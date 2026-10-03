Getty Images Sport
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Riyad Mahrez yeni kulübünü buldu! Eski Manchester City yıldızı, Al-Ahli'den ayrılığının ardından sürpriz bir Katar transferine hazırlanıyor
Cezayirli kanat oyuncusu Katar’a transfer oldu
Eski City yıldızı, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al-Shamal'a ilk etapta bir yıllık ve bir sezon daha uzatma opsiyonunu içeren sözleşmeyle katılmak için prensipte şartlarda anlaştı. Yaklaşan transfer ilk olarak Cezayir merkezli DZfoottarafından duyuruldu, ardından Katarlı platform Winwin tarafından doğrulandı. 35 yaşındaki oyuncunun, resmi işlemleri tamamlamadan önce sağlık kontrollerinden geçmek için gelecek haftanın başında Katar'a uçması planlanıyor.
- Anadolu Agency
Kanat oyuncusu, kıtanın en üst düzey hedeflerine öncelik veriyor
Winwin'in haberine göre Mahrez, İngiliz kulüplerinin, MLS ekiplerinin ve yerel ligdeki rakiplerin ciddi ilgisine rağmen Al-Shamal'ın teklifinde karar kıldı. Yurt içi maçlarda ve AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te merkezi bir rol üstleneceğine dair verilen güvenceler, kısa sürede dengeyi onların lehine çevirdi. Kıta futboluna hükmetme hedefi çok daha cazip geldi ve bu da kanat oyuncusunun rakip teklifleri geri çevirmesine yol açtı.
Sansasyonel yeniden buluşma, kupa hedeflerini güçlendiriyor
Al-Shamal'e transfer olan Mahrez için bu hamle, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Cezayir Milli Takımı kariyerini noktalamasından sonra kariyerindeki yeni bölümü işaret ediyor. Yeni kulübünde kanat oyuncusu, uzun yıllardır milli takımdan gol ortağı olan Baghdad Bounedjah ile bir kez daha buluşarak etkili bir hücum ikilisi oluşturacak.
Mahrez, Al-Ahli formasıyla çıktığı 122 maçta 37 gol ve 46 asist üretip üst üste AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları ile Suudi Arabistan Süper Kupası kazanarak kusursuz bir kariyer geçmişiyle geliyor.
- Getty Images Sport
Tecrübeli isim hızlı adaptasyona hazırlanıyor
Dubai'de kişisel bir kondisyon antrenörü eşliğinde formunu koruyan Mahrez, resmi tanıtım öncesinde pazartesi ya da salı günü sağlık kontrolünden geçecek. Gelişinin, Al-Shamal ligdeki zorlu şampiyonluk yarışını kıtasal kampanyasıyla dengelemeye hazırlanırken hücum hattına anında hareketlilik katması bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun üst düzey deneyim birikiminin, geçen sezonun ikincisini Asya futbolunun bir numaralı kulüp organizasyonunda daha ileri taşımada belirleyici olması bekleniyor.
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