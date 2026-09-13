PHOTOxPHOTO
Çeviri:
River Plate kadrosu, Atletico Tucuman maçı öncesinde yaşanan tuhaf ulaşım aksaklığının ardından otobüs değiştirmek zorunda kaldı
Takım otobüsü sıkıştı
River, Estadio Jose Fierro’ya giderken takım otobüsünün bir otel rampasında sıkışıp kalmasıyla beklenmedik bir lojistik aksaklık yaşadı. Aracın arka kısmı asfalta sürttü, ön kısmı yerden kalktı ve yola devam edemeyecek hale geldi. Çıkış rampasında kısa süreliğine mahsur kalan otobüs, yapısında herhangi bir ciddi hasar oluşmadan başarıyla kurtarıldı.
Acil takas ayarlandı
Ani aksaklıkla karşı karşıya kalan kulüp yönetimi, oyuncuları ve teknik ekibi taşımak için alternatif bir otobüs ayarlamak adına hızla harekete geçti. Yedek araç, seyahat eden kafilenin tamamının maçın oynanacağı yere maç öncesi ısınma rutininden ödün vermeden zamanında ulaşmasını sağladı. Acil ulaşım değişikliği sorunsuz şekilde gerçekleşti ve bu durum, maçın başlamasından önce yaşanan küçük bir lojistik aksaklıktan fazlası olmadığını gösterdi.
Geç gelen gol puanları getirdi
Leonardo Ponzio'nun ekibi cumartesi akşamı Tucuman karşısında dramatik bir şekilde 2-1'lik galibiyete ulaştı. Ev sahibi ekip, Franco Nicola'nın doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından maçın başlarında 10 kişi kaldı ve kısa süre sonra Tobias Andrada kilidi açtı. Clever Ferreira, kapanış bölümünde kısa süreliğine ev sahibine beraberliği getirdi ancak yeni transfer Thiago Almada uzatma dakikalarında attığı golle galibiyeti getirdi.
- PHOTOxPHOTO
Huracan ile iç saha maçı bekliyor
River, gelecek cumartesi sezonun 10. lig maçında Huracan'ı Monumental'de ağırlayacak. Tucuman'daki geç gelen dramatik anların ardından Ponzio, zirve yarışını güçlendirmek için bir üç puan daha isteyecek. İç sahada alınacak bir galibiyet, onları erken dönemin liderleriyle yarışta güçlü şekilde tutacaktır.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun