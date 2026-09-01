Jan Huebner
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Ritsu Doan'dan şok transfer U dönüşü! Japon yıldız, Eintracht Frankfurt'ta kalmak için Al-Ittihad'ın milyonlarca değerindeki teklifini reddetti
Doan, Suudi Arabistan'a transferini durdurdu
Frankfurter Allgemeine Zeitung'a göre Doan, kişisel nedenlerden dolayı Al-Ittihad'a transferi reddetti. Kanat oyuncusu, Kickeriki kulübün 17 milyon € bonservis bedeli üzerinde anlaştığını bildirdikten sadece saatler sonra transferi iptal etti. 28 yaşındaki Japon milli futbolcu, transferi tamamlamak yerine şimdi Frankfurt'a geri dönüyor.
- Jan Huebner
Mali nedenler müzakereleri başlattı
Frankfurt, yalnızca acil mali baskıları hafifletmek için bir satışa kapıyı aralamıştı. Alman kulübü, geçen yıl SC Freiburg'a ödediği 21 milyon avro üzerinden 4 milyon avro zarar etmeye razıydı, ancak anlaşma sonunda gerçekleşmedi. Teknik direktör Adi Hutter, bu sezon kanat oyuncusunu kadrosunda tutmayı başından beri istiyordu.
Kanat oyuncusu, Almanya'nın yeniden yükselişini hedefliyor
Doan'ın sözleşmesi haziran 2030'a kadar devam ediyor ve oyuncu Almanya'da yeniden en iyi formunu bulmakta kararlı. 2025-26 sezonu, Freiburg'daki performansını tekrarlamakta zorlandığı için zorlu geçti; buna rağmen Bundesliga'da 31 maçta beş gol ve beş asist üretti. Kalma kararı, Frankfurt'un hücumdaki derinliğini son anda bir takviye yapmasına gerek kalmadan korumasını sağladı.
- Jan Huebner
Bundesliga dönüşü ufukta göründü
Açılış haftasında Frankfurt'un Union Berlin ile 3-3 berabere kaldığı maçta forma giymeyen kanat oyuncusu yeniden kadroda yer alma ihtimali kazandı. Hutter'in ekibi şimdi odağını pazar günkü Augsburg iç saha maçına çevirdi. Oyuncunun forma giyebilecek olması, teknik adama karşılaşma öncesinde hücum hattında anında bir takviye sağlıyor.
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