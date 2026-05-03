Rob Mac, play-off'taki hayal kırıklığına rağmen Wrexham'dan 'gurur duyuyor'; Red Dragons, sezon öncesi yapılan 'komik' küme düşme tahminlerini boşa çıkardı

Teknik direktör Phil Parkinson da kaçırılan gol konusunda aynı derecede olgun bir tavır sergiledi ve takımının 43 yıl aradan sonra ikinci lige döndüğü ilk sezonunda beklentileri aştığını vurguladı. Kırmızı Ejderhalar, Boro ile oynadıkları final maçında inanılmaz bir mücadele sergiledi; Josh Windass ve Sam Smith’in golleri, Racecourse Ground’da son ana kadar direnerek sahadan ayrılmalarını sağladı. Parkinson, mevcut oyuncu kadrosunun bu seviyede daha yeni başladığına inanıyor.

Parkinson, "Oyuncularımızın bize bir grup olarak verdiklerine bakıldığında, daha fazlasını bekleyemezdik" dedi. "Bence bu kadro, şu anki haliyle ve bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra gelecek yıl daha da güçlü olacak. Elbette kendimize daha iyi bir şans yaratmak için her zaman kadroya takviye yapmaya çalışacağız, ama şimdi bir ara vereceğiz ve geri dönüp yeniden başlayacağız."