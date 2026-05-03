Rob Mac, play-off'taki hayal kırıklığına rağmen Wrexham'dan 'gurur duyuyor'; Red Dragons, sezon öncesi yapılan 'komik' küme düşme tahminlerini boşa çıkardı
Wrexham'ın küme düşeceği tahmin ediliyor
Wrexham’ın İngiliz futbol piramidindeki inanılmaz yükselişi, Cumartesi günü Middlesbrough ile 2-2 berabere kalarak Championship play-off sıralamasının dışında kalmasıyla nadir görülen bir aksilik yaşadı. Bu sonuç, Hull City’nin Norwich’i yenmesiyle birleşince, Red Dragons’u yedinci sırada bıraktı — Premier League’e yükselme şansı için sadece bir sıra geride kalarak. Racecourse Ground'da hava doğal olarak kasvetliyken, Rob Mac bu fırsatı değerlendirerek kulübün eşi benzeri görülmemiş yükselişini değerlendirdi. Sezonun başında birçok uzman, Championship'e yükselmenin Galler ekibi için çok zor olabileceğini öne sürmüştü. Bazı sezon öncesi tahminlerde, takımın ligin alt sıralarında küme düşme mücadelesi vereceği, hatta küme düşmesinin "komik" olacağı bile öne sürülmüştü.
Şüphecileri haksız çıkarmak
Bunun yerine, Phil Parkinson'ın takımı sezonun büyük bir bölümünü ligin köklü devlerine kafa tutarak geçirdi. Rob Mac, takımla gurur duyduğunu ve Wrexham'ın bu sezon boyunca gösterdiği performanstan memnun olduğunu itiraf etti. Rob Mac, Instagram hesabı üzerinden şunları söyledi: "Bu takımla gurur duyuyorum ve kulüp tarihindeki en iyi lig sıralamamızı elde ederek bu noktaya gelmiş olmaktan onur duyuyorum. Phil bu maça girerken en iyi şekilde ifade etti: 'Birlikteliğimiz bizi çoktan uzun bir yol kat ettirdi.' Haydi kasaba!"
Parkinson daha güçlü bir geri dönüş vaat ediyor
Teknik direktör Phil Parkinson da kaçırılan gol konusunda aynı derecede olgun bir tavır sergiledi ve takımının 43 yıl aradan sonra ikinci lige döndüğü ilk sezonunda beklentileri aştığını vurguladı. Kırmızı Ejderhalar, Boro ile oynadıkları final maçında inanılmaz bir mücadele sergiledi; Josh Windass ve Sam Smith’in golleri, Racecourse Ground’da son ana kadar direnerek sahadan ayrılmalarını sağladı. Parkinson, mevcut oyuncu kadrosunun bu seviyede daha yeni başladığına inanıyor.
Parkinson, "Oyuncularımızın bize bir grup olarak verdiklerine bakıldığında, daha fazlasını bekleyemezdik" dedi. "Bence bu kadro, şu anki haliyle ve bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra gelecek yıl daha da güçlü olacak. Elbette kendimize daha iyi bir şans yaratmak için her zaman kadroya takviye yapmaya çalışacağız, ama şimdi bir ara vereceğiz ve geri dönüp yeniden başlayacağız."
Gözler gelecekte ve 5. sezonda
2025-26 sezonu, Emmy ödüllerini defalarca kazanan "Welcome to Wrexham" dizisi için bu yolculuk belgelendiği için yakında dünya çapındaki izleyiciler tarafından izlenebilecek. Dizinin beşinci sezonu, yaz transfer dönemini ve bu sezon Premier Lig'e yükselme mücadelesini anlatacak. Yeni Kop tribünü ve akademideki iyileştirmeler devam ederken, kulüp sahipleri sürdürülebilir başarının temellerinin artık sağlam bir şekilde atıldığına inanıyor.
Kulübün arka arkaya iki kez üst lige yükselmesinde önemli rol oynayan Parkinson, uzun vadeli vizyona odaklanmaya devam ediyor. "Bence taraftarlarımız için, futbol kulübünün geleceği konusunda olumlu olacak çok şey var. Yeni (Kop) tribünü, akademi... Her şey daha yeni başlıyor," diye ekledi.