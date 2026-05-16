Robert Lewandowski, Barcelona'dan ayrılmasının ardından Manchester United'a katılmaya çağırılırken, Rio Ferdinand sosyal medyada çağrıda bulundu
Ferdinand, Old Trafford'a transfer olmayı istiyor
Ferdinand, sosyal medyaya başvurarak eski kulübünün Lewandowski'yi bedelsiz transfer etmesini istediğini belirtti. Polonyalı milli oyuncunun serbest oyuncu olarak transfer piyasasına çıkması beklenirken, Ferdinand, 37 yaşındaki futbolcunun Michael Carrick için hücum hattını birinci sınıf bir şampiyonluk tecrübesiyle güçlendirmek adına eşsiz bir fırsat olduğunu düşünüyor.
X'te bir yazı yayınlayan Ferdinand, eski Bayern Münih yıldızının mevcut kadroya, özellikle de kulübün genç forveti Benjamin Sesko'nun gelişimine yapabileceği katkı konusunda oldukça kararlıydı. "Ne adam, ne oyuncu!" diyen Ferdinand, "Gelecek sezon UCL'de deneyimli bir seçenek ve Sesko'nun gelişimine katkı mı?" diye sordu.
Lewandowski için 'Görev tamamlandı'
Deneyimli golcü, Cumartesi günü Blaugrana'dan ayrıldığını doğrulayarak İspanya'daki son derece başarılı dört yıllık serüvenine son verdi. İlerleyen yaşına rağmen Lewandowski, kulüp formasıyla 191 maçta 119 gol atarak golcü kimliğini korudu. Ancak bu sezon Hansi Flick yönetiminde rolünün azaldığını gördü ve La Liga'da oynadığı 29 maçın sadece 15'inde ilk 11'de yer aldı.
Duygusal bir veda mesajında Lewandowski, Katalonya'da geçirdiği zaman için minnettarlığını dile getirdi. "Zorluklar ve sıkı çalışmayla dolu dört yılın ardından, artık yoluma devam etme zamanı geldi. Görevimi tamamladığım hissiyle ayrılıyorum. Dört sezon, üç şampiyonluk. İlk günlerimden itibaren taraftarlardan gördüğüm sevgiyi asla unutmayacağım. Katalonya benim dünyadaki yerim. Bu güzel dört yıl boyunca yolumda karşılaştığım herkese teşekkür ederim," diye yazdı forvet.
Premier Lig'den gelen ilgi artıyor mu?
Ferdinand, "Rüyalar Tiyatrosu"na transfer için öncülük ederken, Manchester United, Premier Lig'deki rakiplerinden gelen sert rekabetle karşı karşıya kalabilir. Eski Chelsea ve İngiltere milli takım orta saha oyuncusu Joe Cole da, Blues'un golcü eksikliğine potansiyel bir çözüm olarak Polonyalı oyuncuyu destekledi ve onun genç kadro için mükemmel bir akıl hocası olabileceğini öne sürdü.
"Ben Lewandowski'yi düşünürdüm. Barcelona'daki sözleşmesi sona eriyor, onu bir yıllığına transfer edin," dedi Cole. "Bu işe yarayabilir, genç oyunculara yardım edecek biri. O büyük bir isim, o statüye sahip ve soyunma odasında büyük bir varlık olur. Bence Joao Pedro ve Liam Delap'a gerçekten yardımcı olabilir."
Gündemde olan gelecekteki seçenekler
Lewandowski'yi transfer etmek için rekabetin kızışması bekleniyor; ilgilenenler Avrupa'dan Orta Doğu'ya ve Kuzey Amerika'ya kadar uzanıyor. Ferdinand ve Cole, Lewandowski'nin kariyerini Premier Lig'de sonlandırmasını umarken, forvet oyuncusu Ağustos ayında 38. yaş gününü kutlamaya hazırlanırken Suudi Pro Ligi'nden gelen yüksek meblağlı teklifler ve Chicago Fire gibi MLS takımlarının ilgisi önemli faktörler olmaya devam ediyor.
Barcelona'nın şimdiden yoluna devam ettiği ve Chelsea'den Joao Pedro'nun Katalan başkentinde olası bir yedek olarak gösterildiği bildiriliyor. Lewandowski için odak noktası Real Betis'e karşı son veda maçı olmaya devam ediyor, ancak Ferdinand'ın sosyal medyadaki çağrısı, Manchester United taraftarlarının bu tecrübeli oyuncunun bir sonraki hamlesini çok yakından takip edeceğini garanti altına aldı.