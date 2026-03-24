River Plate, Chelsea'nin kadrosuna mı katılıyor? Kendry Paez öncü, Strasbourg ile üçlü transfer. Fransız taraftarlar ise Londra'da protesto gösterisi düzenleyecek

Ekvadorlu genç yıldız Kendry Paez'in – elbette Chelsea'nin mülkiyetinde olan – 2026 sezonunda Arjantin'de (Güney Amerika'da ligler takvim yılına göre oynanır) Strasbourg'dan River Plate'e transferi, BlueCo ile Millonarios arasında bir anlaşmanın öncüsü olacak gibi görünüyor: Todd Boehly'nin dev kulübünün şirketleri, en iyi genç oyuncuları takas ederek Londra'ya giden iki ayrıcalıklı yol oluşturacak.

Böylelikle Buenos Aires, Chelsea'ye mevcut en iyi yetenekler için gelen teklifler hakkında bilgi verebilecek ve Blues da bu teklifleri eşleştirerek en iyi takviyeleri garantileyebilecek. Ya da büyük bir takıma geçiş ilk etapta çok büyük görünüyorsa, onları Strasbourg'da "bekletmek" mümkün olacak. Buna karşılık, yakın geçmişte Andrey Santos, Anselmino, Barco gibi isimlerde olduğu gibi, daha fazla oynamaya ihtiyaç duyan oyuncular, Fransa'nın yanı sıra Monumental'e de kiralanabilir. Sorun ne mi? Taraftarlar.