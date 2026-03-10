Robert Lewandowski, Barcelona'nın forveti olarak bir sonraki adımına "%50 bile emin değil" ve Camp Nou'da kalmak isteyip istemediğini "bilmediğini" itiraf ediyor

2025-2026 sezonu zirveye yaklaşırken, Lewandowski Barcelona'nın hücum hattının odak noktası olmaya devam ediyor. Deneyimli forvet, bu sezon şu ana kadar tüm turnuvalarda 33 maça çıktı, 14 gol attı ve bir asist yaptı. Blaugrana ile olan mevcut sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erecek olan Lewandowski'nin bir sonraki hamlesi ile ilgili spekülasyonlar yoğunlaşıyor. Yaklaşan son tarihine rağmen, Polonyalı kaptan profesyonel geleceği konusunda oldukça sabırlı ve hesaplı bir yaklaşım sergiliyor.

The Athletic'in Barcelona'da kalmak isteyip istemediğini sorması üzerine, "Bilmiyorum. Çünkü bunu hissetmem gerekiyor. Şu anda (kararım hakkında) size hiçbir şey söyleyemem, çünkü hangi yolu seçeceğime henüz yüzde 50 bile emin değilim. Bu karar şu an için değil.

"Deneyimim ve yaşım gereği, şimdi karar vermek zorunda değilim. Hangi yolu seçeceğime dair bir his yok içimde. Belki üç ay sonra karar vermem gerekecek. Ama yine de stresli değilim. Bunu hissetmem gerekiyor. Hissetmeye başlamalıyım, o zaman geleceğim hakkında konuşmak benim için daha kolay olacak."