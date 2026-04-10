Riyad Mahrez Avrupa'ya mı dönüyor? Eski Manchester City yıldızı, Al-Ahli'den ayrılmak üzere transfer görüşmelerinde son aşamaya geldi
Fenerbahçe ile ileri aşamadaki görüşmeler
Türk basınında Perşembe günü yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Mahrez'i Cidde'den koparmak için devasa bir transferin son ayrıntılarını tamamlıyor. Türk kanalı A Spor'a göre, oyuncuyla İstanbul ekibi arasında gelecek sezon Süper Lig'e geçiş için kişisel şartların belirlenmesi amacıyla doğrudan görüşmeler sürüyor.
Bu hızlı gelişme, hırslı Türk kulübünün Mahrez'in yeni bir Avrupa macerasına atılma arzusundan yararlanmak istediğini gösteriyor. Haberlere göre, önümüzdeki günler Suudi Pro Ligi'nin en çok ses getiren transferlerinden birinin geleceğinin belirlenmesinde belirleyici olacak.
Avrupa'daki son mücadele
Teknik direktör Matthias Jaissle’nin taktiksel düzeninin temel taşlarından biri olmasına rağmen, 35 yaşındaki Mahrez’in dünya çapında ün kazandığı kıtaya geri dönmeyi düşündüğü bildiriliyor. Türk gazetesi Sabah'a göre Fenerbahçe, mevcut seçenekleri olan Kerem Aktürkoğlu, Nene, Anthony Musaba ve Oğuz Aydın'ın kulübün uzun vadeli hedeflerine uymadığına karar vererek, Mahrez'i kanat pozisyonları için ideal bir takviye olarak görüyor.
Mahrez'in Al-Raqi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olsa da, son zamanlarda Suudi liginden Türkiye'ye transfer olan N'Golo Kante ile benzer bir yol izlediği bildiriliyor. Mahrez'in, emekli olmadan önce rekabetçi bir Avrupa ortamına geri dönmeyi öncelikli hedef olarak belirlediği söyleniyor.
Al-Ahli’nin hedeflerine etkisi
Mahrez, hem ulusal hem de kıtasal turnuvalarda düzenli olarak forma giyerek Al-Ahli için vazgeçilmez bir değer olmaya devam ediyor. Olası ayrılığı, Cidde merkezli kulübü, oyuncunun takıma katıldığından beri sağladığı önemli gol katkısı ve liderlik özelliklerini telafi etmek için transfer piyasasına yöneltecektir.
Bu söylentilerin ortaya çıkma zamanlaması, Al-Ahli için durumu daha da karmaşık hale getiriyor, zira takım Al-Inma Stadyumu'nda Katar'ın Al-Duhail takımıyla oynayacağı kritik AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçına hazırlanıyor. Transfer söylentilerinin artmasına rağmen, Cezayirli kaptan sahada konsantrasyonunu korumak için büyük baskı altında.
Değişen manzara
Fenerbahçe, Mahrez’i hedef alarak, Avrupa’nın en üst düzey liglerinde kendini kanıtlamış oyuncuları kadrosuna katarak hem ulusal hem de kıtasal prestijini yeniden kazanmayı hedefliyor. Birden fazla Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kupası bulunan Mahrez, Türk kulübünün projesinde “eksik parça” olarak görülüyor.
Bu transfer gerçekleşirse, Mahrez'in Avrupa'ya dönüşünü simgelemekle kalmayacak, aynı zamanda Orta Doğu'da bir süre oynadıktan sonra Avrupa liglerine geri dönen yıldızların sayısının giderek arttığını da vurgulayacak.