Hansi Flick, Barcelona'daki görevi sırasında dikkat çeken bir taktiksel çözüm sunmuş, Raphinha'ya sol tarafta daha fazla özgürlük tanıyan bir rol vermişti; bu değişiklik Lamine Yamal'ın sağ tarafta parlaması için alan açılmasına yardımcı olmuştu.

Şimdi asıl soru şu: Alman teknik direktör, Raphinha'yı sahte dokuz mevkisine çekerek kalenin önündeki hücum yeteneklerinden yararlanmaya ve savunmacılar üzerine baskı kurmadaki önemli özelliklerini kullanmaya yönelik daha cesur, yeni bir adım atacak mı?

Raphinha bu rolü oynamasına yardımcı olacak niteliklere sahip; sürekli hareket edebilen ve baskı kurabilen bir oyuncu, ayrıca kale önünde belirgin bir keskinliği var. Bu da Flick'in onu, ceza sahası içinde geleneksel bir forvete bel bağlamak yerine hareketli bir forvet olarak kullanmasına imkan tanıyabilir.

Barcelona'nın sol kanatta oynaması için Anthony Gordon ile anlaşması, bu senaryonun mantığını daha da güçlendiriyor; zira bu transfer, Flick'e Raphinha'nın son dönemde görev yaptığı bölgede yeni bir seçenek sunuyor.

Dolayısıyla Raphinha'nın içeriye çekilmesi, takımın sol kanatta önemli bir unsuru kaybetmesi anlamına gelmeyecek; özellikle de Gordon bu mevkiyi doldurma ve hücum sistemine gereken hızı ve nüfuzu kazandırma becerisini kanıtlarsa.

Ayrıca Karim Adeyemi'nin adı da bu senaryoda Flick'in hesaplarına girebilecek bir başka seçenek olarak öne çıkıyor; zira Borussia Dortmund'dan gelen oyuncu, sol ve sağ kanat mevkilerinde oynayabilmesinin yanı sıra sahte dokuz olarak da görev yapabiliyor.

Ancak Adeyemi açısından sorun, kanat mevkilerindeki rekabette yatıyor; çünkü kanat olarak konumlandırılması halinde sürekli olarak ilk on birde yer bulması onun için zor olacaktır. Bu nedenle onu sahte dokuz mevkisinde kullanmak, ilk on bir hesaplarına girmesi için daha büyük bir fırsat verebilecek mantıklı bir seçenek haline geliyor.

Bu çözüm, Barcelona'nın gerçek bir forvetle anlaşmayı başaramaması halinde geçici bir denemeden fiili bir seçeneğe dönüşebilir; özellikle de Flick, oyuncuları mutlaka asıl mevkilerine göre değil, sisteminin ihtiyaçlarına göre yeniden konumlandırma becerisini daha önce kanıtlamış biri olduğu için.

Yeni transfer Anthony Gordon'ı da sahte dokuz seçeneğinden dışlamak mümkün değil; zira daha önce Premier Lig'de Newcastle ile aynı rolü oynamıştı.