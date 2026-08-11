18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
barca mercato

Çeviri:

Risk mi, güven mi? Flick, Lewandowski'nin yokluğunu telafi etmek için sürpriz kapısını aralıyor

Transfers
H. Flick
R. Lewandowski
J. Alvarez
F. Torres
Raphinha
H. Abdelkarim
K. Adeyemi
Barcelona
Bayern Münih
Paris Saint-Germain
M. Rashford
La Liga
Şampiyonlar Ligi
Almanya
Polonya
Arjantin
İspanya
Brezilya
Mısır
Fransa
İngiltere

Mercato Barcelona'ya inat yapıyor

Barcelona, yeni sezonun başlamasına az bir süre kala alışılmadık bir hücum çıkmazıyla karşı karşıya kalıyor. Robert Lewandowski'nin ayrılması ve Marcus Rashford'un takımda kalmamasının ardından, gerçek santrfor mevkisi Katalan ekibinin içindeki en büyük soru işaretlerinden birine dönüştü. Bununla eş zamanlı olarak Ferran Torres da kulüpten ayrılıp Paris Saint-Germain'e transfer olmaya yaklaşmış durumda.

Lewandowski, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Barcelona'dan ayrılmış ve takım, en önemli ve gol garantisi en yüksek hücum silahlarından birini kaybetmişti. Kulüp ise Rashford'un kiralık sözleşmesini yenilemeyi ya da Manchester United ile oyuncunun bonservisini satın almak için anlaşmaya varmayı başaramadı; bu da sezon öncesi durumun zorluğunu iki katına çıkardı.

Darbeler bununla da sınırlı kalmadı. Son sezonlarda Lewandowski'nin yedeği rolünü üstlenen Ferran Torres, iki kulüp arasındaki müzakerelerin ilerlemesi ve transferin son metrelerine ulaşmasıyla birlikte, Barcelona'dan ayrılıp Paris Saint-Germain'de yeni bir maceraya atılmakta ısrar ediyor.

  • barcelona(C)Getty Images

    Riskli bir başlangıç

    Barcelona, geçtiğimiz yıllarda güvenmeye alıştığı türden gerçek bir santrfor olmadan yeni sezona başlama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu senaryo, teknik direktör Hansi Flick'i son derece zorlu bir taktiksel sınavla karşı karşıya bırakıyor; zira Bayern Münih ve Barcelona ile daha önce yakaladığı başarı, esas olarak takımın üstünlüğünü ve hakimiyetini gollere çevirebilecek bir gol makinesinin varlığıyla bağlantılıydı.

    Lewandowski, Flick'in Bayern Münih'teki başarısının en önemli anahtarlarından biriydi. Aynı durum daha sonra Barcelona'da da tekrarlandı; Alman teknik adam, yarım fırsatları değerlendirebilen, hücumları sonuçlandırabilen ve ceza sahası içinde takıma sürekli bir ağırlık kazandırabilen bir santrfora sahipti.

    İşte mevcut durumun tehlikesi tam da buradan geliyor; Barcelona sadece gerçek santrfor mevkiinde sayısal bir eksiklikle karşı karşıya değil, aynı zamanda Flick'in hücum sistemine nihai şeklini veren silahı da kaybedebilir.

    Bu nedenle, Alman teknik adam farklı taktiksel çözümler üretebilecek kapasitede olsa bile, düzenli olarak gol atabilen ölümcül bir santrfor olmadan sezona başlamak gerçek bir risk gibi görünüyor.

    • Reklam
  • Julian AlvarezGetty Images

    Karmaşık mercato

    Barcelona, klasik santrfor mevkiinde beklenen boşluğu doldurmanın ideal çözümü olarak gördüğü Julian Alvarez ile anlaşmak için neredeyse tüm kartlarını masaya sürdü. Ancak Atletico Madrid'in oyuncunun satışı konusunda Barcelona ile en baştan itibaren masaya oturma isteği bulunmadığından, transferin yolu son derece karmaşık görünüyor.

    Alvarez'in Spotify Camp Nou'ya transfer olma konusundaki ısrarına rağmen, oyuncunun isteği tek başına transferin kapısını açmaya yeterli görünmüyor; özellikle de Atletico Madrid en önemli hücum unsurlarından birinden kolayca vazgeçmeyi planlamadığı için.

    İşler, yaz başında transferin gündemine giren ve Alvarez'i kadrosuna katmak için 150 milyon euroluk bir teklif gönderen Real Madrid nedeniyle daha da karmaşık bir hâl aldı. Bu durum, oyuncuyla ilgili mali beklentilerin tavanını yükseltti ve Atletico'yu, ayrılığına onay vermek karşılığında yüklü bir meblağ elde etme konusunda daha da katı bir tutuma sürükledi.

    Barcelona açısından 150 milyon euroluk denklem neredeyse imkânsız görünüyor. Katalan yönetiminin tek bir transferi bitirmek için bu rakamı ödemeyi kabul etmesini hayal etmek son derece zor; özellikle de kulübün karşı karşıya olduğu mali zorluklar ve transfer dosyasını ihtiyatla ele alma gerekliliği göz önüne alındığında.

    Böylece Barcelona kendini zorlu bir denklemin karşısında buluyor: Oyuncu transfer olmak istiyor, ancak kulübü müzakere etmek istemiyor ve olası bedeli, Katalan yönetiminin elindeki imkânları aşıyor gibi görünüyor. Bu taraflar arasında, klasik santrfor mevkii şu ana dek net bir çözümden yoksun kalıyor.

    Barcelona'nın sportif direktörü Deco'nun, Alvarez transferinin başarısız olması hâlinde net ve doğrudan bir alternatife sahip olduğu da görünmüyor. Gazetelerin Katalan kulübünü Inter Milan'ın forveti Lautaro Martinez ile anlaşmakla ilişkilendirdiği doğru; ancak bu haberler gerçek bir transfer projesinden çok söylentilere daha yakın duruyor. Özellikle de oyuncu, İtalyan kulübü içinde dokunulmaz unsurlardan biri sayıldığı için.

    Seçenekler azalırken, Flick sezon başlamadan önce yeni bir klasik santrforun gelmesini beklemek yerine alışılmadık çözümlere başvurmak zorunda kalabilir.

  • imago-sport-1080801803.jpgIPA Sport

    Sahte dokuzu kim oynayabilir?

    Hansi Flick, Barcelona'daki görevi sırasında dikkat çeken bir taktiksel çözüm sunmuş, Raphinha'ya sol tarafta daha fazla özgürlük tanıyan bir rol vermişti; bu değişiklik Lamine Yamal'ın sağ tarafta parlaması için alan açılmasına yardımcı olmuştu.

    Şimdi asıl soru şu: Alman teknik direktör, Raphinha'yı sahte dokuz mevkisine çekerek kalenin önündeki hücum yeteneklerinden yararlanmaya ve savunmacılar üzerine baskı kurmadaki önemli özelliklerini kullanmaya yönelik daha cesur, yeni bir adım atacak mı?

    Raphinha bu rolü oynamasına yardımcı olacak niteliklere sahip; sürekli hareket edebilen ve baskı kurabilen bir oyuncu, ayrıca kale önünde belirgin bir keskinliği var. Bu da Flick'in onu, ceza sahası içinde geleneksel bir forvete bel bağlamak yerine hareketli bir forvet olarak kullanmasına imkan tanıyabilir.

    Barcelona'nın sol kanatta oynaması için Anthony Gordon ile anlaşması, bu senaryonun mantığını daha da güçlendiriyor; zira bu transfer, Flick'e Raphinha'nın son dönemde görev yaptığı bölgede yeni bir seçenek sunuyor.

    Dolayısıyla Raphinha'nın içeriye çekilmesi, takımın sol kanatta önemli bir unsuru kaybetmesi anlamına gelmeyecek; özellikle de Gordon bu mevkiyi doldurma ve hücum sistemine gereken hızı ve nüfuzu kazandırma becerisini kanıtlarsa.

    Ayrıca Karim Adeyemi'nin adı da bu senaryoda Flick'in hesaplarına girebilecek bir başka seçenek olarak öne çıkıyor; zira Borussia Dortmund'dan gelen oyuncu, sol ve sağ kanat mevkilerinde oynayabilmesinin yanı sıra sahte dokuz olarak da görev yapabiliyor.

    Ancak Adeyemi açısından sorun, kanat mevkilerindeki rekabette yatıyor; çünkü kanat olarak konumlandırılması halinde sürekli olarak ilk on birde yer bulması onun için zor olacaktır. Bu nedenle onu sahte dokuz mevkisinde kullanmak, ilk on bir hesaplarına girmesi için daha büyük bir fırsat verebilecek mantıklı bir seçenek haline geliyor.

    Bu çözüm, Barcelona'nın gerçek bir forvetle anlaşmayı başaramaması halinde geçici bir denemeden fiili bir seçeneğe dönüşebilir; özellikle de Flick, oyuncuları mutlaka asıl mevkilerine göre değil, sisteminin ihtiyaçlarına göre yeniden konumlandırma becerisini daha önce kanıtlamış biri olduğu için.
    Yeni transfer Anthony Gordon'ı da sahte dokuz seçeneğinden dışlamak mümkün değil; zira daha önce Premier Lig'de Newcastle ile aynı rolü oynamıştı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1080799571.jpgGribaudi/ImagePhoto

    Arap iddiası

    Tüm bu karmaşanın ortasında, Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim'in adı, Barcelona'nın santrfor mevkiindeki krizinden yararlanabilecek isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Oyuncu hazırlık döneminde A takıma katılmış olup, Joan Gamper Kupası'nın oynanmasına birkaç gün kala Hansi Flick hâlâ onun grupta kalmasına sıcak bakıyor.

    Flick'in bu kararı, Hamza Abdülkerim'in hazırlık maçlarında sergilediği parlak performansın ardından geldi ve Mısırlı oyuncuya A takımla çalışmaya devam etmesi için gerçek bir fırsat sundu; öyle bir dönemde ki Barcelona gerçek bir forvet krizine çözüm arıyor.

    Hamza açısından, Barcelona'nın içinde bulunduğu kriz istisnai bir fırsata dönüşebilir; zira kendisini beklenmedik bir zamanda Alman teknik adamın hesapları içinde buldu ve sezonun başlamasına yaklaşırken Mısırlı oyuncu Flick'in yeni kozlarından biri hâline gelebilir.

    Doğal olarak, Hamza Abdülkerim'in tüm kupalarda mücadele eden bir takımın bu mevkiinin gerektirdiği sorumluluğun büyüklüğü göz önüne alındığında sezona Barcelona'nın asıl forveti olarak başlamasını hayal etmek zor. Ancak yedek kulübesinde bir seçenek olarak boy göstermesi ihtimali güçlü görünüyor.

    Flick, Barcelona'nın gerçek bir forvete ihtiyaç duyduğu, hava toplarıyla başa çıkabilecek ve ortalardan yararlanabilecek bir oyuncunun gerektiği zorlu maçlarda Hamza'ya başvurabilir. Bu, Flick'in kadrosunda bu alanda benzer yeteneklere sahip başka bir oyuncunun bulunmaması nedeniyle Mısırlı oyuncuya özel bir avantaj sağlayabilecek bir nokta.

    İşte burada, transfer piyasasında hazır bir çözümün bulunmaması, Barcelona için bir krizken Hamza Abdülkerim için bir fırsata dönüşebilir.

    Álvarez transferi karmaşıklaştıkça ve kulüp yeni bir gerçek forvet transferinden uzaklaştıkça, Flick'in halihazırda takımda bulunan oyunculardan yararlanmak zorunda kalma olasılığı artıyor.

    Bu, Barcelona'nın Hamza'ya asıl forvet olarak güvenmeye karar verdiği ya da oyuncunun takımın sorununa nihai çözüm olduğu anlamına gelmiyor; ancak Alman teknik adamın hazırlık döneminde ona güven vermeyi sürdürmesi, kapının kendisine kapanmadığını doğruluyor.

    Ayrıca Barcelona'nın ortalarla başa çıkabilen gerçek bir forvete ihtiyaç duyabileceği maçların niteliği, Hamza'ya mevcut diğer seçeneklerden farklı bir fırsat sunuyor; çünkü Raphinha veya Adjei sahte forvet rolünü oynayabilirken, Mısırlı forvet ceza sahası içinde daha klasik bir çözüm sunabilir.

    Böylece Flick, sabit bir santrfor yerine çeşitliliğe dayanan bir hücum düzeni ile karşı karşıya kalabilir; bazı maçlarda Raphinha veya Adjei'yi sahte forvet olarak kullanma, maçın ortaları ve hava toplarını değerlendirebilecek gerçek bir forvet gerektirdiğinde ise Hamza Abdülkerim'e başvurma imkânıyla.

  • flickGetty Images

    Barcelona bu bahsi tüm sezon boyunca sürdürebilir mi?

    Taktiksel çözüm bazı maçlarda işe yarayabilir ve Hamza Abdülkerim'in sahaya çıkması takıma sürpriz bir katkı sağlayabilir; ancak bir dizi alternatif çözüme dayanmak, Lewandowski ayarında bir golcünün varlığını kolayca telafi etmez. Zira Flick'in sisteminin de tarihsel olarak forvet hattında bir gol makinesinin varlığından büyük ölçüde faydalandığı kanıtlanmıştır.

    Bu nedenle Barcelona iki çelişkili seçenekle karşı karşıya: Ya ön hattı yönetebilecek net bir santrfor arayışıyla piyasada baskıyı sürdürecek ya da Flick'in taktiksel çözümlerine güvenerek mevcut oyunculara bu boşluğu doldurma fırsatı verecek.

    Álvarez transferinin zorluğu ve şu ana kadar net bir alternatifin yokluğu göz önüne alındığında, Barcelona'nın önünde Raphinha, Adimi ve Hamza Abdülkerim'in yıllardır Lewandowski'nin adıyla anılan bir mevkinin sorununa toplu bir çözümün parçaları olacağı yeni bir maceraya atılmaktan başka seçenek kalmayabilir.

    Bu senaryo büyük bir risk olabileceği gibi, buna karşılık Flick'in kendi takımının içinden çözümler üretme yeteneğinin yeni bir kanıtına da dönüşebilir. İki ihtimal arasında, sezon başı; Barcelona'nın, Alman teknik adamın etrafında başarılarını inşa etmeye alıştığı bir gol makinesini telafi etme kapasitesinin gerçek sınavı olmaya devam ediyor.