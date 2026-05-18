Robert Lewandowski, Camp Nou'daki son maçının ardından gözyaşlarına boğuldu; Barcelona, takımdan ayrılan forvet oyuncusuna şeref kıtası oluşturdu

Polonyalı forvet, özellikle stadyumun dört bir yanından gelen coşkulu tezahüratlar eşliğinde, birçok kez duygularını gizleyemedi. Bu, 2022 yılından beri Blaugrana’nın hücumunun öncülüğünü yapan oyuncuya yakışır bir vedaydı ve gecenin en unutulmaz görüntüsü, kendi sahasında taraftarlara son kez teşekkür ederken gözyaşlarına boğulan Lewandowski oldu.

Hansi Flick, golcünün hak ettiği ilgiyi görmesini sağladı; Real Betis maçında onu ilk 11'de sahaya sürdü ve 83. dakikada oyundan alarak tek başına şeref turu atmasını sağladı. 3-1'lik galibiyette gol atamasa da, taraftarlar 9 numaralarını son bir kez görmek için stadyumu terk etmeyi reddettikleri için maçın bitiş düdüğünden çok sonra bile stadyum doluydu.







