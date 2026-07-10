Robbie Keane x Martin O’Neill: Eski İrlanda Cumhuriyeti milli oyuncusunun “kendini kanıtlamasını” izleyen Celtic, eski Hoops forvetinden teknik direktörlük ortaklığı konusunda tavsiye aldı

O’Neill’in yerine geçecek kişinin belirlenmesi zamanı geldiğinde, 46 yaşındaki Keane’e teklif götürülebilir. Eski Hoops forveti Cascarino — Dünya Kupası Kart Koleksiyonu kampanyası kapsamında İrlandalı müşterilerin 100.000 avroya kadar kazanma şansı sunan Tonybet adına konuşan — GOAL’a Keane’in Bhoys’un radarında olması gerekip gerekmediğini sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Umarım öyledir. Robbie’yi daha çocukken tanıyordum; ben İrlanda milli takımındayken o forvet olarak sahaya çıkıp benimle birlikte oynardı.

“Robbie, kendini kanıtlamak için başka yerlere gitti. Bazen böyle yapmak gerekir. Ayrıca Premier Lig’de bir iş bulmak kolay değil. Orada kulüp sahiplerinin bakıp ‘işte istediğimiz bu’ diyebileceği çok fazla isim var.

“Ama Robbie ile Celtic’in harika bir ikili olacağını düşünüyorum. Martin O’Neill’in kulüpte olması fikrini beğeniyorum; belki de Robbie gibi birini o yönlendirebilir. Şunu da netleştirelim: Martin ona yardımcı olur. Onu engellemez.

“Steve Staunton’ın göreve geldiği ve kısa bir süreliğine Sir Bobby Robson’ın yanında çalıştığı zamanları hep hatırlarım. O zamanlar Bobby’nin durumu pek iyi değildi, bu yüzden bunun çok yazık olduğunu düşünmüştüm. Steve Staunton’a çok daha fazla yardımcı olabilecek bir Bobby Robson olsaydı daha iyi olurdu. Ama Bobby o görevi üstlendiğinde kariyerinin sonuna gelmişti sayılır.

“Yine de, üstünüzde deneyimli birinin olmasının faydalı olduğunu düşünüyorum, özellikle de yönetim kurulu ve üst düzey yetkililerle ilişkiler konusunda; bu, bence birçok teknik direktörü zor durumda bırakabilen bir konudur.”