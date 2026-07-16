Robert Lewandowski, Barcelona’ya olan sevgisinin, Chicago Fire’a transfer tekliflerini reddetmesine nasıl yol açtığını anlatıyor

Efsanevi forvet, bu hafta Chicago Fire’ın en önemli transferi olarak resmen tanıtıldı; bu, Avrupa futbolunun zirvesinde geçirdiği parlak kariyerinin sonunu işaret ediyor. Kıtadaki birçok Şampiyonlar Ligi müdavimi ve tarihi kulübün ilgisine rağmen Lewandowski, Avrupa kulüp futbolundaki yolculuğunun Camp Nou’da doğal bir sonuca ulaştığına karar verdi.

Yeni takım arkadaşlarıyla ilk antrenmanlarına katılan eski Bayern Münih yıldızı, Katalan deviyle olan duygusal bağlarının ABD’ye transferinde belirleyici bir rol oynadığını açıkladı. İspanya’daki deneyiminden sonra başka bir Avrupa takımında oynamak, ona bir geri adım gibi gelirdi.



