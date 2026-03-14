Rob Mac, Wrexham'ın Chelsea'ye yenildiği FA Cup maçı sırasında stadyumun içinden David Beckham'a görüntülü arama yaptığını tuhaf bir şekilde açıkladı
Tribünlerden gelen bir Hollywood çağrısı
Ryan Reynolds ve Rob Mac yönetimindeki Wrexham’ın serüveni adeta bir film gibi geçti, ancak son yaşanan bu olay, takımın FA Cup’ta yaşadığı son hayal kırıklığına yeni bir boyut kattı. Sky Sports’a konuk olan ikili, Premier League devi Chelsea’ye karşı beşinci turda elenmelerini değerlendirdi ve bu süreçte çok önemli bir sanal konuğun da yer aldığını açıkladı.
Rob Mac, sahada maç devam ederken Manchester United ve Real Madrid'in efsanesi Beckham ile video bağlantısını sürdürmeye çalıştığını itiraf etti. Ancak, Kuzey Galler seyircisinin kulakları sağır eden tezahüratı, Inter Miami'nin sahibi için önemli bir engel oluşturdu.
Taraftarların coşkusu iletişimi gölgede bırakıyor
Olayla ilgili olarak Rob Mac şöyle konuştu: "Evet, maç sırasında bol bol FaceTime görüşmesi yapacağız. Aslında Chelsea maçı sırasında David Beckham bizimle FaceTime görüşmesi yapıyordu ve hepimiz birbirimizle konuşmaya çalışıyorduk, ama o bizi duyamıyordu."
Hipodromun gururu
Beckham'ın kısa süreli katılımı neşeli bir an yaşatırken, sahadaki gerçeklik ise Wrexham'ın iki kez öne geçmesine rağmen uzatmalarda 4-2 mağlup olduğu zorlu bir mücadeleydi. Yenilgiye rağmen Reynolds, seçkin bir rakibe karşı takımın gösterdiği çabadan etkilenmiş görünüyordu.
Reynolds, "Bence bu hepimiz için çok, çok önemli bir andı" dedi. "Chelsea'yi uzatmalara götürdük, bizi elemek için uzatmalara, bir kırmızı karta ve altı oyuncu değişikliğine ihtiyaçları oldu. Bu hissi kelimelerle tarif edemem... Bu topluluk, bu şehir ve bu stadyum için hissettiğim duyguyu kelimeler ifade edemez.
"Tarih, galip gelenler tarafından yazılır, ancak nadir durumlarda, bazen kaybeden de stadyumdan galip olarak çıkar. Ve bu kulübün, bu şehrin, bu takımın, herkesin o anda bir arada olduğunu hissettim ve onlar da bunu bir galibiyet olarak gördüler. O kadar gerginlik içeren bir maç yaşamak, inkar edilemez, muazzam bir zaferdi. Chelsea oyuncuları buraya tam bir klasla geldiler. Maçtan sonra sahada takıldık ve sohbet ettik. Bilemiyorum, o anda herkesin birbirine büyük saygı duyduğu gerçek bir insanlık hissettim ve bu çok güzeldi."
Premier Lig hayali peşinde
Wrexham, üst üste dördüncü kez üst lige yükselme hedefiyle Şampiyonluk Ligi sıralamasında umut verici bir konumda bulunuyor. Kırmızı Ejderhalar, 37 maçta topladıkları 60 puanla altıncı sırada yer alıyor ve Salı günü Watford ile oynayacakları maçta üst lige yükselme umutlarını daha da güçlendirebilir.
