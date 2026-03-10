AFP
Çeviri:
Robert Lewandowski, Barcelona'nın forveti olarak bir sonraki adımına "%50 bile emin değil" ve Camp Nou'da kalmak isteyip istemediğini "bilmediğini" itiraf ediyor
Lewandowski, Camp Nou'dan ayrılma söylentilerine yanıt verdi
2025-2026 sezonu zirveye yaklaşırken, Lewandowski Barcelona'nın hücum hattının odak noktası olmaya devam ediyor. Deneyimli forvet, bu sezon şu ana kadar tüm turnuvalarda 33 maça çıktı, 14 gol attı ve bir asist yaptı. Blaugrana ile olan mevcut sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erecek olan Lewandowski'nin bir sonraki hamlesi ile ilgili spekülasyonlar yoğunlaşıyor. Yaklaşan son tarihine rağmen, Polonyalı kaptan profesyonel geleceği konusunda oldukça sabırlı ve hesaplı bir yaklaşım sergiliyor.
The Athletic'in Barcelona'da kalmak isteyip istemediğini sorması üzerine, "Bilmiyorum. Çünkü bunu hissetmem gerekiyor. Şu anda (kararım hakkında) size hiçbir şey söyleyemem, çünkü hangi yolu seçeceğime henüz yüzde 50 bile emin değilim. Bu karar şu an için değil.
"Deneyimim ve yaşım gereği, şimdi karar vermek zorunda değilim. Hangi yolu seçeceğime dair bir his yok içimde. Belki üç ay sonra karar vermem gerekecek. Ama yine de stresli değilim. Bunu hissetmem gerekiyor. Hissetmeye başlamalıyım, o zaman geleceğim hakkında konuşmak benim için daha kolay olacak."
- (C)Getty Images
Flick'in taktiksel değişikliği deneyimli yıldızı etkiliyor
37 yaşındaki oyuncu, bu sezon Hansi Flick yönetiminde sahada daha az süre almaya başladı ve genellikle Ferran Torres'in gerisinde kaldı. Geçen sezon 42 gol atan oyuncu, bu sezon performansında önemli bir düşüş yaşadı. Bu taktiksel değişiklik, efsanevi forvetin, 2026'da hücum hattını yönetecek yeni bir dünya klasmanı 9 numara arayışında olduğu bildirilen kulübün uzun vadeli vizyonuna hala uyup uymadığı konusunda soruların ortaya çıkmasına neden oldu.
MLS ve Avrupa devlerinin ilgisi
Katalonya'daki belirsizliğe rağmen, Lewandowski dünya çapında aranan bir oyuncu olmaya devam ediyor. AC Milan ve Atletico Madrid gibi ağır toplar durumun gelişmesini izliyorlar, Suudi Arabistan ve Kuzey Amerika'dan gelen cazip teklifler ise masada duruyor. Raporlara göre, birçok kulüp, Lewandowski'nin Avrupa'daki başarılı kariyerini sonlandırmaya karar vermesi halinde onu kadrosuna katmak için can atıyor. Forvet, hayatının bu aşamasında karar verme sürecinin gençlik yıllarından tamamen farklı olduğunu itiraf ediyor.
"Sadece hissettiğimde gitmek istediğim yolu seçerim. Şu an için bilmiyorum ve bu konuyu düşünmüyorum" diye ekledi. "Son birkaç yıldır Barça'da olmak, kulübü ileriye taşımak için perde arkasında ne kadar özveri ve çalışma olduğunu görmemi sağladı. Geleceğe dair güçlü bir hırs ve inanç var ve bu, takımdaki herkes için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor."
- (C)Getty Images
Barça'nın transferleri için finansal engeller
Barcelona'nın Lewandowski'yi değiştirmek istemesi, devam eden mali kısıtlamalar nedeniyle karmaşık bir hal alabilir. Kulüp, Julian Alvarez gibi oyuncular için büyük paralar ödeyerek transfer yapacağı söylentileriyle gündemde, ancak Atletico Madrid'in 150 milyon euroluk değer biçimi böyle bir anlaşmayı neredeyse imkansız kılıyor.
Dusan Vlahovic gibi diğer hedefler mevcut kulüplerinde kalmaya meyilli olduğundan, Lewandowski'nin kalmak için bir yol bulması hala mümkün, özellikle de kulübün mali durumuna yardımcı olmak için maaşında indirime razı olduğu bildirildiğinden.
Şu an için forvet, kısa vadeli hedeflere odaklanmış durumda ve sezon bitmeden 10 gol daha atarak, üst düzey futbol için gerekli olan elit içgüdülerine hala sahip olduğunu kanıtlamayı hedefliyor. Barça, Newcastle ile oynayacağı önemli Şampiyonlar Ligi maçı ve lig şampiyonluğu yarışı için hazırlanırken, hem oyuncu hem de kulüp, 2026-27 sezonu ile ilgili kesin bir görüşme için hazırlık yapıyor.
Reklam