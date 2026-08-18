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Port Vale v Portsmouth - Sky Bet League OneGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

Robbie Williams, Port Vale ve Panini'nin özel "parlak" çıkartmayı piyasaya sürmesiyle çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Port Vale
League Two
CULTURE

Pop süperstarı Robbie Williams, resmi bir Panini çıkartması olarak çoğu futbol taraftarının ancak hayalini kurabileceği bir dönüm noktasına ulaştı. Hayat boyu Port Vale taraftarı olan Williams, Valiants ile giderek artan bağının ardından sınırlı sayıda üretilen bir "parlak" çıkartma çıkarmak için ikonik koleksiyon markası ve çok sevdiği kulüple iş birliği yaptı.

  • Robbie Williams kendi Panini "parlak" kartına kavuştu

    Port Vale, küresel süperstar Robbie Williams'ın yer aldığı özel bir çıkartma yayımlamak için Panini ile ortaklık kurdu. Bu koleksiyon parçası, şarkıcının bu yaz çocukluk kulübünün resmî sponsoru olmasından bu yana oynanan ilk iç saha maçını simgeliyor.

    Özel olarak tasarlanan "parlak" çıkartma, Stoke-on-Trent'in bu iki ikonik ismi arasındaki benzersiz ilişkiyi kutluyor. Taraftarlar, bu parçayı edinmek için ilk fırsatı cumartesi günkü maç öncesinde yakalayacak.



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    Çocukluk hayalini gerçekleştirmek

    Panini Spor Pazarlama Başkanı Katie Gritt, projenin şarkıcı için önemli bir kişisel hedefi gerçekleştirdiğini açıkladı. Gritt, "Bu sınırlı sayıda üretilen Port Vale x Robbie Williams Panini çıkartmasını Vale taraftarlarıyla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz!" dedi. "Kulüple ve Robbie ile bu şekilde iş birliği yapabilmek, Robbie’nin çocukluk hayali olan bir Panini shiny’si olma hayalini gerçekleştirmek, Robbie’nin bu sezon Port Vale forması sponsorluğunu kutlamanın mükemmel yolu!"

    Port Vale İçerik ve Medya Operasyonları Başkanı Dan Townley ise kulübün, geçen sezonki 150. yıl dönümü sürümünün ardından markayla süren ilişkisine dikkat çekti. "Panini ekibiyle bir kez daha yakın çalışarak yeni bir özel koleksiyon ürünü ortaya koymaktan gurur duyuyoruz" diye ekledi. "Çok özel bir kulüp ortaklığını böylesine benzersiz bir şekilde kutlayabiliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Taraftarların da bu çıkartmayı en az bizim kadar sevmesini umuyoruz."


  • Kulüple bağları güçlendiriyor

    Williams, mevcut sezon öncesinde Port Vale’e verdiği desteği önemli ölçüde artırdı. Artık baş harfleri kulübün maç formalarının önünde ve antrenman kıyafetlerinin kollarında belirgin şekilde yer alıyor. Forma sponsorluğunun ötesinde, hayat boyu taraftarı olduğu kulübe saha dışındaki bağlılığını da artırdı. Kısa süre önce kulübün hayır kurumu kolu olan Port Vale Foundation’ın tarihteki ilk elçisi olarak açıklandı.


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    Tranmere Rovers beklemede

    Taraftarlar, bu cumartesi Holdcroft Motors Fanzone'daki Panini standından sınırlı sayıda üretilen etiketi temin edebilecek. Lansman, Port Vale'in sahasında Tranmere Rovers ile oynayacağı yaklaşan maçla aynı döneme denk geliyor.

League Two
Port Vale crest
Port Vale
PVL
Tranmere Rovers crest
Tranmere Rovers
TRA