Doan'ın sözleşmesi haziran 2030'a kadar devam ediyor ve oyuncu Almanya'da yeniden en iyi formunu bulmakta kararlı. 2025-26 sezonu, Freiburg'daki performansını tekrarlamakta zorlandığı için zorlu geçti; buna rağmen Bundesliga'da 31 maçta beş gol ve beş asist üretti. Kalma kararı, Frankfurt'un hücumdaki derinliğini son anda bir takviye yapmasına gerek kalmadan korumasını sağladı.