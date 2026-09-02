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Adhe Makayasa

Çeviri:

River Plate'in altın madeni! Arjantin devi, Enzo Fernandez'in sansasyonel Manchester City transferini tamamlamasıyla bir kez daha milyonlarca dolarlık gelir elde etmeye hazırlanıyor

Transfers
River Plate
E. Fernandez
E. Fernandez
Liga Profesional
Chelsea
Premier Lig
M.City

River Plate, Enzo Fernandez'in Chelsea'den Manchester City'ye Britanya rekoru kıran transferinin ardından bir kez daha kârlı, milyonlarca sterlinlik bir gelir elde etmeye hazırlanıyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Enzo Maresca ile yeniden bir araya gelmesini sağlayan ve yetiştiği çocukluk kulübüne doğrudan önemli dayanışma payları kazandıran 125 milyon sterlinlik dev deadline day transferini tamamladı.

  • Arjantin devi kulüpler gelir kapısını açtı

    River, altyapısından yetişen Fernandez'in City'ye sansasyonel transferini tamamlamasının ardından bir kez daha önemli bir mali gelir elde etmeye hazırlanıyor. Arjantin devinin kasasına, FIFA'nın dayanışma katkı payı sistemi kapsamında rekorla eşdeğer bu transferden yaklaşık 5 milyon euro girecek. Bu son ödeme, orta sahanın 2022'de Avrupa'ya gitmesinden bu yana çocukluk kulübüne kazandırdığı toplam geliri yaklaşık 60 milyon euroya çıkarıyor.

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    Dayanışma mekanizması kasayı dolduruyor

    Arjantin basınından Olehaberine göre El Millonario, FIFA'nın dayanışma mekanizması kapsamında toplam transfer bedelinin %3,37'sini alacak ve kulüp kaynakları da rakamları doğruladı. 4,92 milyon € tutarındaki bu beklenmedik gelir, Premier League'deki iki kulüp arasında üzerinde anlaşılan ödeme takvimine uygun taksitler halinde kulübe ulaşacak. Gelecek bu para, kulübün forvet Lucas Beltran'ın kiralık transferiyle ilgili mali yükümlülüğünü neredeyse dengeleyecek.

  • Altyapıdan yetişen oyuncu rekorları altüst etti

    Fernandez'in kariyeri boyunca gerçekleşen çok sayıda Avrupa transferi, River'a toplamda dudak uçuklatan 57,12 milyon euro kazandırdı. Eski başkan Jorge Brito, onu 18 milyon euro karşılığında Benfica'ya satarken yüzde 25'lik sonraki satış payını elinde tutarak akıllıca bir anlaşmaya imza attı ve bu hamle, Chelsea'nin altı ay sonra oyuncuyu 121 milyon euroya transfer etmesiyle büyük kazanç sağladı. Buenos Aires devi, altyapı geliştirme modeli ve iyi yapılandırılmış sonraki satış anlaşmaları sayesinde büyük gelir elde etmeye devam ediyor.

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    Maresca, taktik entegrasyona odaklandı

    City şimdi, orta saha seçeneklerini güçlendirmek için Fernandez'i bir diğer yaz transferi Elliot Anderson'la birlikte takıma entegre etmeye odaklanacak. 25 yaşındaki oyun kurucu, kaydı zamanında tamamlanırsa bu hafta sonu Coventry City karşısında resmi maçlardaki ilk maçına çıkabilir. Etihad yönetimi, onun gelişinin 2026-27'de tüm kulvarlarda büyük kupalar hedeflerine taze bir ivme kazandırmasını umacak.