Riyad Mahrez yeni kulübünü buldu! Eski Manchester City yıldızı, Al-Ahli'den ayrılığının ardından sürpriz bir Katar transferine hazırlanıyor

Al-Shamal'e transfer olan Mahrez için bu hamle, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Cezayir Milli Takımı kariyerini noktalamasından sonra kariyerindeki yeni bölümü işaret ediyor. Yeni kulübünde kanat oyuncusu, uzun yıllardır milli takımdan gol ortağı olan Baghdad Bounedjah ile bir kez daha buluşarak etkili bir hücum ikilisi oluşturacak.

Mahrez, Al-Ahli formasıyla çıktığı 122 maçta 37 gol ve 46 asist üretip üst üste AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları ile Suudi Arabistan Süper Kupası kazanarak kusursuz bir kariyer geçmişiyle geliyor.