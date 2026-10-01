İtalyan futbolunun en tanınmış menajerlerinden Beppe Riso, ağustos ayının sonunda Marco Nosotti’nin YouTube formatı ‘Colpi da Maestro’ya konuk oldu. Ele alınan konular arasında Frattesi’nin geleceği de vardı: "Lazio’ya transferi, az süre aldığı için Inter’de artık kalamamasından doğdu. O, inanılmaz bir kalbe ve çok büyük bir tutkuya sahip bir çocuk. Onu mutlu görmüyordum, üzgün ve sönük görüyordum. Birkaç transfer döneminde bir şeyler yapmayı denedik ama Inter ondan vazgeçmek istemedi. Bu yıl Lazio’ya geldi, başka bir kulübe gidebilirdi ama o böyle seçti, yeniden başrolde olduğunu hissetmeye ihtiyacı vardı. Lotito’yu bir dâhi olarak görüyorum ama onunla çalışmak hiçbir zaman kolay değil, çok karmaşık. Herkes işin ekonomik kısmından söz ediyor ama temsil ettiğim bir oyuncuyu o gülümsemeyle görmek için cebimden para öderim".





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