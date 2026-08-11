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Araujo-Grades-Barcelona-Liverpool GFX-jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Riskli Ronald Araujo hamlesi, Liverpool adına tam bir çaresizlik göstergesi: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük hamlelerini değerlendiriyor

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
M.City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbolseverler için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir; bunun nedeni de sadece her dört yılda bir bir Dünya Kupası'yla dolu olması değildir! Asıl sebep, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesidir: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi de bir kez daha hareketli geçiyor; 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı büyük isimler yüksek bedelli transferlere imza attı.

Bazı transferlerin ilgili tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak öyle pek çok örnek var ki kulüplerden en az biri, hatta oyuncunun kendisi bile, pazarlık masasında farklı bir karar vermiş olsalardı neler olabileceğini düşünüyor.

GOAL ise oyuncular resmen tanıtılmadan önce bile her büyük anlaşmadan kimin en kazançlı çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, gerçekleşen her anlaşmayı anbean puanlayacağız ve böylece transfer sezonunun büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm puanlamalarımıza göz atın ve ne düşündüğünüzü yorumlar bölümünde bize bildirin...

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşının tamamını karşılayacak ve Barça'nın en çok kazanan oyuncularından biri olması nedeniyle bu durum, La Liga şampiyonunun daha fazla yeni transferi tescil ettirmesi için alan açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapılmıştı, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde toplam sadece 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylı savunmacının liderlik özellikleri ve tecrübesi eksikliği hissedilecek olsa da Barça bir süredir savunma hattını toparlaması için ona bel bağlamıyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yer almıyordu ve Liverpool için sözleşmeye konan 55 milyon avroluk (£47 milyon/$64 milyon) satın alma opsiyonu, Barça'nın gelecek yaz gözden çıkarılmış bir oyuncudan önemli bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, değerlendirmeleri gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak şimdi Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir; zira Barça'nın kadrosu zaten sahanın genelinde ince görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Çaresizlik göstergesi bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Ibrahima Konate'nin bedelsiz olarak Real Madrid'e gitmesinin ardından yaşanan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftada 180.000 £ ödüyor. Joe Gomez ile Giovanni Leoni'nin sakat olduğu ve diğer yeni transfer Jeremy Jacquet'nin de omuz ameliyatının ardından tam formuna dönmek için çalışmayı sürdürdüğü düşünülürse, Liverpool'un bir stoper daha alması gerekiyordu. Araujo sağ bekte de görev yapabiliyor, bu yüzden kağıt üzerinde kısa vadeli bir çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da sakatlık geçmişi sorunlu ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier League'in temposuna hızlı şekilde uyum sağlayıp sağlayamayacağı ya da kulüp kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağı ise belirsizliğini koruyor. Haberlere göre Liverpool, yazın daha önceki hedefi Ezri Konsa için 60 milyon £ ödemekten çekindi, ancak Aston Villa ve İngiltere savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, omuzlarında büyük bir baskı ve cevaplaması gereken pek çok soruyla Anfield'a gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak oynayıp özgüvenini yeniden inşa etmek için altın bir fırsat. Araujo, istikrar sorunları göz önüne alındığında Avrupa'nın bir başka elit kulübünün kendisini istemesi bakımından şanslı ve başarısız olması halinde doğabilecek sonuçların da farkında olacaktır. Geçen yıl akıl sağlığı için ara vermesine yol açan zorlu bir dönemden sonra futbolun yeniden keyfini gerçekten çıkarmayı hedefleyerek, kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarmak için son derece motive olacağı kesin. Anfield tribünlerinin ateşli desteği de Araujo'ya ciddi bir adrenalin patlaması sağlayacaktır. Ayrıca öne çıkan bir savunmacı olarak Liverpool savunmasına hava hakimiyeti katacak ve Iraola'nın agresif sistemine de güçlü bir uyum sağlayacak. Bu yeni başlangıç, Uruguaylı milli oyuncunun tam da ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da çok eleştirilmesine yol açan basit hataları bırakması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

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  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 30 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea, 2021’de A takıma yükselişinden bu yana hiçbir zaman tam anlamıyla en üst seviyeye çıkamamış bir stoper için oldukça ciddi bir bonservis geliri elde ettiği için memnun olacaktır ve bonuslarla birlikte £25 milyon artı £5 milyonluk anlaşma, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp için zorlu geçen bir dönemde güvenilir bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace’taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında da karşılık verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’yı kadrosuna kattı ve Levi Colwill de ACL yırtığı sonrası yeniden sağlığına kavuştu, bu yüzden kadrolarında 10 stoper bulunması nedeniyle oyuncu satışları bir zorunluluktu. O isimler arasında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulüp saf kâr elde etme fırsatına direnememiş gibi görünüyor. Not: B

    Como için: Como’nun Cesc Fabregas yönetimindeki gelişiminin bir yansıması da, 2026-27’deki Şampiyonlar Ligi debutu öncesinde Chelsea’den oyuncu transfer ediyor olması. İtalyan ekibi, Nico Paz’ı bir yıl daha takımda tutarak hırsını zaten göstermişti ve teknik olarak Chalobah kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kârlı çıkacağını zaman gösterecek; her ne kadar İngiltere milli takım oyuncusu olsa da Chalobah istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bazı kesimleri arasında eleştirilerin odağı hâline gelmişti, diğerleri ise kulüple olan 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam £30 milyon ($40 milyon) biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’nın Premier League ve Avrupa tecrübesinin paha biçilmez olmasını umacak ve Serie A’nın daha yavaş temposu da ona çok uygun olabilir. Not: C

    Chalobah için: Tam anlamıyla dürüst olmak gerekirse, Chalobah birkaç yıldır Chelsea tarafından sürekli farklı şekilde kullanıldığı için bu yeni başlangıcı kesinlikle hak ediyor. Chelsea yönetiminin bir süredir ondan gelir elde etmeye çalıştığı yönünde bir his var; 2023’te Chelsea satışa açıkken Nottingham Forest’a gitmeyi reddetti ve bir yıl sonra forma numarası elinden alındıktan sonra Palace’a kiralandı (orada da etkileyici performans gösterdi), ardından bağlı olduğu kulübün sakatlık sorunları nedeniyle beş ay sonra geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra Chelsea, geçen sezon en çok forma giyen stoperi olmasına rağmen transfer faaliyetleriyle Chalobah’nın yeniden sıralamada geriye düşeceğini açıkça ortaya koydu ve tamamen kâr getirmesi de Wesley Fofana ya da Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce onun gönderilmesi kararında belli ki etkili oldu. 27 yaşındaki savunmacı için bu artık nihayet temiz bir ayrılık ve şimdi Şampiyonlar Ligi futbolu oynayacağı, Como Gölü kıyısında Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde yeni bir kültür deneyimleyeceği bir döneme bakabilir. Serie A hayatına iyi uyum sağlaması sürpriz olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle United için tam anlamıyla bir felaket. Sandro Tonali'nin £100 milyon karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk bırakmıştı, ancak Guimaraes olmadan bu bölge şimdi, Newcastle'ın çalkantılı geçen 2025-26 sezonu boyunca en iyi oyuncusu olan isimden yoksun şekilde, Simpsonlar'daki Springfield Gorge'u andırıyor. Henüz 18 yaşındaki yeni transfer Sean Steur'den Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek haksızlık olur, üstelik Hollandalı oyuncunun Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda yalnızca bir gol atmış olduğu düşünülürse bu gerçekçi de değil. Guimaraes, geçen sezon Premier League'de dokuz golle Newcastle'ın en golcü oyuncusuydu ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek sayısıydı. Kaptan olarak Brezilyalı milli oyuncu aynı zamanda örnek olarak liderlik etti ve sık sık takım arkadaşlarını adeta sürükleyerek yukarı çekti. Matthias Jaissle'ı, kulübede resmi olarak Eddie Howe'un yerini aldığında orta sahayı yeniden istikrara kavuşturmak için devasa bir görev bekliyor ve Guimaraes'in yerini dolduracak yeterince tecrübeli bir isim hemen bulunmazsa bu görev imkânsız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'dan, Arsenal'ın İngiliz futbolunun zirvesine uzun süredir beklenen dönüşünün üzerine koymayı hedeflerken yaptığı çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, Martin Odegaard'ın yanında rahatlıkla 8 numara olarak görev yapabilir ve Arsenal kaptanının yaratıcı yükünü hafifletebilir. Geçen sezon Premier League'de herhangi bir Arsenal oyuncusundan daha fazla ikili mücadele kazanmış olmasıyla, hücuma ekstra dinamizm ve savunmaya daha fazla sertlik katacaktır. Arsenal taraftarları, tecrübesi ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına mükemmel uyumu sayesinde Guimaraes'in takıma çok hızlı adapte olacağından emin olabilir. 2025-26 sezonunda Arsenal'ın başarısının başlıca nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve Guimaraes'in onların ürkütücü merkez hattını tamamlamasıyla birlikte artık yurt içindeki herhangi bir rakibin onları fiziksel olarak ezebileceğini düşünmek zor. Eğer yeniden Paris Saint-Germain ile karşılaşırlarsa bu durum Şampiyonlar Ligi için de geçerli olabilir; bu da o bir türlü ulaşılamayan kupayı sonunda kazanma ihtimalleri adına oldukça olumlu bir işaret. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşında olan Guimaraes için şimdi Avrupa'nın elit takımlarından birine sıçrama yapmak adına ideal zaman. Dünya Kupası'nda bunu en ufak bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladığı üzere kariyerinin tam zirvesinde; Brezilya adına dört golün hazırlayıcısı olurken, son 16 turunda Norveç'e karşı yaşanan kâbus gibi elenişten önce, takım üzerindeki belirleyici etkisi bakımından Vinicius Junior ile boy ölçüştü. Guimaraes bir süredir Newcastle'ı aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etme platformunu sağlayacak. Dar alanlarda teknik kapasitesi müthiş, öldürücü pası görebiliyor ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna esnekliğini ve asla pes etmeyen zihniyetini de eklediğinizde, Guimaraes gerçekten de Arsenal taraftarı için özel olarak biçilmiş kaftan bir kült kahraman olarak tüm kutuları işaretliyor; sırtındaki büyük bonservis bedelinden de zerre etkilenmeyecek biri. Not: A+

    James Westwood


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  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'nun kiralık olarak gönderilmesi, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in de benzer uyum sorunları yaşamasının ardından Madrid'in oyuncu alım departmanına vurulan bir başka darbe. Elbette, Mastantuono'nun da Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da yeniden ritim bulmasını umacaklar, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan affı olmayan bir lig ve çok şey Mastantuono'nun ne kadar hızlı uyum sağlayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da zedelenmiş ve piyasa değeri kayda değer ölçüde düşmüş şekilde dönme tehlikesi var. Madalyonun öteki yüzünde ise, Fiorentina'da iyi performans gösterse bile Real'in yine de Mastantuono'ya ihtiyaç duymaması ihtimali bulunuyor; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferleri tamamlandı ve bu durum genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da geriye itiyor. Mastantuono'nun bonservisini elinde bulunduran kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve Madrid kariyerini yeniden canlandırmasının önünde artık çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina için: 2025-26 sezonundaki hayal kırıklığı yaratan tablonun ardından toparlanmayı hedefleyen La Viola için mükemmel ve düşük riskli bir transfer; her ne kadar oyuncunun yıllık 3,5 milyon €'luk maaşının önemli bir kısmını karşılamak zorunda kalacak olsalar da. Mastantuono, 10 numara pozisyonunda ya da sağ kanatta oynayabilen 18 yaşındaki bir oyuncu olarak Fabio Grosso'nun ekibine kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarmak ve Arjantin milli takımına geri dönmek için de son derece istekli olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina için akıllıca bir hamle; çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip, bu da Serie A kurallarına uygun şekilde transfer dönemi kapanmadan önce yabancı liglerden iki AB dışı oyuncu daha transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Madrid ile iyi bir ilişki kurmak, özellikle Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de parıldarsa, gelecekte benzer anlaşmaların da önünü açabilir. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, Real Madrid'e büyük beklentilerle geldi ve River Plate'te gösterdiği potansiyel düşünüldüğünde 63 milyon €'luk bedel bir fırsat transferi gibi görünüyordu. Ne yazık ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların yalnızca 17'sine ilk 11'de başladı ve sadece üç gollük cılız katkısı, etrafındaki beklentiyi haklı çıkarmaya yetmedi. Mastantuono ayrıca geçmeyen bir kasık sakatlığıyla da boğuştu ve özellikle Getafe'ye karşı alınan yenilgide hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde, yaşadığı hayal kırıklığı beden diline açıkça yansıyordu. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya gidiş, bunu Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta yapmasına alan tanıyacak. Bu, Mastantuono için kesinlikle kariyerinde bir gerileme, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yok; dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarıya ulaşma hayalleri henüz tamamen sona ermiş değil. Not: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds'e, 45 milyon £)

    Manchester City için: City ve Pep Guardiola'nın James Trafford konusundaki yaklaşımı gerçekten sorgulanmalı. 2023'te başka bir yerde ilk 11 oyuncusu olmak için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley'den yeniden transfer edilen Trafford'un, Ederson'ın ayrılığının ardından geçen sezon Etihad'da nihayet 1 numara olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun henüz üçüncü maçında kulüp, PSG'den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma'yı kadroya kattı ve genç İngiliz'i anında yeniden sıralamada geriye itti. City, duygular ve vefadan ziyade iş ihtiyaçlarını acımasızca öncelemesiyle bir ün kazandı. Finansal açıdan bakıldığında da, 12 ay önce Burnley'ye £27 milyon ödeyerek aldığı ve geçen sezon Guardiola yönetiminde yalnızca kupa kalecisi olarak kullanılan bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan çok memnun olacaktır. İlk takım potansiyeline sahip, yüksek değer biçilen genç bir altyapı oyuncusunun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak City'nin iş modeli iyi ya da kötü tam olarak böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu, Leeds için müthiş bir hamle gibi görünüyor. Yaz döneminde sessiz sedasız güçlenen ekip, gelecek sezon doğru hamleleri yaparsa Avrupa kupalarına katılım yarışı için sürpriz adaylardan biri olabilir. Trafford, Elland Road'a gelen ve bonservisi elinde olan gözde Harry Wilson ile yüksek potansiyelli Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic'in ardından imza atan isim oldu ve Leeds için sorunlu bir mevki olan kaleye üst düzey bir çözüm sundu. Geleceğin İngiltere 1 numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncuya Newcastle'ın da ilgi duyduğu biliniyordu ve Trafford, Premier League'de takım seçme lüksüne sahipti. Onun Leeds'i tercih etmiş olması önemli ve bu karar, Daniel Farke yönetiminde gelecek sezon takımın sıralamada yükselip kümede kalma mücadelesinden uzak durabileceğine inandığını gösteriyor olmalı. £45 milyonluk ($60,5 milyon) toplam paket, tam bir sezonu yalnızca yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir rakam. Ancak Trafford Yorkshire'da tüm potansiyeline ulaşırsa, Leeds önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın dev kulüplerinden bunun iki katını isteyebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için Manchester City dışında hayata ikinci bir başlama girişimi. 2026-27 sezonunun sonunda yaşanacak sürpriz bir küme düşme ihtimali dışında, artık uzun vadede kendisini bir Premier League 1 numarası olarak kabul ettirmesi için gerçek bir şansı var. Kalecinin yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğu açıktı; geçen sezon daha fazla oynaması gerektiği konusunda açık açık konuşmuştu ve bu transferin, şu anda 32 yaşında olan Jordan Pickford'un yerine İngiltere'nin 1 numarası olma yolunu açmasını umacaktır. Trafford, Premier League'de Everton kalecisiyle doğrudan rekabet içinde olacak. Eğer Leeds'i üst sıralara taşıyıp bu süreçte Thomas Tuchel'in dikkatini çekebilirse, City'deki yedek statüsüne rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmiş olması da göz önüne alındığında, fırsat verilme ihtimali oldukça yüksek. Bazıları Newcastle ya da sözde 'big six' kulüpleri yerine Leeds'i seçme kararını sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road'da tartışmasız 1 numara olacak ve omuzlarındaki baskı çok daha az hissedilecek. O da sessizce bu transferi daha da büyük şeylere sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'den Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadroya kattığınız bir oyuncudan 120 milyon € kâr etmek, RB Leipzig adına olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimlerin hepsi daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da kendini geliştirdi ve Diomande de sonunda kulübün bugüne kadarki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak çok zor olacak. Diomande, Leipzig'in geçen sezon Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinde başlıca etkendi ve kulübün yıldız orta saha oyuncusu Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik denebilecek bir uyum yakaladı. Diomande'nin elektrik etkisi yaratan driplingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralamasına geri dönmekte zorlanabilir. Yine de Leipzig, en değerli oyuncularını yüksek bedellerle satmaya yabancı bir kulüp değil; hatta tüm transfer modeli bunun üzerine kurulu. Toparlanacaklar ve çok geçmeden bir başka cevheri daha keşfedeceklerdir. Eğer Diomande Real Madrid'de etkileyici bir başlangıç yaparsa, bu da onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da güçlendirecektir. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı, ancak günümüz piyasasında en önemli hedeflerinizi kadroya katmanın yolu artık bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun çapraz bağ ameliyatının ardından iyileşme süreci devam ederken 2027'ye kadar dönmesi beklenmediği için kesinlikle kanat rotasyonuna ihtiyaçları vardı ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü. Genç oyuncunun, Arsenal'in Brezilyalıyı transfer etmek için girişimlerini sürdürmesi nedeniyle Vinicius Junior'ın yerini doldurması için alındığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaları açacak hız ile çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ile yoğunluğa sahip olması nedeniyle Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de ideal biçimde uyuyor. Diomande hâlâ tam olarak pişmiş bir oyuncu değil, ancak çabuk öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olacaktır. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'ye imza attırmak da Madrid'in, kupasız geçen iki sezonun ardından bile hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş yıldızlaşma yükselişini taçlandıran bir rüya transfer. Geçen yıl bu zamanlarda sıradan taraftarların çoğu, 2024-25 sezonunda La Liga'dan düşen Leganes'ten 20 milyon € karşılığında Leipzig'e transfer olduğunda Diomande'nin varlığından habersizdi. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda ligde sadece 10 maça çıktı; kulübün rezerv takımında başlamıştı ama Leipzig onun muazzam potansiyeline inanmıştı. Kısa sürede Alman kulübü için müthiş bir keşif olduğunu kanıtladı ve üst düzey profesyonel olarak geçirdiği ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole doğrudan katkı verdi. Ardından Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande de en büyük sahnede takdire şayan bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın elit kulüplerinin birçoğunun hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen Madrid'in kendisini isteyeceğini yine de hayal etmiyordu. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon €'luk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağı henüz belli değil, ancak bu noktaya gelmiş olması bile gerçekten dikkat çekici; bu da ne olursa olsun onu bir kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Salah muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, önceki sekiz yıl boyunca Liverpool formasıyla sergilediği insanüstü istikrara yaraşır şekilde zirvedeyken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşırken kulübün iki yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul etmesi şaşırtıcı değildi ve takip eden sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinciliğe gerileyip hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi, yedek kulübesine çekilmek zorunda kaldıktan sonra da Slot'u ve kulüp yönetimini açıkça eleştirdi. Rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz de dahil olmak üzere kadrodaki birçok isim dramatik biçimde beklentilerin altında kaldı, ancak kötü tavrıyla soyunma odasındaki uyumu bozan isim en çok Salah oldu. Salah sahada yokken Liverpool daha iyi de göründü, çünkü hücumdaki üretkenliği kurudu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısının yetersizliği daha net ortaya çıktı. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki köklü kuralını asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık £400.000 değerindeki yeni sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi; bu, sürece dahil olan herkes için para ve zaman kaybıydı. Uzun süredir Suudi Pro League ekiplerinin hedefinde olan Salah için bonservis bedeli dahi alınamaması da ayrı bir fiyasko. Not: D

    Trabzonspor için: Türkiye Süper Ligi tarihindeki en büyük hamlelerden biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında artık kesinlikle geride kalmış olabilir, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i yalnızca bir kez kazanmış olan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gölgesinde kalan Trabzonspor ölçüsünde bir kulüp için yine de inanılmaz bir başarı. Kendi neslinin en seçkin golcülerinden ve oyun kurucularından birini kadroya katarak ezeli rakipleriyle aradaki farkı kapatmayı haklı olarak umut edecekler. Bu, aynı zamanda Trabzonspor'un küresel profilini de kayda değer şekilde yükseltmesi gereken rüya gibi bir bedelsiz transfer; yakın zamanda Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin uzatılması da bunun üzerine ekleniyor. Geçen sezon Trabzonspor adına ligde attığı 22 golle Gol Krallığı'nı paylaşan Paul Onuachu ile Salah arasında anında bir uyum oluşursa, zirve yarışı verebilir ve Avrupa Ligi'nde güçlü bir seri yakalayabilirler. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, 12 ay içinde Premier League'in en iyi oyuncusu olmaktan Türkiye'ye bedelsiz transferle gitmeye uzanan süreç Salah adına utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendi önüne koymasının en ağır bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendinden uzaklaştırdı ve şimdi göz kamaştıran kariyerini sönük bir şekilde tamamlamaya mahkum görünüyor. Eski Roma yıldızına Avrupa çapındaki başka üst düzey kulüplerin hiçbir ilgi göstermediği anlaşılıyor ki, serbest oyuncu statüsü düşünüldüğünde bu oldukça ağır bir durum. Salah Türkiye'de golcülük dokunuşunu yeniden bulabilir, ancak bunun tek nedeni seviyenin çok daha düşük olması olacak. Bu transfer onun mirasına hiçbir katkı sağlamıyor ve Anfield'da işlerin nasıl bittiği konusunda içten içe pişmanlık duyduğu kesindir. Egoyu bir kenara bırakmış olsaydı Salah, şu anda ikinci sınıf bir ligde gündemde kalmak için uğraşmak yerine Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın bir parçası olacaktı. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bonservissiz)

    Brentford için: Brentford açısından garip bir durum. Chelsea, 36 yaşındaki Henderson için devreye girdiğinde kulübün onun önünde durması zaten pek olası değildi; hatta sözleşmesini feshederek süreci kolaylaştırdı. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Dolayısıyla ayrılığı, Frank Onyeka’nın bonservisiyle Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada ciddi bir boşluk bıraktı. Şimdiye kadar sakin geçen transfer döneminin ardından Arılar piyasaya güçlü bir giriş yaptı; Lens’in çok beğenilen Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak için kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik ($55m) bedelle kadroya katıldı. Ancak Henderson’ın liderlik özelliklerini telafi etmek neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea için: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu transfer, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen ve etraftaki en iyi genç yetenekleri, gelecekte elit yıldızlara dönüşebilecekleri yönündeki kör umutla yığmaya çalışan önceki transfer stratejisinden büyük bir kopuş anlamına geliyor. Liderlik özellikleriyle büyük saygı gören, Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanan bir kaptan olan ve eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel de dahil olmak üzere çok sayıda hayranı bulunan Henderson, Maviler’in son yıllarda ciddi şekilde eksikliğini hissettiği tecrübe, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefinde aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol anlamında takıma ne katacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, ancak 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki yeteneklerinden çok saha dışında sağlayacakları için transfer edildiği oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve karakteriyle birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince fark yaratan anlarda paha biçilmez olabilir. Ancak Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarın desteğini kazanması gerekecek. Buna karşın, son Dünya Kupası’nın onun itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğu hissediliyor; zira Meksika ile oynanan son 16 turu maçının ardından talihsiz bir kol kırığı yaşamasına rağmen kendini hazır tuttu ve hatta antrenman yaptı. Not: B+

    Henderson için: 36 yaşında Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı muhtemelen hemen Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri hâline gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk da kariyerinin bu aşamasında ona fazlasıyla cazip gelecektir. Saha dışında katkı vermesinin yanı sıra, Maviler kültürlerini yenileyip umut vadeden genç bir kadroyu büyük kupalar için istikrarlı şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken, kulüpte yeni bir dönemin başlamasına öncülük etmesi de beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve başarılı olacağına karşı iddiaya girmek istemezsiniz. 38 yaşına kadar, yani muhtemelen emekli olabileceği döneme kadar onu kapsayan iki yıllık sözleşme ise pastanın üzerindeki çilek oldu. Not: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, açıklanmadı)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, kardeş kulübünden Barco'yu kadrosuna katmak için 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) ödediği bildirildi; bu, en üst seviyede deneyim eksikliği göz önüne alındığında ciddi bir bonservis bedeli. Bu transfer, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma olurken, bunların yalnızca üçüncüsü kalıcı transfer oldu ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılışına üzülecektir. Barco, geçen sezon Ligue 1'de altı gol katkısı yaparak takımının üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu ve ayrıca Konferans Ligi'nde yarı finale uzanan serüvende de kilit rol oynadı. Hem geriden oyun kuran bir orta saha hem de ceza sahaları arasında gidip gelen 8 numara olarak görev yapabilen Barco'nun dikine pasları Strasbourg'ya gerçek bir delici güç kazandırdı ve top rakipteyken sahanın her yerini süpürdü. Strasbourg'nun Chelsea ile ilişkisinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmesini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolunda ilerleme şanslarına çok zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg'daki çıkış sezonunun ardından Chelsea için biraz düşünmeden yapılacak bir hamleydi ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından da küresel ölçekte dikkat çekti. Barco'nun doğrudan Chelsea'nin düzenli ilk 11 oyuncularından biri olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akıcı ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, adını ilk olarak bek olarak duyurmuş olması sayesinde, Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Bol miktarda teknik kalite ve agresifliğe sahip olan Barco, topun rakip yarı alanda dolaşımını sürdürmek ve geri kazanmak için tüm enerjisini ortaya koymak konusunda Chelsea'nin güvenebileceği bir isim. Varlığı, Enzo Fernandez'in sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilmesi halinde darbeyi kesinlikle hafifletecek ve hâlâ ortaya çıkarılmayı bekleyen büyük bir potansiyele sahip. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrıldıktan sonra muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı; burada yalnızca sekiz ay forma giydikten sonra sırasıyla Sevilla ve Strasbourg'ya kiralanmış, sonuncusu da geçen yaz bonservisini almıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun yoğunluğuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve onu bir üst seviyeye taşıyacak ideal teknik direktör de Alonso. Katar'da göz korkutan Dünya Kupası sahnesinde Lionel Messi ve arkadaşlarıyla çalışmış olma deneyimi de, turnuvada Arjantin formasıyla yalnızca 19 dakika oynamış olmasına rağmen, Barco'nun geleceği açısından önemli bir kazanım olacak. Chelsea'de sınırlı bir role de alışması gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenirse, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası hâline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Geçen sezon takımın açık ara en golcü oyuncusu ve kulüp tarihinin ortak üçüncü en golcü ismi olan oyuncudan mahrum kalacak Brighton için bunun ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Danny Welbeck’e, özellikle de 35 yaşında önüne böyle beklenmedik bir fırsat çıkmışken, ayrılığı çok görmezler ama bu yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de büyük umut bağlanan genç Yunan forvet Stefanos Tzimas’ın aralık ayında yaşadığı korkulan ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle hâlâ sahalardan uzak olması sebebiyle, ona layık bir alternatif bulmaya kararlı olacaktır. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter tek seçenekleri gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu an için belirsiz, ancak Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’in adının gündeme gelmiş olması şaşırtıcı olmaz. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, BlueCo yönetiminde geçen bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından genç odaklı transfer politikasını geride bırakırken, bir süre önce Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal açıdan dayanıklı” oyuncular arayacağını göstermişti. Kariyerinin son dönemine girmiş olmasına rağmen Welbeck kesinlikle bunların hepsini fazlasıyla getiriyor. Ayrıca sadece kadro derinliği için alınmış da olmayacaktı. Şu anda 35 yaşında olmasına rağmen Brighton forveti, 18 yıllık Premier League kariyerinin bugüne kadarki en iyi gol sezonunun (13) ardından geliyor; ikinci en yüksek gol sayısına ise 2024-25 sezonunda ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010 yılında Sunderland formasıyla, sonuncusu ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalmaya hazırlanıyor gibi görünüyor, bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka gibi çok sayıda forveti kadrosunda bulunduran Chelsea’nin ayrılacak oyuncular konusunda hâlâ yapacak işi olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i transfer etmek açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığı ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacaktır. Hâlâ kusursuz şekilde katkı verebileceğini gösterdi. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık etkileyici özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik adam olan Xabi Alonso ile çalışma şansı bulacak ve kulüp istikrar ile liderlik ararken muhtemelen soyunma odasında önemli bir etki alanına sahip olacak. Düzenli ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde kulübeden gelip bol süre alma ihtimali oldukça yüksek, ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattına liderlik etmesi beklenmeli. İki yıllık sözleşme de, Chelsea katılım hakkı elde ederse, ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha oynama fırsatı sunabilir. Welbeck ayrıca, Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Blues onu takımda tutarsa Delap için olduğu gibi Pedro için de mükemmel bir mentor olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulübün sezonu sonunda resmiyet kazandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki dönemi boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle de sözleşmesinin son iki yılında. Bu da ona yeni bir kontrat teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal hâline getirdi. Artık City’nin eski menajeri olan Pep Guardiola, 2025-26’nın başlarında Stones’un yeni bir sözleşme almak için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalacağının sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk sakatlığı da muhtemelen bu konudaki şansını bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık döneminde yine de göz kamaştırıcı bir süreç geçirdi; savunmada kilit bir figür hâline geldi ve kulübün 2022-23’te, kulüp tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasının da yer aldığı o unutulmaz üçlemeyi kazanmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen kuşkusuz kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi devam ediyor olsa bile bonservisinden büyük bir gelir elde edilmesi beklenmezdi. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Elbette, sakatlık geçmişi düşünüldüğünde, bonservissiz bir transfer olsa bile bu hamle Inter için kayda değer bir risk taşıyor. Ancak Inter, haftalık yaklaşık £115.000 değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye Stones’a imza attırarak bu riski dengelediğini umacaktır. Bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Serie A şampiyonunun tek yapması gereken, İngiltere milli takım oyuncusunun sağlıklı kalmasını ummak; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacaktır. Formda olduğunda hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri ve bunu yaz başındaki Dünya Kupası’nda sergilediği güçlü performanslarla gösterdi. Serie A, tecrübeli oyuncular için bir tür sığınak ve Inter, İtalya’daki daha düşük temponun, Premier League’de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde fiziksel olarak daha az yıpratıcı olacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; Acerbi de belki, daha az yoğun bir ligde İngiliz oyuncunun potansiyel olarak daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri savunmacının imzası için geride bıraktığı bildirilen Inter, bunu bir fırsat transferi olarak da görüyor olabilir. Not: B

    Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir lig ve kültürü deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüple hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Stones henüz bunun farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in sert rekabetini Serie A’nın daha yavaş temposuyla değiştirerek kariyerini birkaç yıl uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç evresinde oradaki yaşama gayet uygun olmalı. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni ile birlikte ilk 11’de başlama şansına güvenecektir. Bu da, yazın Dünya Kupası’nda yarı finalde elenmenin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi hâlinde, onu milli takım düzeyinde de yarışın içinde tutabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace açısından: Palace'ın Lacroix'yi 24 yaşındayken Wolfsburg'dan sadece 18 milyon £ karşılığında transfer etmesinin üzerinden henüz iki yıldan az zaman geçti. Bu nedenle kulüp, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede parasını neredeyse üçe katlamaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Konferans Ligi kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Top kullanan, baskın bir savunmacı olarak ortaya koyduğu performanslar düşünüldüğünde, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olacağını öngörmüştü ve haberlerde Lacroix'nin kendisini en üst seviyede test etme arzusunun farkında oldukları belirtildi. Piyasanın şişkinliği göz önüne alındığında daha fazlasını alabileceklerini düşünebilirler, ancak Eagles'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para, hesapları dengelemek açısından yine de çok faydalı olacaktır. Not: A-

    Chelsea açısından: BlueCo, Premier League deneyimi ve kalite ekleme hamlesini sürdürdü. Chelsea'nin stoper rotasyonunda umutsuzca bir yenilenmeye ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında mevcut karmaşık seçeneklerin hiçbiri uzun vadede kaliteli bir çözüm olarak öne çıkmıyordu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyarsak, durum biraz karmaşık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratıp hayal kırıklığına uğrattı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Bunun sonucu olarak, haberlerde Lacroix'nin gelişinden sonra Chelsea'nin bir başka stoper için de harekete geçebileceği belirtildi; Como'dan Jacobo Ramon adı ortaya atılan isimler arasında yer alıyor. Bu da muhtemelen mevcut grubun birden fazla üyesiyle yolların ayrılması anlamına gelecektir. Batı Londra ekibi, biraz pahalı olsa da 52 milyon £'nun (69 milyon $), Premier League'de kendini kanıtlamış ve kariyerinin zirve yıllarına yaklaşan tam Fransa milli stoper için mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanına yerleştirmek, Chelsea'ye etrafında takım kurulabilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele, eldeki fazlalıkları ayıklamak ve belki biraz daha kalite ile deneyim eklemek; bu da Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix açısından: Lacroix için son birkaç yıl müthiş geçti; Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A Milli Takımı oyuncusu oldu ve bir Dünya Kupası'nda oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da test etmek ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor. Güney Londra'da sergilediği istikrarlı ve sağlam performansların ardından bu yaz sözde 'big six' kulüplerinden birine adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibi isimlerin sınırlılıkları ile kendi geleceklerini çevreleyen belirsizlik göz önüne alındığında, Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta taraftarın gözdesi haline geldi ve Alonso yönetiminde yapacağı güçlü bir başlangıç, onun yeni ortamında da hızla sevilen bir figüre dönüşmesini sağlayacaktır. Not: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Muhtemelen duygular karışık. Bir yandan Forest, Anderson’ın ayrılmasına üzülecektir; zira geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar yükselmelerinde o kadar kritik bir rol oynadı. Anderson takımın merkez noktasıydı. Neredeyse her şey onun üzerinden işliyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli 116 milyon £ mu yoksa 130 milyon £ mu, orası ayrı mesele, Forest ikincisini söylüyor, ancak iki yıl önce sadece 35 milyon £’a transfer edilen bir oyuncu için bu devasa bir para. Dolayısıyla Anderson’ın City Ground’da yokluğu net şekilde hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’den fazlasıyla iyi bir anlaşma çıkardı. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerek. Rodri henüz niyetini netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor; dönmese bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varise ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes, 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson bu role uygun görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten daha fazla topla buluşup daha fazla ikili mücadele kazandı; bu da onu Enzo Maresca’nın orta sahası için kusursuz bir uyum hâline getiriyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisi’nin nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’taki birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile forma giymedi. Anderson, millî takım düzeyinde hâlâ İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, İngiltere yerine, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis ödemesi söz konusu olmazdı. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson’ın Forest seviyesini aştığı açık. En üst düzeyde oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatını elde edecek. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan ilk gelecek vaat eden genç İngiliz orta saha olmayacaktır. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve iki durum arasındaki büyük, büyük fark da Rodri’nin Anderson ile ilk 11’de bir yer arasında durmayacak gibi görünmesi. Dolayısıyla City’de Pep Guardiola sonrası dönemle ilgili çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Arjantinli oyuncu, batı Londra’daki unutulmaya yüz tutan tek sezonluk döneminin ve kulübün yüksek 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) bonservis talebinin ardından çok kolay şekilde elden çıkarılması zor bir isim olabilirdi. Henüz 10 günü biraz aşkın bir süre önce, Chelsea’nin Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılacak transferini tamamlaması için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırma izni verdiği bildirilmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu içeren şartlı bir kiralık anlaşmayla Aston Villa’ya transfer olmasıyla hızlıca sonuçlandı. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa ile şimdiden dört yıllık sözleşme imzaladı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok altında olmayacağı tahmin edilebilir. Chelsea de bundan fazlasıyla memnun olacaktır; özellikle de Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bir bedelle yeni transfer etmişken. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz olduğu düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarları açısından alarm zillerini çaldıracak bir hamle. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç teknik direktör Unai Emery’di; çünkü hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazanmasını sağlaması yönünde olacak. Ancak, Garnacho’nun Manchester United’daki döneminde onu bu kadar öne çıkaran enerji ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu hamlenin ciddi risk taşıdığı hissediliyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın rakamlarını tekrarlayabilecek durumda görünmüyor ve Villans sezon sonunda hâlâ onu satın almak zorundayken, üstelik muhtemelen yüksek bir bedelle, beklentileri karşılayamazsa ciddi sorularla karşı karşıya kalınacak. Anlaşma aynı zamanda mali kuralları dolanmanın oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor. Zira bu yapı, UEFA’nın gözünde Rogers ve Garnacho anlaşmalarından elde edilecek kârı azamiye çıkarmak için açıkça tasarlanmış durumda. Çünkü Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak transfer olsaydı, UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve bu nedenle ücretler arasındaki fark düşülecekti. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde gelen ikinci yeni başlangıçta Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıya olduğu için bu fırsatı değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalan oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir yeteneğe sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde kapılabilecek bir yer bıraktı. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde “big six” kulüplerinden birinden uzaklaştığında omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor. Villa Park tribünleri, Şampiyonlar Ligi futbolunun bir kez daha garantilenmesinin ardından son derece büyük beklenti içinde; bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho ayrıca, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya ilk bakışta oldukça ulaşılabilir görünen satın alma zorunluluğu içeren şartlı kiralık anlaşmayla katılan Harvey Elliott’ın yaşadıklarının da farkında olacaktır; tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından kadro dışı bırakıldı ve maç günü kadrolarında nadiren yer aldı. Teknik adamın bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın en büyük beş liginden birinde oynuyor olsaydı kuşkusuz daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan yalnızca 6,5 milyon €'ya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru düzeyinde gelir elde ettiği için fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmeler de oldukça sorunsuz geçmişe benziyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis değerini karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması, satış yapan kulübü güçlü bir konuma getirmişti. Bu düzeyde bir para, bir Jupiler Pro League ekibi için çok önemli ve Brugge, geçen sezon şampiyonluğu Union Saint-Gilloise'dan geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, bir alternatif açısından birçok kriteri karşılıyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaparak (22 gol, 29 asist) bireysel anlamda müthiş bir sezon geçirdi; Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına yükselmesine büyük katkı sağladı. Elbette bu transferin belli riskleri de var; ücret bugünün piyasasında makul görünse de Tzolis, Premier League'deki ilk döneminde Norwich City formasıyla ciddi şekilde zorlanmıştı. Bununla birlikte o dönemde çok gençti ve Norwich City'nin küme düşmesi adeta kaçınılmazdı. Bu nedenle Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in bu tecrübeden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fizik güce ve hıza sahip. Arsenal, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olmak zorunda kalabilir ancak en azından ilk etapta rotasyonda faydalı bir seçenek olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendisini kanıtlama hedefiyle Premier League'e dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerinin ardından Belçika'da kariyerini yeniden canlandırmış olması da ona moral veriyor. Şimdi önündeki meydan okuma, çok daha zorlu bir ligde Brugge formasıyla belirlediği yüksek standardı sürdürmek, ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi; bu yüzden transferin gerçekleşmiş olmasından mutlaka büyük mutluluk duyuyordur. Şimdi ise kuzey Londra'da kendine yer edinmeye çalışırken asıl zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinin bitimine yalnızca bir yıl kalmıştı ve yeni bir sözleşme imzalaması ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bedelsiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçenek bulamadı. Adeyemi'nin Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon €'dan daha değerli olduğu açık, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar yakalamakta zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi ekletmeyi başararak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak zekice bir transfer. Yıllar boyunca transfer politikası nedeniyle Barca'yı epey eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını teslim etmek gerekirse bu hamle mükemmel bir iş olarak sonuçlanabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olarak kendisine biçilen rolü henüz karşılayabilmiş değil, ancak hâlâ sadece 24 yaşında; bu da onu Marcus Rashford'a göre daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takımda ilk kez forma şansı verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süperstarı gibi görünüyordu, ancak bu hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleşmedi. Geçen sezon potansiyelini nihayet ortaya koyabileceğine dair kuşkusuz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan ise bonservis bedeli düşünüldüğünde üzerinde muazzam bir baskı olmayacak olması. Nitekim yeni sezonun ilk döneminde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönliliğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini fazlasıyla kolaylaştırmalı. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa gerçekleştirebilmesi için bundan daha iyi bir vitrin bulamayacak olan Adeyemi adına doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League’deki güç sıralamasındaki yerlerinin acımasız bir hatırlatması. Rogers yeni şampiyon Arsenal’e katılmış olsaydı, bu başka bir durum olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada tamamladı, Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak, buna karşın Chelsea’nin önünde bekleyen hiçbir Avrupa kupası yok. Yine de Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli oyuncusunun Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı Middlesbrough’dan sadece iki buçuk yıl önce 8 milyon £ başlangıç bedeliyle kadrosuna katmışlardı. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu da Villa’nın hem bir alternatif bulmasına hem de aynı anda Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde güçlendirmesine ciddi katkı sağlayacak çılgın bir para demek. Ancak taraftarlar şu anda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor, çünkü bunu kulübün zengin sahiplerinin Premier League’in finansal kuralları nedeniyle ellerinin bağlanmasının yeni bir kanıtı olarak görüyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Oldukça büyük bir hamle. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batıya değil kuzey Londra’ya gitmesiydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne kalınamamasının yol açtığı öne sürülen bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok istenen hücum oyuncularından birini transfer ederek Arsenal’i geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Birçok kişi, transfer döneminin kapanmasından önce Chelsea’nin ‘bomba timi’nden bir oyuncunun Villa Park’a, üstelik fazlasıyla şişirilmiş bir bonservis bedeliyle gitmesini bekliyor. Yine de daha olası görünen şey, perde arkasında Enzo Fernandez için yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedilmiş olması ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacak olması. Premier League’de yalnızca iki iyi sezon geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta sadece bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin çok fazla para ödediği inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde gerçekten ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: En azından dışarıdan bakıldığında şaşırtıcı bir gelişme. Genel kanı, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu ve burada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunun sol tarafında kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça çok iyi işler yapan Alonso’nun onu fikrinden caydırdığı bildiriliyor. Yine de biz, Rogers’ın Stamford Bridge’e yaptığı şaşırtıcı geçişte paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin daha da belirleyici rol oynadığından güçlü şekilde şüpheleniyoruz. Dürüst olmak gerekirse, Chelsea kötü yönetilen ve sürekli bir değişim hâlindeki bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuç verebilir. Özellikle de artık iyi arkadaşı ve alt yaş gruplarında Manchester’dan eski takım arkadaşı Palmer ile birlikte Premier League’de oynayacak olması bunun önemli bir parçası. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sık sık sakatlanma eğilimi uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağıydı ancak sağlıklı olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemi ne kadar vurgulansa az kalırdı. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans bu yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle kenardayken ciddi şekilde zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadığı yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha varken onu sadece 35 milyon £ karşılığında kaybetmek gerçekten kabullenmesi çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. United'ın Tielemans için bir hamle hazırlığında olduğuna dair, transferin rekabete yakın olduğu ortaya çıkana kadar hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans, bu yaz United'ın aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında biri için bile kesinlikle çok fazla maç yükü var. Ancak gelişi, Ederson anlaşmasının çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay görevindeyken ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri olan Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan anlaşmalarda fiyatların erişilemez hale gelmesinin ardından Old Trafford'daki paniği biraz olsun azaltacaktır. Tielemans, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda kalitesinin altını çizdi. Dolayısıyla geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kalite katacak; bu bonservis bedeliyle sezonun transferlerinden biri olduğu bile ortaya çıkabilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de kendisinin bile artık elinden kaçtığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans'ın uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılması bekleniyordu ancak mayısta 29 yaşına girdikten sonra, eski Leicester City orta saha oyuncusu için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekten gerçekleşecek gibi görünmediği ortadaydı ve bu da sorun olmazdı. Villa da başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız şekilde başka bir seviyede olduğu düşünüldüğünde, bu Tielemans için çok büyük bir transfer; o da şüphesiz oyunun en büyük sahnelerinden birinde müthiş pas çeşitliliğini ve olağanüstü tekniğini sergileme fırsatından keyif alacaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibine gelecek vadeden genç oyuncularından birini satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takıma dahil olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Fernandez ayrılırsa, ki öyle görünüyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun dokunulmaz görülmediği açık ve henüz kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın £48 milyon ($64m) artı £2 milyon bonus içeren teklifi belli ki geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan £16 milyona genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak kadrosuna kattığı Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu sinik ticari karar biraz kötü bir tat bırakıyor, ancak masadaki yüksek meblağ muhtemelen bu anlaşmayı reddedilemeyecek kadar cazip hale getirdi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya klasında bir yeteneğe dönüşürse, bu anlaşma iyi anılmayacaktır. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampanya öncesinde Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olduğu için Mason Mount'ın ellerindeki tek tanınmış kıdemli orta saha oyuncusu olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmak adına panikle Santos'a yöneldi. United karar vericilerinin Fernandes transfer girişimi sonuçsuz kalınca 'sakin' olduğu bildirilmişti, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin gözden çıkarmaya açık olduğu bir oyuncu için £50 milyonluk paket yüksek bir bedel. Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından Manchester United'ın orta sahada sayıya ihtiyacı var, ancak transfer dönemi kapandığında kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için burada fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir var bir yok olduğu bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle hareket etmiş olabilir; Santos'un 'düzenli A takım futbolu' arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de bulduğundan daha fazla süre alıp almayacağı ise henüz belli değil ve United'ın başka kimi transfer edeceğine çok şey bağlı olacak; kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim katındaki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzaklaşıp yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın daha fazla uzun vadeli istikrar sağlayabileceğinin de bir garantisi yok. Yine de Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler; bu da doğal olarak daha fazla süre anlamına gelecek çünkü Santos'un yakında eski kulübü olacak takım Avrupa kupalarının hiçbirine katılmaya hak kazanamadı. Sonuç olarak, yeni ortamında kilit bir figür olarak kendini kabul ettirmesi oyuncunun kendisine kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon tam anlamıyla patladı! Newcastle, geçen sezon Liverpool'u Carabao Cup finalinde sürpriz bir şekilde mağlup ederek kupa hasretine son verdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'e İngiltere'nin cevabı olmasını hayal ediyordu. Ancak Liverpool, ardından Alexander Isak'ı onlardan en acı verici koşullarda alarak Newcastle'a Premier League hiyerarşisindeki yerini acımasızca hatırlattı. Newcastle o dönemde Britanya rekoru olan bonservis bedelini iyi harcasaydı, işler yine de yoluna girebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada tamamladı. Anthony Gordon'ın felaket bir sezon sona ermeden çok önce ayrılacağı belliydi, ancak asıl hayalin sona erişini temsil eden şey Tonali'nin, üstelik takımlar arasında Tottenham'a gidişi oldu. Taraftarlar açısından gerçekten travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; zira kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı kapıda. Bu da taraftarların, zaten büyük ihtimalle boşa harcanacak olan dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamaması anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için tarihi £85m'luk anlaşmayı tamamlamasından sadece bir gün sonra Tonali için kulüp transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunun çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de sadece kontrolden çıkmış bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson £116m ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle transfer edilmesin ki?! İtalya milli oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir çıkış yapacak isim gibi görünüyor. Elbette hâlâ en üst seviyede kanıtlaması gereken çok şey olan 26 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bu kumarın karşılığını çaresizce alması gerekiyor. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin yönettiği ihtiyatlı/cimri transfer yaklaşımının yarattığı hayal kırıklığından sonra taraftarlar artık kulüplerinin, piyasadaki en çok istenen orta sahalardan birini kadrosuna katmak için Premier League rakiplerini açık ara geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir transfer. Varsayım, Tonali'nin yasa dışı bahis cezası döneminde arkasında duran kulüpten ayrılması halinde bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı yönündeydi. Onun yerine, son iki sezonun her birinde Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, mesele ne? Açıkçası, Tonali'nin evine dönme yönündeki bildirilen arzusunu karşılayacak yeterli paraya sahip bir Serie A kulübünün olması zaten mümkün değildi ve Newcastle'ın istediği bedel İngiltere'nin elit kulüplerini de anlaşılır şekilde caydırdı. Sonuç olarak Tonali kendisini, zirve yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu; bu da inkâr edilemez şekilde tuhaf. Yine de De Zerbi Spurs'te iki sezondan fazla kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki bu hamle uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter açısından: Bileğinden yaşadığı sakatlık ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri hâline gelmiş bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararı nedeniyle Inter’i sorgulamak gerekir. Buna rağmen iyi gününde hâlâ hücum yönü en güçlü beklerden biri, dolayısıyla €20 milyon (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine daha iki yıl olan bir oyuncu için Inter’in bugünkü piyasada çok daha yüksek bir bedel talep edebileceği düşünüldüğünde, Nerrazurri adına oldukça kötü bir iş gibi görünüyor. Adil olmak gerekirse Inter’in eli kolu bağlı kalmış olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi özellikle istedi. Söz konusu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için €25 milyon olarak belirlenmiş, bu yıl ise düşmüştü. Not: C

    Madrid açısından: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları arasında yol almaya çalışan Real Madrid için yine son derece akıllıca bir hamle gibi görünüyor; kulüp, uygun fiyatlı fırsatları kovalayan bir ekip olarak ün kazanmaya başladı. Dumfries, Los Blancos’un ödediği rakamın en az iki katı değerinde ve bu bedel, kulüp efsanesi Dani Carvajal’ın ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Los Blancos’un ayırdığı bildirilen €30 milyonun da epey altında. Ancak İngiliz muadili gibi Dumfries de savunmadan çok hücumda daha etkili olduğu söylenebilecek bir sağ taraf savunmacısı, bu da Madrid’in o bölgede daha iyi takımların değerlendirebileceği bir dengesizlik yaşamasına yol açıyor. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif yapmıyor, ancak bu kadar düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını söylemek zor. Not: A

    Dumfries açısından: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine bu serbest kalma maddesini ekletmek istemesinin tam da nedeni. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda 207 maçta 55 gole katkı sağladı, Nerazzurri’nin hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasında rol oynadı. Potansiyel olarak son büyük transferini fazlasıyla hak etti ve düşük bonservis bedeli, Bernabeu’daki baskıyı bir ölçüde azaltacaktır. Jose Mourinho ile oynayacağı rol hakkında görüşmeler yaptığı bildirildiği düşünüldüğünde, Alexander-Arnold’u takım dışında bırakıp bırakamayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme konusunda kulübe büyük katkı sağlayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesiyle birlikte bazı büyük satışların gerekeceği en başından belliydi ve Fernandes de onların en değerli varlıklarından biriydi; şık bir orta saha oyuncusu olan Fernandes, sezonun son gününde kaderleri kesinleşmeden önce bile rakip kulüplerin büyük ilgisini çekiyordu. Bu nedenle ayrılığı kesinlikle sürpriz olmadı. Ancak asıl şaşırtıcı olan, West Ham'in oldukça zayıf bir pazarlık konumunda olmasına rağmen Portekizli oyuncu için talep ettiği rakamın tamamını almayı başarmış olması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka işaret. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki feci sezonun ardından Tottenham, kendisini bir daha asla böyle bir durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için £52 milyon ödemek bir niyet beyanı idiyse, bu bambaşka bir seviye. Fernandes çok yetenekli bir 21 yaşında. Birden fazla rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayacak bir oyuncu görüntüsü veriyordu. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu anlaşmanın etrafında inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Tottenham, Sandro Tonali'yi de transfer etme ilgisinden gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu yüzden Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için ederinin üzerinde ödeme yapmaya razı oldu. Sonuç olarak bu transferin Tottenham için gerçekten işlemesi gerekiyor, hem de hemen; aksi takdirde çok kısa sürede kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılacak yeni bir malzemeye dönüşecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Benfica'ya Joao Neves için €60 milyon ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi olmaya bile yaklaşmıyor; bu yüzden gerçekten öyle olabileceğini göstermesi şart. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, Manchester United, Liverpool ve PSG gibi futbol dünyasının en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Ancak bunun yerine, geçen sezonu West Ham'in bir sıra ve iki puan üstünde bitiren Tottenham'a gitti; bu da ilk bakışta biraz yatay bir geçiş gibi görünüyor. Ancak kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olmalı ve Fernandes de De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, taraflardan hiçbirinin istikrarıyla nam salmamış olması nedeniyle İtalyan teknik adamın Tottenham'da ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın en büyük takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Kuzey Amerika'da parlayabilme ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin Saibari için bir bonservis bedeli belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle kadroya katılan bir oyuncu için bu yine de gayet iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla sergilediği sansasyonel performanslar nedeniyle son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra, son 32 turunda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında söylediği gibi, bu Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilmiş tepkisel bir karar değildi; Bayern uzun süredir Saibari'nin, zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapmasını sağlayacak doğru teknik, çalışma disiplini ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna inanıyordu ve bizim açımızdan da bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey yok. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Etkileyici bir Fas takımının hücum hattında sergilediği dinamik performanslarla sıradan futbolseverin de dikkatini çeken Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi. Şimdi de, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroya girmek bir tür kâbusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" yapılan o klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda adeta ayakları yerden kesilmiş durumda ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini düşünmekte de haklı. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari şüphesiz onun takımının oyun tarzına Nicolas Jackson'dan daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’ı Manchester United’a satma konusunda anlaşmaya varmasının ardından, bu Atalanta adına bir başka akıllıca anlaşma olma potansiyeli taşıyor. Palestra için ödenecek olan 55 milyon avroluk (£47 milyon/$62 milyon) dev paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Kulübün, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bir süre önce ondan bonservis geliri elde etmeye karar verdiği öne sürülüyor. 21 yaşındaki oyuncu böylece kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte kalıp Bergamo’da iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduktan sonra aklı çelindi ve onu takımda tutmak her zaman çok zorlu bir mücadele olacaktı. Not: A

    Chelsea için: Xabi Alonso’nun Chelsea’de teknik direktörden ziyade menajer olarak etkisinin dikkat çekici bir göstergesi. İspanyol teknik adamın bu anlaşmaya onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşma sağlamak için hızlı hareket ederek 24 saat içinde en avantajlı konuma geçti ve Inter’in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun Serie A şampiyonuna katılması yaygın biçimde bekleniyordu, bu nedenle bu açıdan bakıldığında kesinlikle önemli bir hamle. 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilen Palestra, çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olarak Alonso’nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması beklenen bir isim ve Premier League’in zorlu temposuna da uygun görünmektedir. Ancak 55 milyon avroya kadar çıkan bir harcama yapılmışken, Chelsea’nin fazla ödeme yaptığı hissi de var; bu, Serie A standartlarında çok büyük bir meblağ ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bıraktı, ayrıca oyuncu hâlâ 21 yaşında ve üst düzey futbolda arkasında yalnızca bir iyi sezon var. Bu nedenle bu transfer biraz risk de taşıyor. Not: B

    Palestra için: Çocukken altyapısında oynadığı ve taraftarı olduğuna inanılan Inter’e transfer olmak yerine neden Chelsea’yi seçtiği sorusunu yalnızca Palestra’nın kendisi cevaplayabilir, ancak Maviler’in teklif ettiği bildirilen sözleşmenin (haftalık 100.000 sterline yakın) Nerazzurri’nin sunduğunun iki katından daha değerli olması, bunu bir ölçüde açıklıyor olabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre kendisini İngiltere’nin en üst liginde sınama fırsatını hemen değerlendirdi. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin elde ettiği başarı onu cesaretlendirecektir; ayrıca İtalyan genç oyuncu Giovanni Leoni’nin geçen yaz Liverpool’a katılması, daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun işaretiydi. Alonso’nun onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığı da kararında etkili olmuş olabilir; bu da yeni menajer altında kilit bir figür hâline gelebileceğini gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Piyango! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için böylesine gülünç bir para ödemeye razı birini bulduktan sonra adeta paraya para demeyecek. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin golcü sorununa çözüm olması gerekiyordu, ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca o, Parc des Prince’te geçirdiği sürenin büyük bölümünde yedek kulübesinde oturdu. Bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Milli takım düzeyinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalması da aynı şekilde. Dolayısıyla bu yaz oyunun en büyük takımları Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiş değildi, hele ki saçma sapan bir 75 milyon € karşılığında hiç değildi. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı; üstelik Diomande, hücumlarını gerçekten geliştirecek bir oyuncu. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, tek kelimeyle akıl almaz. Önce şunu hemen netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de üç sezonda 45 gol atarak kulübeden gelip etkili olabileceğini kanıtladı. Ancak bonservis bedeli hiç mantıklı değil, özellikle de kasası para dolup taşmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak ne yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir, ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak pek çok komplo teorisini de beraberinde getirdi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’in, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkiye sahip olduğuna da dikkat çekildi. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir bonservis ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık olalım, onun Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz, özellikle de 9 numaradan Ruben Amorim’in isteyeceği her şeyi sağlaması gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos, gol garantisi açısından aslında aynı düzeyde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Sürekli ikinci planda kalan bir oyuncu için başrolü alma konusunda çok gecikmiş bir fırsat. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’iyle 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçek vaatler taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo’yla devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda bıraktı. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurmak adına kendisinin de özellikle çok iyi bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye vardı; genel kanı, PSG’nin gıpta edilecek derecede olağanüstü bir hücumcu koleksiyonuna sahip olduğu, ancak Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden oyuna sokulacak iyi bir isimdi, fena olmayan bir hamle oyuncusuydu. En kritik nokta ise artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmayı sürdüren yeni Milan’ın hücumdaki mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması yönündeki baskı muazzam olacak, çünkü bu zaten büyük bir ücretken bir Serie A kulübü için kesinlikle devasa boyutta. Söz sende Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan yine son derece akıllıca bir iş. Altı yıl önce yalnızca 2 milyon sterline imza attırdıkları bir oyuncudan 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) kazanarak, en iyi satış yapan kulüplerden biri olma ünlerini daha da pekiştirecekler. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin yalnızca 12 ay sonra sona erecek olması da bu anlaşmayı daha da değerli kılıyor. Bu nedenle Hollandalı savunmacıdan böylesine yüksek bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır; her ne kadar daha önce onun değerinin 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) olduğu bildirilmiş olsa da. Bu geliri kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir yedeğe yatıracaklar ve Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından, ayrı bir transfer olarak değerlendirilecek Spurs yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olduğu özellikle belirtiliyor. Zaten stoper seçenekleri bakımından çok da eksik değiller; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadrolarında bulunurken, Igor Julio da West Ham’daki kiralık döneminden dönmeye hazırlanıyor. Not: A

    Tottenham için: Açıkça yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin yön verdiği bir transfer; Brighton’daki döneminde Van Hecke ile birlikte çalışmıştı. Ancak Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıktıktan sonra, sözleşmesinin güney kıyısındaki kulüpte son yılına girmesine ramak kalmış bir stoper için Spurs’ün fazla ödeme yapmaya kandırıldığını düşünmeden edemiyorsunuz. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) civarında olması gerektiği düşünülebilir, ancak Brighton’ın ne kadar zorlu pazarlık yaptığı biliniyor ve Tottenham da harekete geçmesi gerektiğini hissetmiş olabilir; Premier League rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, kulüp kaptanı Cristian Romero ise çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve onun stoper partneri Micky van de Ven de aynı yolu izleyebilir. Yine de Tottenham, Premier League’de kendini kanıtlamış bir savunmacıyı kadrosuna katıyor; 26 yaşındaki oyuncu henüz zirvesine ulaşmadı, topu iyi kullanan bir isim ve takımın uzun süredir ciddi şekilde eksikliğini hissettiği mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip. Hollanda milli oyuncusu, bonservissiz transfer Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun perspektifinden bakıldığında bu transfer oldukça mantıklı görünüyor. Görünüşe göre Amex’te kalışını uzatmayacağını net şekilde ortaya koyan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir basamak yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük adımlar için bir sıçrama tahtası olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, kendisiyle ilgili bildirilen ilgilerini somutlaştırdı; bu yüzden eğer sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal bir başlangıç noktası olabilir, ancak kendisine herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamıyorlar. Daha önce ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak biliyor olacak ve bu da uyum sürecini hızlandıracaktır. 2025-26 sezonunun sonlarında küme düşme tehlikesini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından artık tek yol gerçekten yukarı gibi görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile oluşturacağı ortaklık çok güçlü duruyor ve takıma sağlam bir savunma zemini sunuyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna'nın, geçen yaz sadece 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibinin Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50 sonraki satış payı maddesi nedeniyle eli kolu bağlıydı. Bu da 40 milyon euroluk (34,5 milyon £/45 milyon $) serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid'e gideceği anlamına geliyor, yine de 15 milyon euroluk (13 milyon £/17 milyon $) kazanç Osasuna büyüklüğündeki bir kulüp için hâlâ önemli. Munoz'un ayrılığı, 12 gole katkı yaptığı ve İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten her zaman muhtemeldi ve serbest kalma maddesi de bonservis konusunda Osasuna'nın elini kolunu bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool ile Newcastle arasındaki transfer piyasası rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona'ya katılan Anthony Gordon'ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz'u belirlemişti ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken devreye girip bu hamleyi çaldı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden bir nevi büyük iş olarak görecektir, ancak böylesine yüksek değerlendirilen genç bir kanat oyuncusunu ileride uygun bir bedele dönüşebilecek bir ücret karşılığında kadroya kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, hem iki kanatta hem de merkezde oynayabiliyor; Mohamed Salah'ın ayrılığı ve Hugo Ekitike'nin sakatlığının Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk bırakmasının ardından çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Savunmada da çok çalışan, direkt ve süratli bir hücum oyuncusu olan 22 yaşındaki futbolcu, yeni teknik direktörün bu transferin gerçekleşmesi için bastırdığı da düşünüldüğünde, Iraola'nın oyun tarzına ideal uyum sağlayacak gibi görünüyor. Ancak yine de genç İspanyol'un Rio Ngumoha'nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlaması gerekecek, gerçi kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildiriliyor. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle'ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz'u Anfield'a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinin ilk döneminde bir nevi göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona'nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra yolu daha sonra Real Madrid'e düştü, ardından sadece bir yıl önce Osasuna'ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına uyum sağlayıp uzun vadeli bir yıldız olarak kendini kabul ettirmeyi umacak ve vatandaşı Iraola da onun yerleşmesine yardımcı olacak mükemmel teknik direktör gibi görünüyor. İlk 11'de yer kapmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool'un hâlâ RB Leipzig'in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande'nin peşine düşmesi beklendiği için bu, genel üretkenliğini artırmasını gerektirebilir, ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool'un yenilenmiş hücum hattında yine de bolca fırsat bulmalıdır. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool için: Konate’nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten de iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar düşmesine izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Kırmızılar, oyuncuyu 2024-25’te şampiyonlukla sonuçlanan sezonda en iyi dönemini yaşarken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, ayrılık zamanı geldiğinde kayda değer bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel açıdan çok kötü bir sezonun ardından sonuçta bedelsiz olarak ayrıldı. Hal böyleyken, aylar boyunca uzayıp giden yıpratıcı görüşmelerin, oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalmasının ardından, Liverpool’un Konate’nin dudak uçuklatan maaş taleplerini (iddialara göre haftada yaklaşık £250.000) kabul etmesi, üst düzey hatalarla dolu dağınık bir sezonun ortasında düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet’yi potansiyel yedekler olarak şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanı açısından devasa bir israftı. Not: D

    Real Madrid için: Öyleyse muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde bulunan Konate’ye aradığı türden astronomik maaşı verecek. Kulüp bir bonservis ödemeyecek olsa da, stoperin Liverpool’un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde bu yine de bir risk anlamına geliyor. Geçen yılın kasım ayında Real Madrid’in oyuncuya olan ilgisini sona erdirme kararı aldığı yönündeki haberleri hatırlamakta fayda var, bu da oldukça şey anlatıyor. Fransız oyuncu, gününde olduğunda iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen hâlâ kendi pozisyonundaki oyuncular için zirve yıllarına ulaşmış değil. Real, özünde onun İspanya’da en iyi formunu yeniden bulacağına dair bir kumar oynuyor ve oyuncu kulübün sorunlu bölgelerinden biri için nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu’dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi döneminin ötesinde, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan oldukça uzak ve bu hamle, taraftarlardan medyaya kadar herkesin Los Blancos üzerindeki yoğun incelemesi düşünüldüğünde, çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir transfer izlenimi veriyor. Not: B

    Konate için: Bu durumun en büyük kazananının, hem hayalindeki Real Madrid transferine hem de arzuladığı büyük maaşa kavuşacak olan Konate olduğu kesin. Ancak Huijsen’in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu’nun kaynayan kazanında, Anfield’daki son sezonunu etkileyen hata türlerine çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, Trent Alexander-Arnold’un izinden giderek Madrid’e bedelsiz transferini tamamladı ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erken dönemde yeniden bulabilirse, Jose Mourinho’nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça olarak kendini kabul ettirme fırsatına sahip. Yine de bunu yapabilecek kapasiteye sahip olup olmadığı hiç de garanti değil. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bedelsiz)

    Manchester City açısından: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun soluklu başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim Portekizli oyuncu, esasen Pep Guardiola'nın kusursuz oyuncusuydu; bu yüzden de Katalan teknik adam onu çok seviyordu ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç gözyaşı bile döktü. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ancak bu, bir süredir yaklaşan bir ayrılıktı. Onun bedelsiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette harika değil ama dokuz yıllık yıldız hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de becerisi, zekâsı ve belki de her şeyden önce kişiliği, City'de derinden özlenecek. Not: D

    Real Madrid açısından: Kutlama için iki neden. Real Madrid, sadece olağanüstü kalitede bir oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'nın elinden de imzasını aldı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki Bernardo bunların bir kısmı hakkında bizzat kendisi de konuşmuştu, Camp Nou'ya transferi artık kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi, belli ki her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşı olan oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri kuşkusuz geride kaldı ama geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'da Arsenal'a karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal bir rol model, Mourinho'nun oyuncularından ne istediğinin vücut bulmuş hali; yetenek ve azmin kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid'in Portekizli milli oyuncu için Barcelona'nın hamlesini çalmasını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva açısından: Uzun süredir istediği İspanya transferi. En azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir Silva, La Liga'nın en büyük takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola, tekrar tekrar onu Etihad'da bir sezon daha geçirmeye ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını nihayet elde edecek. Elbette Madrid zorlu bir dönemden geçiyor; İspanya futbolunun zirvesinde yerini Barcelona'ya kaptırmış durumda. Ancak Mourinho'nun onları yeniden zirveye çıkarmasına yardım etmek, onun şüphesiz sahipleneceği ve keyif alacağı bir meydan okuma. Real Madrid'de forma rekabeti çok yüksek ve Silva artık eskisi kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da işaret ettiği gibi ilk beş yard kafanızdadır ve bu açıdan bakıldığında eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması belki bir nebze üzücü ama Bernardo, Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric'i örnek alarak İspanya'da 30'lu yaşlarının sonlarına kadar parlayabilecek deneyim ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’deki gelişinin ardından pek de iyi başlamamasına rağmen Maviler için kilit bir savunma figürüne dönüşmüş bir oyuncu, bu yüzden zarar edilerek ayrıldığını görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde kendi mevkisinde dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Bununla birlikte Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton’dan £60 milyon ($80m) karşılığında transfer ederken baştan zaten fazla ödeme yapmıştı ve oyuncunun perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar verildikten sonra £52 milyon ($69m) gibi bir bedeli geri kazanmakla muhtemelen yetineceklerdir. Hatta temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını almaları zor olabilirdi. Cucurella’nın ayrılığı aynı zamanda ciddi şekilde tecrübe eksiği yaşayan kadronun en deneyimli isimlerinden birini kaybettiği anlamına geliyor, ancak Chelsea, genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor, çünkü Real Madrid erken transfer dönemi hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, daha geçen yaz Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için bir sol beke büyük para harcamıştı, ancak bu durum, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için yeniden kesenin ağzını açmalarına engel olmadı. €60 milyonluk bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimseyen bir takım için son derece yüksek ve bu da son aylarda formunda bir miktar düşüş yaşayan bir oyuncudan yapılan yatırımın anında karşılığını almayı gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun kaç yıl daha üst düzey katkı verebileceğini gerçekçi biçimde bekleyebilir? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real ayrıca artık yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, dolayısıyla gidenler konusunda mutlaka bir hareketlilik yaşanacaktır. Not: C

    Cucurella için: Şüphesiz bu hamlenin en büyük kazananı olan Cucurella, rotasız bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Defans oyuncusunun Stamford Bridge’de BlueCo’nun işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı ve İspanya’ya dönmek istediği geniş şekilde bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisine rağmen onun Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. O halde anlaşmanın bu kadar hızlı sonuçlanması da şaşırtıcı değil; muhtemelen Real Madrid devreye girer girmez Cucurella hemen evet dedi. Mourinho tarafından özellikle istendiği düşünüldüğünde, Portekizlinin ilk 11’inde Carreras’ın zaman zaman girip çıkması muhtemelken, onun kilit bir oyuncu haline gelme ihtimali de oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları da düşünüldüğünde, kötü şöhretli şekilde sabırsız Bernabeu taraftarının tepkisini çekmemek için hemen sonuç vermek zorunda. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla üst sıralarda yer alır; Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biriydi, 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında alınmıştı ve en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuyu yaşın yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i kadrosuna katarak onun yerini doldurmak için erkenden harekete geçmesinin nedeni de buydu. Hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilselerdi, kış transfer döneminde Robertson'ı satmış bile olacaklardı. Ancak şu anki sorun, Kerkez'in hâlâ Anfield'a tam olarak alışamamış olması. Ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda, Robertson'ın tecrübesinin, azminin ve karakterinin Merseyside'da ne kadar çok aranacağı da acı şekilde ortaya çıktı. Hatta taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ınkiyle birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs, ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye açıkça çalıştı, ancak bunun tam olarak neden yapıldığını anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın çeşitli bölgelerinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies kısa süre önce ayak bileğini kırmıştı, ancak Spurs'ün hâlâ tercih edebileceği Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağılmış durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı yapacağı yönündeydi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına da kesinlikle yardımcı olabilirdi. Onun gecikmeli de olsa bedelsiz gelmesi hoş bir artı, ancak Tottenham'ın mutlaka Robertson'a ihtiyaç duyduğu hissi devam ediyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştıran bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmaya neden istekli olduğu anlaşılabilir. Çok iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu; görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson, sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı ve bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir aşamada sözleşme uzatma teklifi yapmadı. Bununla birlikte, seçenekleri Spurs ile sınırlı değildi; İskoçya kaptanını transfer etmek isteyen kulüpler arasında Juventus'un da olduğu söyleniyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe katılmaya karar vermesi biraz garip. Yine de Robertson, De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü ciddi şekilde geliştirebilecek kapasiteye tartışmasız sahip olması nedeniyle Tottenham'ın şimdi ocak ayındakinden daha cazip bir seçenek olduğunu düşünebilir. Ancak yine de Robertson'ın geçen sezon Liverpool'da olduğundan kuzey Londra'da çok daha fazla oynayacağına ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı takımda tutmak için varını yoğunu ortaya koyduktan sonra, onu Liverpool'a katılmasına ancak gecikmeli olarak izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, aslında transfer talebini sunduğu anda hemen geri adım atıp ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle bu nedenle, huzursuz bir başka hücum oyuncusunu da elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu müthiş bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle için asıl mesele bu parayı akıllıca değerlendirmek, çünkü Isak'tan gelen geliri tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'deki acınası 12.'likleri, buna ek olarak Gordon'ın da St. James' Park'tan Isak'ın ardından çıkış yolunu seçmek istemesi, Newcastle'ın giderek daha ilgisiz hale gelen Suudi Arabistanlı sahipleri altında artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı finansal kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve iyi bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden düzeni nihayet sağladıktan sonraki ilk hamlesinin Gordon'a €80m saçmak olması pek de hayra alamet değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Ön üçlünün neredeyse her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine tam bir pres makinesi; dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Kabul etmek gerekir ki Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedel daha olumlu görünebilir; ayrıca Liverpool doğumlu oyuncunun bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan. Premier League'deki son 60 maçında attığı 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın Flick'e bir kanat oyuncusundan istediğini verme ihtimali Rashford'a göre daha yüksek olsa da ve maaşı da Rashford'dan daha düşük olacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir maliyet-performans seçeneği bulunabilirdi; bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüşmesi. Özellikle son iki yılda Premier League'de oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça gözünü diktiği büyük kulüp transferini sonunda gerçekleştirdi. Kendisi de daha önce, çocukken de desteklediği memleketinin takımı Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini itiraf etmişti; ayrıca bu yaz ilk başta Bayern Münih'e katılacakmış gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılabilir şekilde istenen bedelden çekindi ve şimdi Gordon'ı bekleyen büyük sınama da tam olarak burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de bonservisini haklı çıkarması için üzerinde çok büyük bir baskı olacak; çünkü Barca €80m'yi yedek bir oyuncu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11 için yeterli olduğunu kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Bunu, Barca'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen artık Camp Nou'da gözden çıkarılabilir görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına hâlâ inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan, Lamine Yamal'ın yanında sahaya çıkmaya gidiyor! Not: A

    Mark Doyle