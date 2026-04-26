Çeviri:
Robert Lewandowski bu yaz Barcelona'dan ayrılacak; ideal yedeği belirlendi
Polonya'nın simgesinin bir dönemin sonu yaklaşıyor
BBC Sport için kaleme aldığı yeni yazısında Guillem Ballague’ye göre, Lewandowski sezon sonunda Barcelona’dan ayrılacak ve Katalonya’daki başarılı dört yıllık serüvenini noktalayacak. 2022’de takıma katıldığından bu yana Polonyalı golcü, tüm turnuvalarda yaklaşık 120 gol atarak adeta bir keşif oldu. Sürekli gösterdiği verimliliğe rağmen, forvet oyuncusu gelecek sezonun başlangıcında 38 yaşına girecek. Kulüp, sözleşmesini bir yıl daha uzatmaya açık olsa da, önerilen şartlar arasında önemli bir maaş indirimi ve kadrodaki rolünün azalması da yer alıyordu ve bu durum forvetin hoşuna gitmedi.
İtalyan devleri transfer yarışında başı çekiyor
Haberlere göre, İtalya'nın dev kulüpleri Juventus ve AC Milan, bu yaz Lewandowski'yi bedelsiz transfer etmek üzere aktif görüşmeler yürütüyor. Her iki kulüp de, oyuncunun üst düzey futbolda hâlâ arzuladığı önemli rolü ona sunmaya hazır. Major League Soccer'dan, özellikle de Chicago Fire'dan ilgi olduğu da bildirilmiş olsa da, Lewandowski'nin Avrupa'da kalmayı öncelikli gördüğü için bu bağlantılar soğumuş durumda. Barça'dan ayrılma kararını değerlendiren tecrübeli oyuncunun ana motivasyonu, bir başka tarihi Avrupa devinde forvet pozisyonunda forma giyme olasılığı olmaya devam ediyor.
Julian Alvarez'in peşinde
Ayrılışı kesinleşmiş gibi göründüğü için Barcelona, dikkatini dünya çapında bir halef bulmaya yöneltti. Ballague, kulübün önümüzdeki yaz transfer döneminde Julian Alvarez’i en büyük önceliği haline getirdiğini ekliyor. Barça’nın karşı karşıya olduğu mali zorluklar göz önüne alındığında, bu Arjantinli oyuncuyu kadroya katmak kolay bir iş olmayacak. Atletico Madrid’in bu forveti yaklaşık 120 milyon avroya değer biçtiği bildiriliyor; bu rakam, kulüp için önemli bir engel teşkil ediyor.
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Yaz transfer dönemi yaklaşırken, Barcelona üst düzey bir yedeğin takıma katılması için mali dengesini bir an önce sağlamalıdır. Bu arada Lewandowski, Hansi Flick'in takımının üst üste iki La Liga şampiyonluğu peşinde koşarken, Barça'daki kariyerini şık bir şekilde noktalayabilmeyi umuyor. Takım, 2 Mayıs'ta Osasuna karşısında sahalara dönecek.