PSG için: Piyango! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için böylesine gülünç bir para ödemeye razı birini bulduktan sonra adeta paraya para demeyecek. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin golcü sorununa çözüm olması gerekiyordu, ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca o, Parc des Prince’te geçirdiği sürenin büyük bölümünde yedek kulübesinde oturdu. Bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Milli takım düzeyinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalması da aynı şekilde. Dolayısıyla bu yaz oyunun en büyük takımları Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiş değildi, hele ki saçma sapan bir 75 milyon € karşılığında hiç değildi. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı; üstelik Diomande, hücumlarını gerçekten geliştirecek bir oyuncu. Not: A+
Milan için: Akıl almaz, tek kelimeyle akıl almaz. Önce şunu hemen netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de üç sezonda 45 gol atarak kulübeden gelip etkili olabileceğini kanıtladı. Ancak bonservis bedeli hiç mantıklı değil, özellikle de kasası para dolup taşmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak ne yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir, ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak pek çok komplo teorisini de beraberinde getirdi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’in, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkiye sahip olduğuna da dikkat çekildi. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir bonservis ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık olalım, onun Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz, özellikle de 9 numaradan Ruben Amorim’in isteyeceği her şeyi sağlaması gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos, gol garantisi açısından aslında aynı düzeyde bir güvence sunmuyor. Not: D+
Ramos için: Sürekli ikinci planda kalan bir oyuncu için başrolü alma konusunda çok gecikmiş bir fırsat. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’iyle 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçek vaatler taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo’yla devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda bıraktı. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurmak adına kendisinin de özellikle çok iyi bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye vardı; genel kanı, PSG’nin gıpta edilecek derecede olağanüstü bir hücumcu koleksiyonuna sahip olduğu, ancak Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden oyuna sokulacak iyi bir isimdi, fena olmayan bir hamle oyuncusuydu. En kritik nokta ise artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmayı sürdüren yeni Milan’ın hücumdaki mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması yönündeki baskı muazzam olacak, çünkü bu zaten büyük bir ücretken bir Serie A kulübü için kesinlikle devasa boyutta. Söz sende Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A
Mark Doyle