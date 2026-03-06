AFP
Çeviri:
River Plate, Buenos Aires'in dev kulüpleri vergi kaçırma soruşturması sırasında 'belirsiz' kurallara tepki gösterirken Arjantin Futbol Federasyonu'nu boykot etti
Bölünmüş liderlik
River Plate ile AFA arasında uzun süredir devam eden gerginlik, Perşembe günü Stefano Di Carlo başkanlığındaki kulübün tüm Yürütme Kurulu toplantılarından derhal çekileceğini açıklamasıyla doruk noktasına ulaştı. Bu hareket, AFA ve başkanı Claudio Tapia'yı ilgilendiren daha geniş çaplı bir adli fırtınayla aynı zamana denk geliyor. Federal yetkililer şu anda sosyal güvenlik katkı payları ve vergi kesintileriyle ilgili 19,3 milyar peso (11 milyon sterlin/14 milyon dolar) tutarında bir dolandırıcılık iddiasını soruşturuyor. Diğer profesyonel kulüpler bu soruşturmayı protesto etmek için greve giderken, River farklı bir direniş yolu seçti ve AFA'yı üst düzey karar alma sürecinde "açık ve öngörülebilir" bir süreç sağlamamakla suçladı.
- Getty Images Sport
Şeffaflık talep etmek
Buenos Aires'in dev kulübü, resmi bir açıklamada AFA'nın iç işleyişinden derin memnuniyetsizliğini dile getirdi. Kulüp, "Yürütme Komitesinin mevcut işleyişi, açık ve öngörülebilir bir karar alma sürecini sağlamak için gerekli prosedürel güvencelerden yoksundur" açıklamasında bulundu. "Kurumumuz, Arjantin futbolunun geleceği hakkındaki tartışmaların açık ve öngörülebilir prosedürler aracılığıyla yürütülmesi gerektiğine inanmaktadır: gündeme önceden dahil edilen konular, ilgili üyeler tarafından oylamaya sunulmalıdır. Birçok durumda, gözlemlenen çalışma prosedürleri bu mekanizmaları yansıtmamakta ve River Plate'in kendi Yönetim Kurulu'nun işleyişinde alışık olduğu süreçlerden daha az şeffaf süreçlere yol açmaktadır."
River, kritik konuların genellikle değerlendirme veya oylama için resmi olarak sunulmadan tartışıldığını ve bu uygulamanın yönetim kurulunun profesyonel standartlarının çok altında olduğunu iddia etti. Sonuç olarak, kulüp şu açıklamayı yaptı: "Yukarıda belirtilen mekanizmalar düzeltilene kadar, kulüp Arjantin Futbol Federasyonu Yürütme Komitesi toplantılarına katılmamaya karar vermiştir."
Siyasi savaş ve lig yapısı
Boykota rağmen, River'ın tutumu nüanslıdır, çünkü kulüp, Başkan Javier Milei'nin "Spor Şirketleri" için yaptığı baskıya karşı AFA'nın direnişini desteklemeye devam etmektedir. Tapia gibi, River de geleneksel kar amacı gütmeyen sivil dernek modelinin sadık bir savunucusu olmaya devam etmektedir. Ancak kulüp, bu krizi fırsat bilerek daha elit bir yerel lig talebini yeniden dile getirdi. 2013 yılından bu yana Millonario, Arjantin Birinci Liginin şu anki şişirilmiş 30 takımlı formatından geleneksel 20 takımlı bir lige indirilmesi için lobi faaliyetleri yürütüyor. Kulüp, mevcut yapının rekabetin kalitesini düşürdüğünü ve finansal büyümeyi engellediğini düşünüyor.
- Getty Images Sport
Buenos Aires'te bir çıkmaz
Kulüp grevi ve adli soruşturma hız kazanırken, Arjantin futbolunun yakın geleceği belirsizlikle kaplı olmaya devam ediyor. River'ın AFA Yürütme Komitesi ile işbirliği yapmayı reddetmesi, Tapia'nın ülkenin en başarılı kulübünün desteğini korumak istiyorsa liderlik tarzını değiştirmesi için önemli bir baskı oluşturuyor. Oyuncular ve taraftarlar için odak noktası, devam eden grevler arasında profesyonel maçların ne zaman yeniden başlayacağıdır. Hükümetin vergi dairesi ARCA'nın geri adım atma belirtisi göstermemesi nedeniyle AFA, hayatta kalmak için yasal bir mücadele ve en büyük üyesini masaya geri getirmek için siyasi bir mücadele olmak üzere iki cephede savaşmak zorunda kalıyor.
Reklam