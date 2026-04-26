Robert Lewandowski bu yaz Barcelona'dan ayrılacak; ideal yedeği belirlendi

BBC Sport için kaleme aldığı yeni yazısında Guillem Ballague’ye göre, Lewandowski sezon sonunda Barcelona’dan ayrılacak ve Katalonya’daki başarılı dört yıllık serüvenini noktalayacak. 2022’de takıma katıldığından bu yana Polonyalı golcü, tüm turnuvalarda yaklaşık 120 gol atarak adeta bir keşif oldu. Sürekli gösterdiği verimliliğe rağmen, forvet oyuncusu gelecek sezonun başlangıcında 38 yaşına girecek. Kulüp, sözleşmesini bir yıl daha uzatmaya açık olsa da, önerilen şartlar arasında önemli bir maaş indirimi ve kadrodaki rolünün azalması da yer alıyordu ve bu durum forvetin hoşuna gitmedi.