Kicker.de'ye konuşan Andrich, ayrılık söylentilerinin farkında olduğunu doğruladı ancak kulüp tarafından değer gördüğünü hissettiği sürece bir transferi düşünmek için hiçbir nedeni olmadığını vurguladı.

Transfer haberleri ve takım liderliğiyle ilgili tutumunu netleştiren Andrich, şunları söyledi: "Elbette bunu birkaç kanal aracılığıyla duyuyorum, ancak dışarıda konuşulan yalnızca ben değilim, başkaları da var. Kulübün benden kurtulmak istediği hissine kapılmadığım sürece, ki şu anda böyle bir hissim yok, transferle ilgilenmiyorum.

"Bu rolde bana onay verildiği anda kendimi bir numara olarak görüyorum. Elbette şimdilik kaptan olarak kalacağımı varsayıyorum. Henüz aksine bir şey duymadım. Ama resmî olarak hiçbir şey bildirilene kadar her şey hâlâ olabilir. En son kol bandını Eddy [Tapsoba] ve ben taktık, karar ikimiz arasında verilebilir."