Robert Lewandowski, çikolata yemeyi neden bıraktığını açıkladı ve Barcelona yıldızının inanılmaz kariyerinde önemli rol oynayan eşi Anna'ya teşekkür etti

Forvetin kendi adanmışlığı tartışılmaz olsa da, çağdaşları emekliye ayrılırken kendisinin en üst düzeyde rekabet etmesini sağlayan olağanüstü dayanıklılığını eşine, Anna'ya borçlu olduğunu söylüyor. Eski dünya düzeyinde karate madalyası sahibi olan ve daha sonra ünlü bir beslenme uzmanı olan Anna, ilk günden itibaren Lewandowski'nin fiziksel ve zihinsel durumunu ince ayarlamada temel bir rol oynamıştır.

Lewandowski, "Beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı hakkında çok şey bildiğimi sanıyordum" diye düşünüyor. "O benim ilk psikoloğum: İyi ya da kötü bir maçtan sonra, futbol hakkında değil, zihnim hakkında konuştuğum ilk kişi o. Ne düşündüğümü, ne hissettiğimi. Böyle biriyle konuşabilmem çok önemli. Beni çok iyi tanıyor ve sadece futbolla ilgili değil, takım arkadaşlarım veya antrenörlerimle ilgili de ne yapabileceğimi söyleyebiliyor. Gol atmasa da, o benim bir parçam." 37 yaşında başka biriyle evli olsaydı, yine de elit seviyede hakimiyet kurmaya devam eder miydi diye sorulduğunda, Barcelona yıldızı onun etkisi hakkında oldukça samimi konuştu. "Bilmiyorum, ama bana çok yardımcı oluyor! Özellikle kariyerimin başında, çünkü bu şeyi yaptığımda veya yapmadığımda farkı görmeme yardımcı oldu. Belki onun yardımı olmasaydı, şu anki seviyeye ulaşamazdım."