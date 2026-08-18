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Robbie Williams, Port Vale ve Panini'nin özel "parlak" çıkartmayı piyasaya sürmesiyle çocukluk hayalini gerçekleştirdi
Robbie Williams kendi Panini "parlak" kartına kavuştu
Port Vale, küresel süperstar Robbie Williams'ın yer aldığı özel bir çıkartma yayımlamak için Panini ile ortaklık kurdu. Bu koleksiyon parçası, şarkıcının bu yaz çocukluk kulübünün resmî sponsoru olmasından bu yana oynanan ilk iç saha maçını simgeliyor.
Özel olarak tasarlanan "parlak" çıkartma, Stoke-on-Trent'in bu iki ikonik ismi arasındaki benzersiz ilişkiyi kutluyor. Taraftarlar, bu parçayı edinmek için ilk fırsatı cumartesi günkü maç öncesinde yakalayacak.
- Getty Images Sport
Çocukluk hayalini gerçekleştirmek
Panini Spor Pazarlama Başkanı Katie Gritt, projenin şarkıcı için önemli bir kişisel hedefi gerçekleştirdiğini açıkladı. Gritt, "Bu sınırlı sayıda üretilen Port Vale x Robbie Williams Panini çıkartmasını Vale taraftarlarıyla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz!" dedi. "Kulüple ve Robbie ile bu şekilde iş birliği yapabilmek, Robbie’nin çocukluk hayali olan bir Panini shiny’si olma hayalini gerçekleştirmek, Robbie’nin bu sezon Port Vale forması sponsorluğunu kutlamanın mükemmel yolu!"
Port Vale İçerik ve Medya Operasyonları Başkanı Dan Townley ise kulübün, geçen sezonki 150. yıl dönümü sürümünün ardından markayla süren ilişkisine dikkat çekti. "Panini ekibiyle bir kez daha yakın çalışarak yeni bir özel koleksiyon ürünü ortaya koymaktan gurur duyuyoruz" diye ekledi. "Çok özel bir kulüp ortaklığını böylesine benzersiz bir şekilde kutlayabiliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Taraftarların da bu çıkartmayı en az bizim kadar sevmesini umuyoruz."
Kulüple bağları güçlendiriyor
Williams, mevcut sezon öncesinde Port Vale’e verdiği desteği önemli ölçüde artırdı. Artık baş harfleri kulübün maç formalarının önünde ve antrenman kıyafetlerinin kollarında belirgin şekilde yer alıyor. Forma sponsorluğunun ötesinde, hayat boyu taraftarı olduğu kulübe saha dışındaki bağlılığını da artırdı. Kısa süre önce kulübün hayır kurumu kolu olan Port Vale Foundation’ın tarihteki ilk elçisi olarak açıklandı.
- Getty Images Sport
Tranmere Rovers beklemede
Taraftarlar, bu cumartesi Holdcroft Motors Fanzone'daki Panini standından sınırlı sayıda üretilen etiketi temin edebilecek. Lansman, Port Vale'in sahasında Tranmere Rovers ile oynayacağı yaklaşan maçla aynı döneme denk geliyor.
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