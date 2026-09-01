24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
imago-sport-1080946288.jpgJan Huebner
Adhe Makayasa

Çeviri:

Ritsu Doan'dan şok transfer U dönüşü! Japon yıldız, Eintracht Frankfurt'ta kalmak için Al-Ittihad'ın milyonlarca değerindeki teklifini reddetti

Transfers
R. Doan
Eintracht Frankfurt
Bundesliga
Al Ittihad
Premier Lig

Eintracht Frankfurt kanat oyuncusu Ritsu Doan, Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Ittihad'a 17 milyon € karşılığında gerçekleşecek transferi son anda çarpıcı şekilde iptal etti. 28 yaşındaki Japon milli futbolcu, son aşamada kişisel şartları reddetti ve kariyerine Bundesliga'da devam etmeyi tercih ederek Almanya'ya döndü.

  • Doan, Suudi Arabistan'a transferini durdurdu

    Frankfurter Allgemeine Zeitung'a göre Doan, kişisel nedenlerden dolayı Al-Ittihad'a transferi reddetti. Kanat oyuncusu, Kickeriki kulübün 17 milyon € bonservis bedeli üzerinde anlaştığını bildirdikten sadece saatler sonra transferi iptal etti. 28 yaşındaki Japon milli futbolcu, transferi tamamlamak yerine şimdi Frankfurt'a geri dönüyor.

    • Reklam
  • imago-sport-1080945748.jpgJan Huebner

    Mali nedenler müzakereleri başlattı

    Frankfurt, yalnızca acil mali baskıları hafifletmek için bir satışa kapıyı aralamıştı. Alman kulübü, geçen yıl SC Freiburg'a ödediği 21 milyon avro üzerinden 4 milyon avro zarar etmeye razıydı, ancak anlaşma sonunda gerçekleşmedi. Teknik direktör Adi Hutter, bu sezon kanat oyuncusunu kadrosunda tutmayı başından beri istiyordu.

  • Kanat oyuncusu, Almanya'nın yeniden yükselişini hedefliyor

    Doan'ın sözleşmesi haziran 2030'a kadar devam ediyor ve oyuncu Almanya'da yeniden en iyi formunu bulmakta kararlı. 2025-26 sezonu, Freiburg'daki performansını tekrarlamakta zorlandığı için zorlu geçti; buna rağmen Bundesliga'da 31 maçta beş gol ve beş asist üretti. Kalma kararı, Frankfurt'un hücumdaki derinliğini son anda bir takviye yapmasına gerek kalmadan korumasını sağladı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1080924274.jpgJan Huebner

    Bundesliga dönüşü ufukta göründü

    Açılış haftasında Frankfurt'un Union Berlin ile 3-3 berabere kaldığı maçta forma giymeyen kanat oyuncusu yeniden kadroda yer alma ihtimali kazandı. Hutter'in ekibi şimdi odağını pazar günkü Augsburg iç saha maçına çevirdi. Oyuncunun forma giyebilecek olması, teknik adama karşılaşma öncesinde hücum hattında anında bir takviye sağlıyor.

Premier Lig
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Bundesliga
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
Augsburg crest
Augsburg
FCA