River Plate, Buenos Aires'in dev kulüpleri vergi kaçırma soruşturması sırasında 'belirsiz' kurallara tepki gösterirken Arjantin Futbol Federasyonu'nu boykot etti

Buenos Aires'in dev kulübü, resmi bir açıklamada AFA'nın iç işleyişinden derin memnuniyetsizliğini dile getirdi. Kulüp, "Yürütme Komitesinin mevcut işleyişi, açık ve öngörülebilir bir karar alma sürecini sağlamak için gerekli prosedürel güvencelerden yoksundur" açıklamasında bulundu. "Kurumumuz, Arjantin futbolunun geleceği hakkındaki tartışmaların açık ve öngörülebilir prosedürler aracılığıyla yürütülmesi gerektiğine inanmaktadır: gündeme önceden dahil edilen konular, ilgili üyeler tarafından oylamaya sunulmalıdır. Birçok durumda, gözlemlenen çalışma prosedürleri bu mekanizmaları yansıtmamakta ve River Plate'in kendi Yönetim Kurulu'nun işleyişinde alışık olduğu süreçlerden daha az şeffaf süreçlere yol açmaktadır."

River, kritik konuların genellikle değerlendirme veya oylama için resmi olarak sunulmadan tartışıldığını ve bu uygulamanın yönetim kurulunun profesyonel standartlarının çok altında olduğunu iddia etti. Sonuç olarak, kulüp şu açıklamayı yaptı: "Yukarıda belirtilen mekanizmalar düzeltilene kadar, kulüp Arjantin Futbol Federasyonu Yürütme Komitesi toplantılarına katılmamaya karar vermiştir."