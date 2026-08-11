Tüm bu karmaşanın ortasında, Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim'in adı, Barcelona'nın santrfor mevkiindeki krizinden yararlanabilecek isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Oyuncu hazırlık döneminde A takıma katılmış olup, Joan Gamper Kupası'nın oynanmasına birkaç gün kala Hansi Flick hâlâ onun grupta kalmasına sıcak bakıyor.
Flick'in bu kararı, Hamza Abdülkerim'in hazırlık maçlarında sergilediği parlak performansın ardından geldi ve Mısırlı oyuncuya A takımla çalışmaya devam etmesi için gerçek bir fırsat sundu; öyle bir dönemde ki Barcelona gerçek bir forvet krizine çözüm arıyor.
Hamza açısından, Barcelona'nın içinde bulunduğu kriz istisnai bir fırsata dönüşebilir; zira kendisini beklenmedik bir zamanda Alman teknik adamın hesapları içinde buldu ve sezonun başlamasına yaklaşırken Mısırlı oyuncu Flick'in yeni kozlarından biri hâline gelebilir.
Doğal olarak, Hamza Abdülkerim'in tüm kupalarda mücadele eden bir takımın bu mevkiinin gerektirdiği sorumluluğun büyüklüğü göz önüne alındığında sezona Barcelona'nın asıl forveti olarak başlamasını hayal etmek zor. Ancak yedek kulübesinde bir seçenek olarak boy göstermesi ihtimali güçlü görünüyor.
Flick, Barcelona'nın gerçek bir forvete ihtiyaç duyduğu, hava toplarıyla başa çıkabilecek ve ortalardan yararlanabilecek bir oyuncunun gerektiği zorlu maçlarda Hamza'ya başvurabilir. Bu, Flick'in kadrosunda bu alanda benzer yeteneklere sahip başka bir oyuncunun bulunmaması nedeniyle Mısırlı oyuncuya özel bir avantaj sağlayabilecek bir nokta.
İşte burada, transfer piyasasında hazır bir çözümün bulunmaması, Barcelona için bir krizken Hamza Abdülkerim için bir fırsata dönüşebilir.
Álvarez transferi karmaşıklaştıkça ve kulüp yeni bir gerçek forvet transferinden uzaklaştıkça, Flick'in halihazırda takımda bulunan oyunculardan yararlanmak zorunda kalma olasılığı artıyor.
Bu, Barcelona'nın Hamza'ya asıl forvet olarak güvenmeye karar verdiği ya da oyuncunun takımın sorununa nihai çözüm olduğu anlamına gelmiyor; ancak Alman teknik adamın hazırlık döneminde ona güven vermeyi sürdürmesi, kapının kendisine kapanmadığını doğruluyor.
Ayrıca Barcelona'nın ortalarla başa çıkabilen gerçek bir forvete ihtiyaç duyabileceği maçların niteliği, Hamza'ya mevcut diğer seçeneklerden farklı bir fırsat sunuyor; çünkü Raphinha veya Adjei sahte forvet rolünü oynayabilirken, Mısırlı forvet ceza sahası içinde daha klasik bir çözüm sunabilir.
Böylece Flick, sabit bir santrfor yerine çeşitliliğe dayanan bir hücum düzeni ile karşı karşıya kalabilir; bazı maçlarda Raphinha veya Adjei'yi sahte forvet olarak kullanma, maçın ortaları ve hava toplarını değerlendirebilecek gerçek bir forvet gerektirdiğinde ise Hamza Abdülkerim'e başvurma imkânıyla.