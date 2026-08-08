Getty Images Sport
Çeviri:
Robert Andrich, Bayer Leverkusen'den ayrılık söylentileri hakkında sessizliğini bozdu, kaptan geleceğine ilişkin tavrını netleştirdi
Andrich, yaz ayrılığını reddetti
Leverkusen kaptanı Andrich, medyada çıkan geniş çaplı spekülasyonlara rağmen yaz transfer döneminde kulüpten ayrılma planı olmadığını net bir şekilde vurguladı. Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2021'de Union Berlin'den geldiğinden bu yana tüm kulvarlarda 198 maça çıktı. Andrich, 2023-24 sezonunda Leverkusen'in yenilgisiz Bundesliga ve DFB-Pokal dublesinde kilit bir rol oynadıktan sonra 2025-26 boyunca birinci kaptanlık görevini üstlendi.
- AFP
Kaptan, transfer spekülasyonlarına yanıt verdi
Kicker.de'ye konuşan Andrich, ayrılık söylentilerinin farkında olduğunu doğruladı ancak kulüp tarafından değer gördüğünü hissettiği sürece bir transferi düşünmek için hiçbir nedeni olmadığını vurguladı.
Transfer haberleri ve takım liderliğiyle ilgili tutumunu netleştiren Andrich, şunları söyledi: "Elbette bunu birkaç kanal aracılığıyla duyuyorum, ancak dışarıda konuşulan yalnızca ben değilim, başkaları da var. Kulübün benden kurtulmak istediği hissine kapılmadığım sürece, ki şu anda böyle bir hissim yok, transferle ilgilenmiyorum.
"Bu rolde bana onay verildiği anda kendimi bir numara olarak görüyorum. Elbette şimdilik kaptan olarak kalacağımı varsayıyorum. Henüz aksine bir şey duymadım. Ama resmî olarak hiçbir şey bildirilene kadar her şey hâlâ olabilir. En son kol bandını Eddy [Tapsoba] ve ben taktık, karar ikimiz arasında verilebilir."
Novell yönetiminde istikrar geri döndü
Andrich'in sözleri, Xabi Alonso'nun ayrılığının ardından yaşanan çalkantılı teknik direktörlük döneminden sonra memnuniyet verici bir sakinlik sunuyor. Söz konusu süreçte Erik ten Hag yalnızca üç maç görevde kalmış, ardından yerini Kasper Hjulmand'a bırakmıştı. Ancak o da daha sonra görevden ayrıldı. Yeni teknik direktör Carles Martinez Novell yönetiminde, Werkself soyunma odasındaki atmosferin geçen yazki sarsıntıya kıyasla çok daha oturmuş olduğu belirtiliyor.
Mevcut soyunma odası dinamiğini değerlendiren Andrich şöyle ekledi: "Şu anda takım içinde çok iyi bir atmosfer var; geçen yaz, bu kadar çok değişiklik olduğunda yaşandığı gibi bir huzursuzluk yok. Zor dönemlerde gelecekte daha fazla kenetlenmemiz gerekiyor ve 15, 20 zorlu dakikanın ardından sadece karşılık verebilecek bir konuma gelmeliyiz."
- Getty Images Sport
Kupa maçı sezonu açıyor
Leverkusen, 22 Ağustos'ta DFB-Pokal'ın ilk turunda üçüncü lig ekibi Wehen Wiesbaden ile oynayarak 2026-27 sezonundaki resmi maçlarına başlayacak. Bu yerel kupa karşılaşmasından bir hafta sonra Novell'in takımı, Bundesliga açılış maçında SV Elversberg deplasmanına gidecek. Bu ilk maç serisi, Andrich ve takım arkadaşları için teknik direktör değişimlerinin ardından taktiksel istikrarı ve fiziksel keskinliği ortaya koymaları adına önemli bir test niteliği taşıyacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun