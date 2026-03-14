Getty Images Sport
Çeviri:
Rob Mac, Sky Sports'taki yayını sırasında yorumculuk "kuralını" çiğnememek için Wrexham stadyumunun içine astığı komik, müstehcen notu paylaştı
Stant için katı bir kural
Bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşan "It’s Always Sunny in Philadelphia" dizisinin yaratıcısı, o akşamki önceliğinin yayını temiz tutmak olduğunu açıkça belirtti. Mac, "Bu akşam tek bir kural var" yazan bir notla, üzerinde "F*ck deme" yazan bir tabelayı işaret ettiği bir fotoğrafı paylaştı. Welcome to Wrexham belgeselinde renkli dilleriyle tanınan bu ikili için, özellikle de kritik bir Championship maçının yüksek gerilimli ortamı göz önüne alındığında, bu gerekli bir önlemdi.
Kulüp sahipleri, yeni görevlerinin baskısını açıkça hissediyorlardı ve maç öncesi röportajda "dehşete kapıldıklarını" itiraf ettiler. Küresel şöhretlerine rağmen, canlı spor yayıncılığının tamamen farklı bir iş olduğunu kabul ettiler.
Hayranlardan karışık tepkiler
David Prutton'ın sunuculuğunu üstlendiği "Rob & Ryan ile Wrexham'dan Canlı" bölümü, taraftarlara geleneksel yayınların yanı sıra benzersiz ve doğaçlama bir deneyim yaşattı. Sosyal medyadaki tepkiler büyük ölçüde olumluydu; pek çok taraftar, bu farklı yaklaşımı adeta bir nefes gibi ferahlatıcı buldu.
Ancak herkes bu deneysel yayını beğenmedi; bazı eleştirmenler, yorumculuğun profesyonellere bırakılması gerektiğini öne sürdü. Hoşnutsuz bir izleyici, ikilinin "yorumculuktan olabildiğince uzak tutulması" gerektiğini savunarak, şöhretin başkalarının yıllarca açmaya çalıştığı kapıları açtığını hayıflanarak dile getirdi. Eleştirilere rağmen yayın, Nathan Broadhead'in ev sahibi takım için ilk golü atmasıyla kulüp sahiplerinin sevincini de dahil olmak üzere birçok önemli anı başarıyla yakaladı.
Beş yıllık bir yolculuğa dair düşünceler
Bu etkinlik, ikilinin 2021 yılının başlarında kulübü satın almasının üzerinden geçen beş yılı kutlamak amacıyla düzenlendi. O zamandan beri, İngiliz futbolunun kademelerinde muhteşem bir yükseliş sergilediler ve üst üste üç kez yükselerek Championship'e ulaştılar. Pratik yaklaşımları geçmişte transfer piyasasına da uzanmıştı; menajer Phil Parkinson, National League'de oynadıkları dönemde kulübün iddialı vizyonunu anlatmak için Paul Mullin ve Elliot Lee gibi önemli hedeflerle bizzat görüştüklerini açıklamıştı.
Kulüp, sahiplerine David Beckham'ın ofsayt kuralını açıklamak zorunda kaldığı söylendiği devralmanın ilk günlerinden bu yana uzun bir yol kat etti. Taktiksel incelikleri hâlâ öğreniyor olsalar da, Red Dragons'a olan bağlılıkları tartışılmaz.
Terfi, hâlâ nihai hedef
Yorumculuk kariyerine eğlenceli bir başlangıç yapsa da, Wrexham’ın Premier Lig’de tarihi bir başarıya imza atma yolunda odak noktası hâlâ sahada. Swansea’ya karşı alınan 2-0’lık galibiyet, takımın play-off sıralamasındaki konumunu sağlamlaştırarak üst üste dördüncü kez üst lige yükselme hayalini canlı tuttu. Sezonun geriye sadece birkaç maçı kalırken, masalsı yükselişini sürdürmek isteyen Parkinson’ın takımına yönelik beklentiler hiç bu kadar yüksek olmamıştı.
Wrexham, 17 Mart'ta Watford deplasmanına çıkacak ve ışıklar altında geçirdikleri büyük Cuma gecesinde yakaladıkları ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor. Reynolds ve Mac için bu yorumculuk görevi, olağanüstü hikayelerinin bir başka bölümü oldu ve ister yönetici locasında ister medya kabininde olsunlar, dünya futbolunda en çok konuşulan kulüp sahipleri olduklarını kanıtladı. Red Dragons, ligde altıncı sırada yer alıyor ve üst lige yükselme yolunda son hamleyi yapmak için mükemmel bir konumda bulunuyor.
Reklam