomercato.com bu haberi doğruluyor.
Robert Lewandowski'den sürpriz transfer mi? FC Barcelona'nın forveti, bir üst düzey kulübe teklifte bulundu
Buna göre Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi, Milan'ı müşterisini transfer etmeye ikna etmek için çalışıyor. Juventus Torino'nun da ilgilendiği söyleniyor.
Lewandowski'nin Katalan kulübüyle olan sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor ve şu anki duruma göre uzatılmayacak. Buna göre 37 yaşındaki oyuncu, transfer ücreti ödemeden yeni bir takıma katılacak.
Lewandowski, Juventus Turin temsilcileriyle şimdiden görüştü mü?
Lewandowski, son zamanlarda geleceği konusunda her zaman ağzını sıkı tutmuş ve sadece hem Barça'da kalmanın hem de başka bir kulübe transfer olmanın kendisi için mümkün olduğunu belirtmişti. "Bilmiyorum. Çünkü bunu içimden hissetmem gerekiyor. Şu anda size bir şey söyleyemem, çünkü hangi yolu seçmek istediğimden yüzde 50 bile emin değilim. Henüz doğru zaman değil," demişti Mart ayı başında. Suudi Arabistan veya ABD'de forma giyeceği konusunda da sürekli spekülasyonlar yapılıyordu.
Torino'dan gelen ilgiyle ilgili olarak, Gazetta dello Sport kısa süre önce Lewandowski ile "Yaşlı Kadın"ın yetkilileri arasında, Polonya ile Arnavutluk arasındaki Dünya Kupası eleme maçı (2-1) sırasında gerçekleşen bir görüşme olduğunu da bildirmişti. Juve'de, sözleşmesi de sona eren ve üstelik Barça ve FC Bayern Münih'in de gündeminde olan Dusan Vlahovic'in yerini alabilir.
Teknik direktör Hansi Flick yönetiminde Lewandowski, bu sezon tartışmasız ilk 11 oyuncusu statüsünü kaybetmiş olsa da, düzenli olarak forma giymeye devam ediyor ve Çarşamba günü Atletico Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında olduğu gibi, ara sıra ilk 11'de yer alıyor.
Lewandowski hala yüksek gol ortalamasına sahip
Şu ana kadar 39 maça çıkan ve 2.000 dakikayı biraz aşan sürelerde forma giyen eski FC Bayern Münih golcüsü, 17 gol ve 3 asist kaydetti. Lewandowski, 2022 yılında Barça'ya katılmıştı; kulüp, onun transferi için Alman rekortmenine 45 milyon euro ödemişti.
Milan'da yaşlanan yıldızların ikinci (veya üçüncü) baharlarını yaşayabildiklerini şu anda Luka Modric gösteriyor. Yaz aylarında takıma katıldıktan sonra, şu anda ligde üçüncü sırada yer alan takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi. Hırvat oyuncunun Real Madrid ile olan sözleşmesi daha önce sona ermişti.