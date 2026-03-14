Rob Mac, Wrexham'ın Chelsea'ye yenildiği FA Cup maçı sırasında stadyumun içinden David Beckham'a görüntülü arama yaptığını tuhaf bir şekilde açıkladı

Beckham'ın kısa süreli katılımı neşeli bir an yaşatırken, sahadaki gerçeklik ise Wrexham'ın iki kez öne geçmesine rağmen uzatmalarda 4-2 mağlup olduğu zorlu bir mücadeleydi. Yenilgiye rağmen Reynolds, seçkin bir rakibe karşı takımın gösterdiği çabadan etkilenmiş görünüyordu.

Reynolds, "Bence bu hepimiz için çok, çok önemli bir andı" dedi. "Chelsea'yi uzatmalara götürdük, bizi elemek için uzatmalara, bir kırmızı karta ve altı oyuncu değişikliğine ihtiyaçları oldu. Bu hissi kelimelerle tarif edemem... Bu topluluk, bu şehir ve bu stadyum için hissettiğim duyguyu kelimeler ifade edemez.

"Tarih, galip gelenler tarafından yazılır, ancak nadir durumlarda, bazen kaybeden de stadyumdan galip olarak çıkar. Ve bu kulübün, bu şehrin, bu takımın, herkesin o anda bir arada olduğunu hissettim ve onlar da bunu bir galibiyet olarak gördüler. O kadar gerginlik içeren bir maç yaşamak, inkar edilemez, muazzam bir zaferdi. Chelsea oyuncuları buraya tam bir klasla geldiler. Maçtan sonra sahada takıldık ve sohbet ettik. Bilemiyorum, o anda herkesin birbirine büyük saygı duyduğu gerçek bir insanlık hissettim ve bu çok güzeldi."