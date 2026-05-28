Rob Mac ve Ryan Reynolds, Wrexham oyuncularını dünya çapında şöhrete taşırken, kulübün ortak sahipleri, Championship takımında "futbolla ilgili hiçbir karar almadıklarını" vurguluyor

Manşetlerde sürekli yer almalarına ve kulübe olan derin duygusal bağlılıklarına rağmen, Mac ve Reynolds teknik direktör koltuğundan uzak durma konusundaki kararlılıklarını hiç bozmadılar. İkili, teknik konularda hiçbir karar almadıklarını sürekli olarak vurgulayarak, operasyonun teknik yönünü yönetme konusunda teknik direktör Phil Parkinson ve transfer ekibine tam güven duyduklarını belirttiler. Bu sınır, Parkinson’un STōK Cae Ras’ta, ünlülerin sahibi olduğu diğer spor kulüplerinde sıklıkla görülen müdahalelerden uzak, profesyonel bir ortam oluşturmasına olanak sağladı.

Bu ortaklığın başarısı geçen sezon, 43 yıl sonra ikinci ligde ilk sezonunu geçiren Wrexham'ın, ilk altı takımdan sadece iki puan geride, ligi yedinci sırada bitirmesiyle açıkça ortaya çıktı.

Mac, The Athletic'e "Bunu çok seviyorum. Heyecanlıyım. Phil'e kesinlikle alan tanımaya çalışıyorum. Tüm sezon boyunca yaptığımız gibi. Bildiğiniz gibi, futbolla ilgili hiçbir karar almıyoruz. Sadece bu işin dışında kalıyoruz.

"Phil ile konuştuğumda, sezon içinde bile olsa, genellikle sadece kişisel konular hakkında konuşuruz. Nasıl olduğunu sorar, oyuncularla konuşurken yardıma veya desteğe ihtiyacı olup olmadığını sorarım."