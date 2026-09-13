Ani aksaklıkla karşı karşıya kalan kulüp yönetimi, oyuncuları ve teknik ekibi taşımak için alternatif bir otobüs ayarlamak adına hızla harekete geçti. Yedek araç, seyahat eden kafilenin tamamının maçın oynanacağı yere maç öncesi ısınma rutininden ödün vermeden zamanında ulaşmasını sağladı. Acil ulaşım değişikliği sorunsuz şekilde gerçekleşti ve bu durum, maçın başlamasından önce yaşanan küçük bir lojistik aksaklıktan fazlası olmadığını gösterdi.



