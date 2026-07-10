Getty/GOAL
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Robbie Keane x Martin O’Neill: Eski İrlanda Cumhuriyeti milli oyuncusunun “kendini kanıtlamasını” izleyen Celtic, eski Hoops forvetinden teknik direktörlük ortaklığı konusunda tavsiye aldı
O'Neill, geçici teknik direktör olarak lig ve kupa ikilisini başardı
Brendan Rodgers’ın Ekim 2025’te ayrılmasının ve Wilfried Nancy’nin takımın başında 33 gün boyunca sadece sekiz maçta kalmasının ardından, O’Neill’dan geçen sezon birkaç kez bu Old Firm devlerine istikrar getirmesi istendi.
Geçici görevde takımı rayına oturtan O’Neill, sonunda İskoçya Premiership şampiyonluğu ve ulusal kupa ikilisini kazanmayı başardı. Kuzey İrlandalı teknik adama kalıcı bir sözleşme teklif edilmesi pek de sürpriz olmadı.
- Getty
Eski Celtic kiralık oyuncusu Keane, antrenörlük deneyimini kazanmaya başladı
12 aylık uzatma opsiyonunu da içeren bir yıllık bir anlaşma imzalandı. Glasgow’da önemli bir rol üstlenmek isteyen diğer adayların talepleri şimdilik göz ardı edildi; çünkü mevcut durumda istikrar ve sürekliliğin, hesaplı bir risk almaktan daha önemli olduğu düşünülüyor.
Ancak, eski İrlanda Cumhuriyeti milli takım oyuncusu Keane de bir ara adaylar arasında değerlendirilmişti; zira oyuncu olarak geçirdiği dönemde “Paradise”da kiralık olarak forma giymişti. Keane, Maccabi Tel Aviv ve Ferencvaros’ta teknik direktörlük deneyimini kazanmış ve bu takımlarla etkileyici bir ilerleme kaydetmişti.
Keane, Parkhead'de O'Neill ile birlikte çalışabilir mi?
O’Neill’in yerine geçecek kişinin belirlenmesi zamanı geldiğinde, 46 yaşındaki Keane’e teklif götürülebilir. Eski Hoops forveti Cascarino — Dünya Kupası Kart Koleksiyonu kampanyası kapsamında İrlandalı müşterilerin 100.000 avroya kadar kazanma şansı sunan Tonybet adına konuşan — GOAL’a Keane’in Bhoys’un radarında olması gerekip gerekmediğini sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Umarım öyledir. Robbie’yi daha çocukken tanıyordum; ben İrlanda milli takımındayken o forvet olarak sahaya çıkıp benimle birlikte oynardı.
“Robbie, kendini kanıtlamak için başka yerlere gitti. Bazen böyle yapmak gerekir. Ayrıca Premier Lig’de bir iş bulmak kolay değil. Orada kulüp sahiplerinin bakıp ‘işte istediğimiz bu’ diyebileceği çok fazla isim var.
“Ama Robbie ile Celtic’in harika bir ikili olacağını düşünüyorum. Martin O’Neill’in kulüpte olması fikrini beğeniyorum; belki de Robbie gibi birini o yönlendirebilir. Şunu da netleştirelim: Martin ona yardımcı olur. Onu engellemez.
“Steve Staunton’ın göreve geldiği ve kısa bir süreliğine Sir Bobby Robson’ın yanında çalıştığı zamanları hep hatırlarım. O zamanlar Bobby’nin durumu pek iyi değildi, bu yüzden bunun çok yazık olduğunu düşünmüştüm. Steve Staunton’a çok daha fazla yardımcı olabilecek bir Bobby Robson olsaydı daha iyi olurdu. Ama Bobby o görevi üstlendiğinde kariyerinin sonuna gelmişti sayılır.
“Yine de, üstünüzde deneyimli birinin olmasının faydalı olduğunu düşünüyorum, özellikle de yönetim kurulu ve üst düzey yetkililerle ilişkiler konusunda; bu, bence birçok teknik direktörü zor durumda bırakabilen bir konudur.”
- AFP
Bir adım daha: Keane için bundan sonra ne olacak?
Keane, Celtic gibi büyük bir kulübün teknik direktörlüğü için adaylığını koymadan önce İngiliz futbolunda başka bir basamak arayışına girebilir. Bu süreçte formunu korumaya çalışırken, bir yandan da paha biçilmez deneyimler kazanmaya hevesli olacaktır.
Eğer değeri doğru yönde artmaya devam ederse, kariyer yolunun onu tekrar İskoçya’ya götürme ihtimali oldukça yüksek – muhtemelen O’Neill’in de kalması ve yönetim kadrosuna yükselerek, yedek kulübesindeki teknik ekibe paha biçilmez tavsiyeler verebileceği bir pozisyona gelmesiyle.
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