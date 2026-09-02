Fernandez'in kariyeri boyunca gerçekleşen çok sayıda Avrupa transferi, River'a toplamda dudak uçuklatan 57,12 milyon euro kazandırdı. Eski başkan Jorge Brito, onu 18 milyon euro karşılığında Benfica'ya satarken yüzde 25'lik sonraki satış payını elinde tutarak akıllıca bir anlaşmaya imza attı ve bu hamle, Chelsea'nin altı ay sonra oyuncuyu 121 milyon euroya transfer etmesiyle büyük kazanç sağladı. Buenos Aires devi, altyapı geliştirme modeli ve iyi yapılandırılmış sonraki satış anlaşmaları sayesinde büyük gelir elde etmeye devam ediyor.