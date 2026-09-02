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River Plate'in altın madeni! Arjantin devi, Enzo Fernandez'in sansasyonel Manchester City transferini tamamlamasıyla bir kez daha milyonlarca dolarlık gelir elde etmeye hazırlanıyor
Arjantin devi kulüpler gelir kapısını açtı
River, altyapısından yetişen Fernandez'in City'ye sansasyonel transferini tamamlamasının ardından bir kez daha önemli bir mali gelir elde etmeye hazırlanıyor. Arjantin devinin kasasına, FIFA'nın dayanışma katkı payı sistemi kapsamında rekorla eşdeğer bu transferden yaklaşık 5 milyon euro girecek. Bu son ödeme, orta sahanın 2022'de Avrupa'ya gitmesinden bu yana çocukluk kulübüne kazandırdığı toplam geliri yaklaşık 60 milyon euroya çıkarıyor.
- Getty Images Sport
Dayanışma mekanizması kasayı dolduruyor
Arjantin basınından Olehaberine göre El Millonario, FIFA'nın dayanışma mekanizması kapsamında toplam transfer bedelinin %3,37'sini alacak ve kulüp kaynakları da rakamları doğruladı. 4,92 milyon € tutarındaki bu beklenmedik gelir, Premier League'deki iki kulüp arasında üzerinde anlaşılan ödeme takvimine uygun taksitler halinde kulübe ulaşacak. Gelecek bu para, kulübün forvet Lucas Beltran'ın kiralık transferiyle ilgili mali yükümlülüğünü neredeyse dengeleyecek.
Altyapıdan yetişen oyuncu rekorları altüst etti
Fernandez'in kariyeri boyunca gerçekleşen çok sayıda Avrupa transferi, River'a toplamda dudak uçuklatan 57,12 milyon euro kazandırdı. Eski başkan Jorge Brito, onu 18 milyon euro karşılığında Benfica'ya satarken yüzde 25'lik sonraki satış payını elinde tutarak akıllıca bir anlaşmaya imza attı ve bu hamle, Chelsea'nin altı ay sonra oyuncuyu 121 milyon euroya transfer etmesiyle büyük kazanç sağladı. Buenos Aires devi, altyapı geliştirme modeli ve iyi yapılandırılmış sonraki satış anlaşmaları sayesinde büyük gelir elde etmeye devam ediyor.
- Getty Images Sport
Maresca, taktik entegrasyona odaklandı
City şimdi, orta saha seçeneklerini güçlendirmek için Fernandez'i bir diğer yaz transferi Elliot Anderson'la birlikte takıma entegre etmeye odaklanacak. 25 yaşındaki oyun kurucu, kaydı zamanında tamamlanırsa bu hafta sonu Coventry City karşısında resmi maçlardaki ilk maçına çıkabilir. Etihad yönetimi, onun gelişinin 2026-27'de tüm kulvarlarda büyük kupalar hedeflerine taze bir ivme kazandırmasını umacak.
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