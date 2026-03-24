RMC - Mbappé, Real Madrid'in sağlık ekibine "öfkeli": Yanlış dizini muayene etmişler. Mbappé: "Çok fazla yalan söylediler"

Kylian Mbappé, Paris ile Madrid'i birleştiren oldukça ilginç bir tartışmanın merkezinde yer alıyor: Atlético ile oynanan derbide Valverde'nin yerine oyuna giren ve oldukça sönük bir performans sergileyen eski PSG yıldızı, çeşitli eleştirilerin hedefi oldu. "Valverde ve Mbappé olmadan dokuz kişi oynamak gibiydi", "Ortadan kayboldu", "Sahada dolaşıyordu", Chiringuito, AS ve Marca'nın manşetlerinden bazıları.

Ancak sahadaki performansı tartışmanın sadece bir kısmı. RMC Sport, tartışma yaratacak bir haber yayınladı. Fransız yayıncının haberine göre, Mbappé, dizindeki sorunun değerlendirilmesinde yapılan büyük bir hata nedeniyle Real'in sağlık ekibine çok kızgın.