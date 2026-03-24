Strasbourg-Londra ekseninde hareketlilik var. Chelsea ile aynı sahibi olan BlueCo'nun yönetiminde, Fransız kulübün şüphesiz en parlak dönemini yaşadığı bu günlerde, bu yılki Conference League'in favorilerinden biri olan Strasbourg taraftarlarının gururu ön plana çıkıyor. Her şey, Enzo Maresca'nın ayrılmasıyla birlikte Blues'un, uydu takımın teknik direktörü Liam Rosenior'u ani bir şekilde kadroya katma kararından kaynaklanıyor. Bu karar, ana kulübün bir nevi rezervi olduklarının farkında olan ve bundan pek de memnun olmayan birçok taraftarı öfkelendirdi. Ancak bu ilişki yakında üçüncü bir kulübe de yayılabilir ve bu herhangi bir kulüp değil.
River Plate, Chelsea'nin kadrosuna mı katılıyor? Kendry Paez öncü, Strasbourg ile üçlü transfer. Fransız taraftarlar ise Londra'da protesto gösterisi düzenleyecek
RIVER PLATE'E SALDIRI
Ekvadorlu genç yıldız Kendry Paez'in – elbette Chelsea'nin mülkiyetinde olan – 2026 sezonunda Arjantin'de (Güney Amerika'da ligler takvim yılına göre oynanır) Strasbourg'dan River Plate'e transferi, BlueCo ile Millonarios arasında bir anlaşmanın öncüsü olacak gibi görünüyor: Todd Boehly'nin dev kulübünün şirketleri, en iyi genç oyuncuları takas ederek Londra'ya giden iki ayrıcalıklı yol oluşturacak.
Böylelikle Buenos Aires, Chelsea'ye mevcut en iyi yetenekler için gelen teklifler hakkında bilgi verebilecek ve Blues da bu teklifleri eşleştirerek en iyi takviyeleri garantileyebilecek. Ya da büyük bir takıma geçiş ilk etapta çok büyük görünüyorsa, onları Strasbourg'da "bekletmek" mümkün olacak. Buna karşılık, yakın geçmişte Andrey Santos, Anselmino, Barco gibi isimlerde olduğu gibi, daha fazla oynamaya ihtiyaç duyan oyuncular, Fransa'nın yanı sıra Monumental'e de kiralanabilir. Sorun ne mi? Taraftarlar.
PROTESTO BAŞLADI
Arjantin'den gelen haberlere göre, River taraftarları sonuna kadar direnmeye hazır. Nitekim, geçen yüzyılda Falkland/Malvinas Adaları konusunda yaşanan onca olaydan sonra, ülkenin en şöhretli kulübünün bir İngiliz şirketinin şubesi haline gelmesi... Fransa da geri kalmıyor: 18 Nisan'da, Manchester United maçı öncesinde, Strazburg taraftarları tarafından Chelsea'nin merkezine doğru bir protesto yürüyüşü düzenlenmesi duyuruldu. Bazı Blues taraftarları da bu eyleme katıldı. Çoklu mülkiyete kesin bir hayır: bu yeterli olacak mı?