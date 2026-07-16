AFP
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Robert Lewandowski, Barcelona’ya olan sevgisinin, Chicago Fire’a transfer tekliflerini reddetmesine nasıl yol açtığını anlatıyor
Lewandowski neden Avrupa yerine MLS’i tercih etti?
Efsanevi forvet, bu hafta Chicago Fire’ın en önemli transferi olarak resmen tanıtıldı; bu, Avrupa futbolunun zirvesinde geçirdiği parlak kariyerinin sonunu işaret ediyor. Kıtadaki birçok Şampiyonlar Ligi müdavimi ve tarihi kulübün ilgisine rağmen Lewandowski, Avrupa kulüp futbolundaki yolculuğunun Camp Nou’da doğal bir sonuca ulaştığına karar verdi.
Yeni takım arkadaşlarıyla ilk antrenmanlarına katılan eski Bayern Münih yıldızı, Katalan deviyle olan duygusal bağlarının ABD’ye transferinde belirleyici bir rol oynadığını açıkladı. İspanya’daki deneyiminden sonra başka bir Avrupa takımında oynamak, ona bir geri adım gibi gelirdi.
İtalya ve Türkiye’den gelen teklifleri geri çevirmek
Chicago’ya transferi kesinleşmeden önce, forvetin bir sonraki durağıyla ilgili söylentiler dolaşıyordu. Haberlere göre Lewandowski’nin Türkiye, Portekiz ve İtalya’daki kulüplerden cazip teklifler aldığı belirtiliyordu; bu golcü için potansiyel bir varış noktası olarak Serie A devi Juventus’un adı sık sık geçiyordu.
Ancak 37 yaşındaki oyuncu, kıtadaki başka bir takımda forma giymek istemediği konusunda kararlıydı. Gazetecilere verdiği demeçte, “Barça’daki zamanım sona ermişti ve kendimi başka bir Avrupa kulübünde hayal edemiyordum,” dedi. “Barça’ya olan sevgim çok büyüktü.”
Berhalter faktörü
Barcelona’dan ayrılışı duygusal bir olay olsa da, Lewandowski’nin Chicago’ya gelişi büyük bir heyecan yarattı. Teknik direktör Gregg Berhalter, bu transferin arkasındaki itici güçtü ve forvetin kulüp için dönüştürücü bir transfer olacağına inanıyor.
Berhalter, bu tecrübeli oyuncunun profesyonelliğinin takımın gelişiminde katalizör görevi göreceğinden emin. "Takım üzerinde hemen bir etki yaratacağına eminiz. Her şeyden önce, o örnek bir profesyonel. Uzun süredir bu işi yapıyor ve vücuduna nasıl bakması gerektiğini, en iyi seviyesini nasıl koruyacağını biliyor. Bence o bir rol model olacak," dedi eski ABD Milli Takımı baş antrenörü, Pilka Nozna'nın aktardığına göre.
- AFP
Rüzgarlı Şehir’de yeni bir sayfa
Polonyalı yıldız, şu anda resmi maçlardaki ilk çıkışına hazırlanıyor. Chicago Fire taraftarları, yeni süperstarlarını sahada izlemek için fazla beklemek zorunda kalmayacak; zira kulüp, yerel saatle Perşembe gecesi Vancouver Whitecaps ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu maçta, eski Bayern Münih takım arkadaşı Thomas Müller ile yeniden bir araya gelecek. Salı günü takımla ilk antrenmanına katılan oyuncu, yaşın sadece bir rakam olduğunu kanıtlamaya hazır. Delta Varşova’da başlayan ve Münih ile Barselona’da zirveye ulaşan bu yolculuk, şimdi Chicago silüetinin gölgesinde büyüleyici bir son buluyor.
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