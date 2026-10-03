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Adhe Makayasa
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Riyad Mahrez yeni kulübünü buldu! Eski Manchester City yıldızı, Al-Ahli'den ayrılığının ardından sürpriz bir Katar transferine hazırlanıyor

Transfers
R. Mahrez
Al-Shamal
Katar Yıldızlar Ligi
Al Fateh FC
Premier Lig
M.City
Premier Lig

Riyad Mahrez, Al-Shamal SC ile şartlarda anlaşmasının ardından Orta Doğu'da beklenmedik yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Eski Manchester City kanat oyuncusu, Suudi Arabistan'da kupalarla dolu üç sezonun ardından Al-Ahli'den ayrıldı ve tecrübeli hücum oyuncusu şimdi kariyerini Katar Yıldızlar Ligi'nde ilk etapta bir yıllık sözleşmeyle sürdürmeyi seçti.

  • Cezayirli kanat oyuncusu Katar’a transfer oldu

    Eski City yıldızı, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al-Shamal'a ilk etapta bir yıllık ve bir sezon daha uzatma opsiyonunu içeren sözleşmeyle katılmak için prensipte şartlarda anlaştı. Yaklaşan transfer ilk olarak Cezayir merkezli DZfoottarafından duyuruldu, ardından Katarlı platform Winwin tarafından doğrulandı. 35 yaşındaki oyuncunun, resmi işlemleri tamamlamadan önce sağlık kontrollerinden geçmek için gelecek haftanın başında Katar'a uçması planlanıyor.

  • imago-sport-1079102187.jpgAnadolu Agency

    Kanat oyuncusu, kıtanın en üst düzey hedeflerine öncelik veriyor

    Winwin'in haberine göre Mahrez, İngiliz kulüplerinin, MLS ekiplerinin ve yerel ligdeki rakiplerin ciddi ilgisine rağmen Al-Shamal'ın teklifinde karar kıldı. Yurt içi maçlarda ve AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te merkezi bir rol üstleneceğine dair verilen güvenceler, kısa sürede dengeyi onların lehine çevirdi. Kıta futboluna hükmetme hedefi çok daha cazip geldi ve bu da kanat oyuncusunun rakip teklifleri geri çevirmesine yol açtı.

  • Sansasyonel yeniden buluşma, kupa hedeflerini güçlendiriyor

    Al-Shamal'e transfer olan Mahrez için bu hamle, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Cezayir Milli Takımı kariyerini noktalamasından sonra kariyerindeki yeni bölümü işaret ediyor. Yeni kulübünde kanat oyuncusu, uzun yıllardır milli takımdan gol ortağı olan Baghdad Bounedjah ile bir kez daha buluşarak etkili bir hücum ikilisi oluşturacak.

    Mahrez, Al-Ahli formasıyla çıktığı 122 maçta 37 gol ve 46 asist üretip üst üste AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları ile Suudi Arabistan Süper Kupası kazanarak kusursuz bir kariyer geçmişiyle geliyor.

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  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tecrübeli isim hızlı adaptasyona hazırlanıyor

    Dubai'de kişisel bir kondisyon antrenörü eşliğinde formunu koruyan Mahrez, resmi tanıtım öncesinde pazartesi ya da salı günü sağlık kontrolünden geçecek. Gelişinin, Al-Shamal ligdeki zorlu şampiyonluk yarışını kıtasal kampanyasıyla dengelemeye hazırlanırken hücum hattına anında hareketlilik katması bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun üst düzey deneyim birikiminin, geçen sezonun ikincisini Asya futbolunun bir numaralı kulüp organizasyonunda daha ileri taşımada belirleyici olması bekleniyor.