Roberto Baggio

Rizzoli şöyle anlatıyor: "Serie A'daki ikinci maçımda Baggio, biri bana sorun çıkarırsa ona gitmemi söyledi."

2014 Dünya Kupası finalini yöneten ve şu anda CONCACAF hakemlik departmanının başkanı olan eski hakem Nicola Rizzoli, Campus Talk programında şunları söyledi:

"Genç bir hakemken, diyaloğun önemli olduğuna, eskiden olduğu gibi oyuncular ve hakemler arasında engeller olmaması gerektiğine inanıyordum. O zamanlar hakem o kadar önemli bir figürdü ki, onunla konuşmaya bile cesaret edemezdiniz. Diyaloğun, oyuncuları istediğim yöne, yani kurallara saygılı bir oyuna yönlendirmeme yardımcı oluyorsa, bunun önemli bir şey olduğunu hep düşünmüşümdür."


"Bu, iyi ya da kötü, birbirimizi anlamaya çalışmak için gerekliydi. Filtreler olmadan. Yanlış bir karar verdikten sonra bile, çarpık bir yorumun sonucu olarak "hata yaptım" diye itiraf etmekten korkmadan. "Oyunculara sık sık şunu söylerdim: Ben böyle gördüm, ama yanılmış olabilirim. Bu, onların bana inanmalarına çok yardımcı oluyordu. Sonuçta ben de bir insanım, hiç hata yapmamam mümkün değil… ve kariyerim boyunca büyük hatalar yaptım. Ama büyük hatalara rağmen, zamanla kurulan bu ilişki sayesinde bunu kabul eden oyuncularım oldu."

    Bu görüşünü desteklemek için Rizzoli, 2001 yılında oynananLazio-Brescia maçında yaşananları anlattı; bu, onun Serie A’da yönettiği ikinci maçtı: “En iyisi Roberto Baggio’ydu, sadece teknik açıdan değil, özellikle de insani açıdan. O, son derece saygın bir kişidir. Benim Serie A’daki ikinci maçımdı ve Roma’daki Olimpico Stadyumu’nda Lazio-Brescia karşılaşmasıydı. 29 yaşındaki bir genç için potansiyel olarak zor bir maç olabilirdi, ama aslında kendimi iyi hissediyordum. Lazio'nun 2-0, 3-0 kazanmasını bekliyordunuz ve 4. dakikada Di Biagio gol attı ve Brescia öne geçti. Maçın gidişatı değişti ve gerginlikler yaşandı… İlk ve ikinci yarı arasında, sahaya geri dönerken Baggio yanıma geldi."

    "Beni tanımıyordu, kim olduğum hakkında hiçbir fikri yoktu ama Baggio bana şöyle dedi: 'Harika hakemlik yapıyorsun, sana zorluk çıkarmayacağız. Yani benim oyuncularımdan biri sana zorluk çıkarmaya çalışırsa bana söyle, ben hallederim.' Kimse tarafından tanınmayan genç bir delikanlı olmama rağmen, işimi rahatça yapmama izin vereceğini de belli ediyordu. Bu tür olaylar sporcuların seviyesini anlamanı sağlıyor. Düşünsene: Roberto Baggio sana bakıyor ve sadece seni rahatlatmakla kalmıyor, hatta 'iyi hakemlik yapıyorsun' diyor."

