Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı takımda tutmak için varını yoğunu ortaya koyduktan sonra, onu Liverpool'a katılmasına ancak gecikmeli olarak izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, aslında transfer talebini sunduğu anda hemen geri adım atıp ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle bu nedenle, huzursuz bir başka hücum oyuncusunu da elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu müthiş bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle için asıl mesele bu parayı akıllıca değerlendirmek, çünkü Isak'tan gelen geliri tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'deki acınası 12.'likleri, buna ek olarak Gordon'ın da St. James' Park'tan Isak'ın ardından çıkış yolunu seçmek istemesi, Newcastle'ın giderek daha ilgisiz hale gelen Suudi Arabistanlı sahipleri altında artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı finansal kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve iyi bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden düzeni nihayet sağladıktan sonraki ilk hamlesinin Gordon'a €80m saçmak olması pek de hayra alamet değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Ön üçlünün neredeyse her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine tam bir pres makinesi; dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Kabul etmek gerekir ki Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedel daha olumlu görünebilir; ayrıca Liverpool doğumlu oyuncunun bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan. Premier League'deki son 60 maçında attığı 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın Flick'e bir kanat oyuncusundan istediğini verme ihtimali Rashford'a göre daha yüksek olsa da ve maaşı da Rashford'dan daha düşük olacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir maliyet-performans seçeneği bulunabilirdi; bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüşmesi. Özellikle son iki yılda Premier League'de oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça gözünü diktiği büyük kulüp transferini sonunda gerçekleştirdi. Kendisi de daha önce, çocukken de desteklediği memleketinin takımı Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini itiraf etmişti; ayrıca bu yaz ilk başta Bayern Münih'e katılacakmış gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılabilir şekilde istenen bedelden çekindi ve şimdi Gordon'ı bekleyen büyük sınama da tam olarak burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de bonservisini haklı çıkarması için üzerinde çok büyük bir baskı olacak; çünkü Barca €80m'yi yedek bir oyuncu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11 için yeterli olduğunu kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Bunu, Barca'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen artık Camp Nou'da gözden çıkarılabilir görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına hâlâ inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan, Lamine Yamal'ın yanında sahaya çıkmaya gidiyor! Not: A

Mark Doyle