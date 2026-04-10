Riyad Mahrez Avrupa'ya mı dönüyor? Eski Manchester City yıldızı, Al-Ahli'den ayrılmak üzere transfer görüşmelerinde son aşamaya geldi

Teknik direktör Matthias Jaissle’nin taktiksel düzeninin temel taşlarından biri olmasına rağmen, 35 yaşındaki Mahrez’in dünya çapında ün kazandığı kıtaya geri dönmeyi düşündüğü bildiriliyor. Türk gazetesi Sabah'a göre Fenerbahçe, mevcut seçenekleri olan Kerem Aktürkoğlu, Nene, Anthony Musaba ve Oğuz Aydın'ın kulübün uzun vadeli hedeflerine uymadığına karar vererek, Mahrez'i kanat pozisyonları için ideal bir takviye olarak görüyor.

Mahrez'in Al-Raqi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olsa da, son zamanlarda Suudi liginden Türkiye'ye transfer olan N'Golo Kante ile benzer bir yol izlediği bildiriliyor. Mahrez'in, emekli olmadan önce rekabetçi bir Avrupa ortamına geri dönmeyi öncelikli hedef olarak belirlediği söyleniyor.



