AFP
Çeviri:
Robert Lewandowski, Camp Nou'daki son maçının ardından gözyaşlarına boğuldu; Barcelona, takımdan ayrılan forvet oyuncusuna şeref kıtası oluşturdu
Camp Nou'da duygusal bir veda
Polonyalı forvet, özellikle stadyumun dört bir yanından gelen coşkulu tezahüratlar eşliğinde, birçok kez duygularını gizleyemedi. Bu, 2022 yılından beri Blaugrana’nın hücumunun öncülüğünü yapan oyuncuya yakışır bir vedaydı ve gecenin en unutulmaz görüntüsü, kendi sahasında taraftarlara son kez teşekkür ederken gözyaşlarına boğulan Lewandowski oldu.
Hansi Flick, golcünün hak ettiği ilgiyi görmesini sağladı; Real Betis maçında onu ilk 11'de sahaya sürdü ve 83. dakikada oyundan alarak tek başına şeref turu atmasını sağladı. 3-1'lik galibiyette gol atamasa da, taraftarlar 9 numaralarını son bir kez görmek için stadyumu terk etmeyi reddettikleri için maçın bitiş düdüğünden çok sonra bile stadyum doluydu.
"Barça her zaman kalbimde kalacak"
Maçın ardından forvet, eşi ve çocuklarıyla birlikte mikrofon başına geçerek taraftarlara seslendi. İspanya’da yedi kupa kazandıktan sonra görevini tamamladığını hissettiğini belirterek, yaz transfer döneminde ayrılacağını maç öncesinde zaten açıklamıştı. Konuşması, kulübün bir dönüşüm sürecinde kendisini kollarını açarak karşılayan şehre yönelik içten bir teşekkür niteliğindeydi.
"Benim için bugün çok duygusal ve zor bir gün. Barselona'ya geldiğimde bu kulübün ne kadar büyük olduğunu biliyordum, ama sizin desteğiniz inanılmazdı," dedi. "En başından beri burada kendimi evimde hissettim. Adımı haykırışınızı asla unutmayacağım. Takım arkadaşlarıma, antrenörlere ve kulüpte çalışan herkese teşekkür ederim. Barça'da oynamak benim için bir onurdu. Bu dört yıl boyunca harika anlar paylaştık. Başardığımız her şeyden çok gurur duyuyorum. Bugün bu stadyuma veda ediyorum, ama Barça her zaman kalbimde kalacak. Visca el Barça ve Visca Catalunya."
Flick, 'gerçek bir profesyonele' saygılarını sundu
Maç öncesinde konuşan Flick, Bayern Münih'te de çalıştırdığı bu oyuncuya övgüler yağdırdı. Barcelona teknik direktörü, Lewandowski'yi kadrodaki genç oyuncular için "gerçek bir profesyonel ve rol model" olarak nitelendirdi. Alman teknik adam, kulübün artık geleceğe bakması gerektiğini kabul etmekle birlikte, bu kalibrede bir oyuncunun yerini doldurmanın oyuncu izleme departmanı için neredeyse imkansız bir görev olacağını da belirtti.
"Konuşma iyi geçti. Takımla konuştu ve vedalaştı," dedi Barça teknik direktörü. "Harika bir dönemdi. Ona, onunla birlikte tüm şampiyonlukları kazandığımı söyledim. Toplamda dokuz şampiyonluk. Onunla çalışmak bir ayrıcalıktı; o gerçek bir profesyonel. O bir rol model, kendine iyi bakıyor, bu yüzden bu seviyede oynuyor. Şimdi bir değişiklik istiyor, ayrılmak istiyor. Bu hem onun hem de kulüp için iyi. O harika bir insan ve harika bir oyuncu."
Flick şunları ekledi: "Lewandowski'nin yerini doldurmak kolay olmayacak. O, son on yılın en iyi forvetiydi. Onun yerini doldurmak hiç de kolay olmayacak. Bir oyuncu transfer edip etmeyeceğimizi bekleyip göreceğiz, ama kolay olmayacak."
Hedefler ve liderlik mirası
Lewandowski, 119 golle tüm zamanların en golcü oyuncular listesinde 14. sırada yer alarak kulüp tarihine kalıcı bir iz bırakmış olarak Barcelona'dan ayrılıyor. Pichichi ödülü ve La Liga şampiyonluklarının ötesinde, onun varlığı genç kadronun gelişmesine yardımcı olacak deneyimli bir liderlik sağladı. Takım arkadaşlarının oluşturduğu son şeref kordonundan geçerken, oyuncu ile kulüp arasındaki karşılıklı saygı, orada bulunan herkes için apaçık ortadaydı.
Bir sonraki durağının neresi olacağı konusunda yoğun spekülasyonlar sürerken, Suudi Arabistan'dan büyük teklifler geldiği ve MLS'nin de ilgilendiği bildiriliyor, ancak Katalonya'daki etkisi tartışılmaz. Gece, takım arkadaşlarının onu orta sahada havaya kaldırmasıyla sona erdi; bu, Barcelona'yı İspanyol futbolunun zirvesine geri taşıyan dört yıllık serüvenin kutlama niteliğinde bir kapanışı oldu.