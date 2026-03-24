RMC - Mbappé, Real Madrid'in sağlık ekibine "öfkeli": Yanlış dizini muayene etmişler. Mbappé: "Çok fazla yalan söylediler"

Real Madrid'in yıldızı konusunda Fransa ile İspanya arasında büyük bir tartışma çıktı

Kylian Mbappé, Paris ile Madrid'i birleştiren oldukça ilginç bir tartışmanın merkezinde yer alıyor: Atlético ile oynanan derbide Valverde'nin yerine oyuna giren ve oldukça sönük bir performans sergileyen eski PSG yıldızı, çeşitli eleştirilerin hedefi oldu. "Valverde ve Mbappé olmadan dokuz kişi oynamak gibiydi", "Ortadan kayboldu", "Sahada dolaşıyordu", Chiringuito, AS ve Marca'nın manşetlerinden bazıları.

Ancak sahadaki performansı tartışmanın sadece bir kısmı. RMC Sport, tartışma yaratacak bir haber yayınladı. Fransız yayıncının haberine göre, Mbappé, dizindeki sorunun değerlendirilmesinde yapılan büyük bir hata nedeniyle Real'in sağlık ekibine çok kızgın.

  • CİDDİ BİR HATA

    Bu özel haberi yazan gazeteci Daniel Riolo, Real Madrid'in Mbappé'nin dizini muayene ettiğini, sağlıklı olduğunu belirlediğini ve oyuncuyu teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın emrine sunduğunu iddia ediyor.

    Ancak burada büyük bir karışıklık yaşandı: Blancos'un doktorları, sorunlu olan sol diz yerine yanlış diz olan sağ dizini incelemiş olabilir. Bu durum, Merengues'in sağlık ekibinde yaşanan çok sayıda işten çıkarmayı açıklayabilir.

  • MBAPPE KONUŞUYOR

    Daha sonra Mbappé, Paris'te düzenlenen bir etkinliğe konuk olarak katılarak kendi görüşlerini şöyle dile getirdi:

    “Dizim iyi, çok daha iyi. Oldukça iyi iyileşiyor, ancak birçok spekülasyon yapıldığını ve yanlış şeyler söylendiğini biliyorum. Bu, üst düzey bir sporcunun hayatı; insanların doğrulamadan veya hiçbir gerçek temeli olmadan bir şeyler söylemesine alışkınız.”

  • MBAPPE'NİN SEZONU

    Mbappé'nin şu ana kadarki performansı üst düzeyde seyrediyor: Ligde 24 maçta 23 gol ve 4 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 13 maçta 9 gol ve 1 asist, Süper Kupa'da 1 maçta 2 gol, Kral Kupası'nda 1 maçta 0 gol. Toplamda? Toplam 35 maçta 38 gol ve 6 asist.

