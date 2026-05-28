Rob Mac ve Ryan Reynolds, Wrexham oyuncularını dünya çapında şöhrete taşırken, kulübün ortak sahipleri, Championship takımında "futbolla ilgili hiçbir karar almadıklarını" vurguluyor
Mac ve Reynolds aralarında profesyonel bir mesafe bırakıyor
Manşetlerde sürekli yer almalarına ve kulübe olan derin duygusal bağlılıklarına rağmen, Mac ve Reynolds teknik direktör koltuğundan uzak durma konusundaki kararlılıklarını hiç bozmadılar. İkili, teknik konularda hiçbir karar almadıklarını sürekli olarak vurgulayarak, operasyonun teknik yönünü yönetme konusunda teknik direktör Phil Parkinson ve transfer ekibine tam güven duyduklarını belirttiler. Bu sınır, Parkinson’un STōK Cae Ras’ta, ünlülerin sahibi olduğu diğer spor kulüplerinde sıklıkla görülen müdahalelerden uzak, profesyonel bir ortam oluşturmasına olanak sağladı.
Bu ortaklığın başarısı geçen sezon, 43 yıl sonra ikinci ligde ilk sezonunu geçiren Wrexham'ın, ilk altı takımdan sadece iki puan geride, ligi yedinci sırada bitirmesiyle açıkça ortaya çıktı.
Mac, The Athletic'e "Bunu çok seviyorum. Heyecanlıyım. Phil'e kesinlikle alan tanımaya çalışıyorum. Tüm sezon boyunca yaptığımız gibi. Bildiğiniz gibi, futbolla ilgili hiçbir karar almıyoruz. Sadece bu işin dışında kalıyoruz.
"Phil ile konuştuğumda, sezon içinde bile olsa, genellikle sadece kişisel konular hakkında konuşuruz. Nasıl olduğunu sorar, oyuncularla konuşurken yardıma veya desteğe ihtiyacı olup olmadığını sorarım."
Spot ışığının parlamasıyla başa çıkmak
Disney+ belgesel dizisi "Welcome to Wrexham"ın başarısı, yerel futbolcuları uluslararası ünlülere dönüştürdü. İngiliz futbolunun alt liglerinde oynayan oyuncular için bu benzeri görülmemiş şöhret düzeyi, kendine özgü zorluklar getiriyor; kulübün ortak sahipleri ise eğlence sektöründeki geçmişleri sayesinde bu zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı olmak için kendilerini son derece nitelikli hissediyorlar.
Reynolds ve Mac, kamuoyunun gözü önünde yaşamanın getirdiği zorluklar konusunda takıma rehberlik etmeyi kendilerine görev edindiler. Birçok oyuncu için alt liglerdeki sakin bir profesyonel hayatından küresel bir şöhrete geçişin sarsıcı olabileceğini anlıyorlar.
"Tekrar söylüyorum, bildiğiniz gibi oyuncularla oldukça sık konuşuyoruz ama bu konuşmalar asla taktikler, futbol veya bunun gibi konularla ilgili değil," diye ekledi Mac.
"Onlar spot ışıkları altında yaşayan genç adamlar. Artık yaşlı adamlar olsak da biz buna alışkınız. Bir zamanlar biz de onların yaşındaydık, o yüzden öyle yaşamak nasıl bir şey biliyoruz. Bazen bu konuda yardımcı olabiliriz."
Şampiyonluk beklentileriyle başa çıkmak
Wrexham, Championship’teki hayata uyum sağlarken, yükseliş eğilimini sürdürme baskısı hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Kulüp sahipleri, devasa bütçelere sahip köklü kulüplerle karşı karşıya kalacakları ikinci ligde rekabetin çok daha sert olduğunun farkında olsa da, 2021’deki devralımdan bu yana uyguladıkları sürdürülebilir büyüme modeline bağlı kalmaya devam ediyorlar. Odak noktası, kimliğini kaybetmeden en üst seviyede ayakta kalabilecek bir kulüp inşa etmek olmaya devam ediyor.
"Aramızda bir anlaşmazlık olacağını sanmıyorum. Daha dün yaz ve gelecek sezon hakkında konuşuyorduk. Günde dört kez mesajlaşıyor ve haftada bir kez konuşuyoruz," dedi Mac.
"Wrexham'ı satın almak için güçlerimizi birleştirdiğimizden bu yana geçen altı yıl boyunca sadece bir kez fikir ayrılığı yaşadığımızı fark ettik. Büyük bir anlaşmazlık değildi. Danışmanlarımızı dinliyoruz ve cevaplar oldukça net."
Dünya Kupası'nı heyecanla bekliyoruz
2026 Dünya Kupası bu yaz Mac (ABD) ve Reynolds (Kanada) ülkelerinde düzenlenecek. Mac turnuvayı sabırsızlıkla bekliyor ve Los Angeles’taki evinin yakınlarında oynanacak birkaç maça gitmeyi planlıyor.
Rob Mac, "Dünyanın en büyük turnuvası" diyor. "Bu yıl ABD'de önceki yıllara göre bir fark hissediliyor. Bunun büyük bir kısmı turnuvanın Kuzey Amerika'da oynanmasından kaynaklanıyor. Bir diğer kısmı ise, son sekiz yılı bir kenara bırakırsak, sadece son dört yılda küresel futbolun kazandığı popülerlikle ilgili. Bu ülkede spor için gerçekten heyecan verici bir dönem."