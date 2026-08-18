Robbie Williams, Port Vale ve Panini'nin özel "parlak" çıkartmayı piyasaya sürmesiyle çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Port Vale, küresel süperstar Robbie Williams'ın yer aldığı özel bir çıkartma yayımlamak için Panini ile ortaklık kurdu. Bu koleksiyon parçası, şarkıcının bu yaz çocukluk kulübünün resmî sponsoru olmasından bu yana oynanan ilk iç saha maçını simgeliyor.

Özel olarak tasarlanan "parlak" çıkartma, Stoke-on-Trent'in bu iki ikonik ismi arasındaki benzersiz ilişkiyi kutluyor. Taraftarlar, bu parçayı edinmek için ilk fırsatı cumartesi günkü maç öncesinde yakalayacak.







