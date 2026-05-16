Robert Lewandowski, Barcelona'dan ayrılmasının ardından Manchester United'a katılmaya çağırılırken, Rio Ferdinand sosyal medyada çağrıda bulundu

Deneyimli golcü, Cumartesi günü Blaugrana'dan ayrıldığını doğrulayarak İspanya'daki son derece başarılı dört yıllık serüvenine son verdi. İlerleyen yaşına rağmen Lewandowski, kulüp formasıyla 191 maçta 119 gol atarak golcü kimliğini korudu. Ancak bu sezon Hansi Flick yönetiminde rolünün azaldığını gördü ve La Liga'da oynadığı 29 maçın sadece 15'inde ilk 11'de yer aldı.

Duygusal bir veda mesajında Lewandowski, Katalonya'da geçirdiği zaman için minnettarlığını dile getirdi. "Zorluklar ve sıkı çalışmayla dolu dört yılın ardından, artık yoluma devam etme zamanı geldi. Görevimi tamamladığım hissiyle ayrılıyorum. Dört sezon, üç şampiyonluk. İlk günlerimden itibaren taraftarlardan gördüğüm sevgiyi asla unutmayacağım. Katalonya benim dünyadaki yerim. Bu güzel dört yıl boyunca yolumda karşılaştığım herkese teşekkür ederim," diye yazdı forvet.







