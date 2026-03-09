Getty/GOAL
Robert Lewandowski, çikolata yemeyi neden bıraktığını açıkladı ve Barcelona yıldızının inanılmaz kariyerinde önemli rol oynayan eşi Anna'ya teşekkür etti
Geleceği beslemek: beslenme ve disiplin
Lewandowski'nin inanılmaz dayanıklılık yolculuğu, yirmili yaşlarının başında, doğal yeteneğin tek başına yüksek performanslı bir kariyeri sürdürmek için yeterli olmadığını fark ettiğinde başladı. Her gün yediği mısır gevreği ve sütlü kahvaltının kendisini halsiz hissettirdiğini fark ettikten sonra, glüten ve laktozu tamamen keserek beslenme düzenini tamamen değiştirdi. Bu sıkı beslenme disiplini, sadece onun yılmaz zihniyetiyle eşleşiyor; şaşırtıcı tutarlılığını, tamamen bir sonraki adıma odaklanan zihniyetine borçlu olduğunu söylüyor. "Kaç gol attığımın önemi yoktu: önemli olan atacağım gollerdi. Kaç şampiyonluk kazandığım önemli değil: önemli olan bir sonraki şampiyonluktur" dedi The Athletic'e verdiği röportajda. Fiziksel ve zihinsel dayanıklılığın bu birleşimi, Hansi Flick'in yoğun maç programında 37 yaşındaki oyuncunun iş yükünü aktif olarak yönetmesine rağmen, tecrübeli golcünün bu sezon La Liga'da her 96 dakikada bir olağanüstü bir gol ortalaması yakalamaya devam etmesinin tam da nedenidir.
Tatlı fedakarlık
"Zayıf olduğum için - kaslı bir zayıflık - hala çikolata yiyebileceğimi düşünüyordum. Yağım olmadığı için istediğim her şeyi yiyebileceğimi düşünüyordum," diye devam etti Lewandowski. "Ama antrenman yaparken hiç gücüm yoktu ve bunun nedenini anlayamıyordum. İyi uyuyordum ama takım arkadaşlarımla aynı yoğunlukta antrenman yapamıyordum. Bu yüzden değişmeye başladım. Ve birkaç hafta sonra bile büyük bir fark yarattı."
Anna: Gollerin arkasındaki gizli silah
Forvetin kendi adanmışlığı tartışılmaz olsa da, çağdaşları emekliye ayrılırken kendisinin en üst düzeyde rekabet etmesini sağlayan olağanüstü dayanıklılığını eşine, Anna'ya borçlu olduğunu söylüyor. Eski dünya düzeyinde karate madalyası sahibi olan ve daha sonra ünlü bir beslenme uzmanı olan Anna, ilk günden itibaren Lewandowski'nin fiziksel ve zihinsel durumunu ince ayarlamada temel bir rol oynamıştır.
Lewandowski, "Beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı hakkında çok şey bildiğimi sanıyordum" diye düşünüyor. "O benim ilk psikoloğum: İyi ya da kötü bir maçtan sonra, futbol hakkında değil, zihnim hakkında konuştuğum ilk kişi o. Ne düşündüğümü, ne hissettiğimi. Böyle biriyle konuşabilmem çok önemli. Beni çok iyi tanıyor ve sadece futbolla ilgili değil, takım arkadaşlarım veya antrenörlerimle ilgili de ne yapabileceğimi söyleyebiliyor. Gol atmasa da, o benim bir parçam." 37 yaşında başka biriyle evli olsaydı, yine de elit seviyede hakimiyet kurmaya devam eder miydi diye sorulduğunda, Barcelona yıldızı onun etkisi hakkında oldukça samimi konuştu. "Bilmiyorum, ama bana çok yardımcı oluyor! Özellikle kariyerimin başında, çünkü bu şeyi yaptığımda veya yapmadığımda farkı görmeme yardımcı oldu. Belki onun yardımı olmasaydı, şu anki seviyeye ulaşamazdım."
Barselona'da belirsiz bir gelecek
Forvetin geleceği yoğun tartışma konusu olmaya devam ediyor. Chicago Fire'ın onu Amerika Birleşik Devletleri'ne getirmek istediği bildiriliyor. Sözleşmesinin durumu hakkında konuşan forvet sakinliğini koruyarak şöyle dedi: "Barça'da kalmak isteyip istemediğimi bilmiyorum. Çünkü bunu hissetmem gerekiyor. Şu anda size bir şey söyleyemem, çünkü hangi yolu seçeceğime yüzde 50 bile emin değilim. Bu an için geçerli değil.
"Kendime baskı yapmıyorum - muhtemelen 25 ya da 30 yaşındayken durum farklı olurdu. Tecrübem ve yaşımla, şimdi karar vermek zorunda değilim. Hangi yolu seçeceğime dair bir his yok içimde. Belki üç ay sonra karar vermem gerekecek. Ama yine de stresli değilim. Bunu hissetmem gerekiyor. Bunu hissetmeye başlamalıyım, o zaman geleceğim hakkında konuşurken benim için daha kolay olacak."
