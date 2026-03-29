Rizzoli şöyle anlatıyor: "Serie A'daki ikinci maçımda Baggio, biri bana sorun çıkarırsa ona gitmemi söyledi."

2014 Dünya Kupası finalini yöneten ve şu anda CONCACAF hakemlik departmanının başkanı olan eski hakem Nicola Rizzoli, Campus Talk programında şunları söyledi:

"Genç bir hakemken, diyaloğun önemli olduğuna, eskiden olduğu gibi oyuncular ve hakemler arasında engeller olmaması gerektiğine inanıyordum. O zamanlar hakem o kadar önemli bir figürdü ki, onunla konuşmaya bile cesaret edemezdiniz. Diyaloğun, oyuncuları istediğim yöne, yani kurallara saygılı bir oyuna yönlendirmeme yardımcı oluyorsa, bunun önemli bir şey olduğunu hep düşünmüşümdür."





"Bu, iyi ya da kötü, birbirimizi anlamaya çalışmak için gerekliydi. Filtreler olmadan. Yanlış bir karar verdikten sonra bile, çarpık bir yorumun sonucu olarak "hata yaptım" diye itiraf etmekten korkmadan. "Oyunculara sık sık şunu söylerdim: Ben böyle gördüm, ama yanılmış olabilirim. Bu, onların bana inanmalarına çok yardımcı oluyordu. Sonuçta ben de bir insanım, hiç hata yapmamam mümkün değil… ve kariyerim boyunca büyük hatalar yaptım. Ama büyük hatalara rağmen, zamanla kurulan bu ilişki sayesinde bunu kabul eden oyuncularım oldu."