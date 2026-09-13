24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1082542040.jpgPHOTOxPHOTO
Adhe Makayasa

Çeviri:

River Plate kadrosu, Atletico Tucuman maçı öncesinde yaşanan tuhaf ulaşım aksaklığının ardından otobüs değiştirmek zorunda kaldı

River Plate
Atletico Tucuman - River Plate
Atletico Tucuman
Liga Profesional

River Plate, resmi takım otobüsünün otelden ayrılırken bir rampada sıkışıp kalmasıyla maç öncesinde beklenmedik bir aksaklık yaşadı. Arjantin devinin, daha sonra cumartesi akşamı 10 kişi kalan Atletico Tucuman'ı zorlu geçen maçta 2-1 mağlup ettiği Estadio Jose Fierro'ya ulaşmak için hızlıca alternatif ulaşım ayarlandı.

  • Takım otobüsü sıkıştı

    River, Estadio Jose Fierro’ya giderken takım otobüsünün bir otel rampasında sıkışıp kalmasıyla beklenmedik bir lojistik aksaklık yaşadı. Aracın arka kısmı asfalta sürttü, ön kısmı yerden kalktı ve yola devam edemeyecek hale geldi. Çıkış rampasında kısa süreliğine mahsur kalan otobüs, yapısında herhangi bir ciddi hasar oluşmadan başarıyla kurtarıldı.


    • Reklam

  • Acil takas ayarlandı

    Ani aksaklıkla karşı karşıya kalan kulüp yönetimi, oyuncuları ve teknik ekibi taşımak için alternatif bir otobüs ayarlamak adına hızla harekete geçti. Yedek araç, seyahat eden kafilenin tamamının maçın oynanacağı yere maç öncesi ısınma rutininden ödün vermeden zamanında ulaşmasını sağladı. Acil ulaşım değişikliği sorunsuz şekilde gerçekleşti ve bu durum, maçın başlamasından önce yaşanan küçük bir lojistik aksaklıktan fazlası olmadığını gösterdi.


  • Geç gelen gol puanları getirdi

    Leonardo Ponzio'nun ekibi cumartesi akşamı Tucuman karşısında dramatik bir şekilde 2-1'lik galibiyete ulaştı. Ev sahibi ekip, Franco Nicola'nın doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından maçın başlarında 10 kişi kaldı ve kısa süre sonra Tobias Andrada kilidi açtı. Clever Ferreira, kapanış bölümünde kısa süreliğine ev sahibine beraberliği getirdi ancak yeni transfer Thiago Almada uzatma dakikalarında attığı golle galibiyeti getirdi.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1082542030.jpgPHOTOxPHOTO

    Huracan ile iç saha maçı bekliyor

    River, gelecek cumartesi sezonun 10. lig maçında Huracan'ı Monumental'de ağırlayacak. Tucuman'daki geç gelen dramatik anların ardından Ponzio, zirve yarışını güçlendirmek için bir üç puan daha isteyecek. İç sahada alınacak bir galibiyet, onları erken dönemin liderleriyle yarışta güçlü şekilde tutacaktır.

Kupası
Independiente Rivadavia crest
Independiente Rivadavia
INR
Atletico Tucuman crest
Atletico Tucuman
ATT
Liga Profesional
River Plate crest
River Plate
RIV
Huracan crest
Huracan
HUR