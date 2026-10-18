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Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Çeviri:

“Risk almak zorundaydık”: Mikel Arteta, Arsenal’ın dirençli Nottingham Forest karşısında son bölümde kilidi açmadan önce hücumda yaşadığı sıkıntıları değerlendirdi

M. Arteta
Arsenal
Nottingham Forest
Premier Lig

Mikel Arteta, Arsenal’in pazar öğleden sonra dirençli Nottingham Forest’ın savunmasını aşmak için önemli taktiksel riskler almak zorunda kaldığını kabul etti. City Ground’da uzun süre zorlanan Arsenal, oyuna sonradan giren Noni Madueke’nin son dakikalarda yön değiştirerek ağlara giden şutuyla Premier League şampiyonluğunu koruma mücadelesinde hayati önem taşıyan üç puanı aldı.

  • Arteta, Nottingham Forest karşısında taktiksel bir risk aldığını kabul etti

    Arteta, 1-0'lık kıl payı galibiyetlerinde dirençli Nottingham Forest savunmasını aşmak için vermek zorunda kaldıkları zorlu taktik kararları anlattı. Maçın büyük bölümünde topa hâkim olmasına rağmen son Premier League şampiyonu, Oliver Glasner'ın takımının uyguladığı derin savunma bloğunu aşmakta çok zorlandı.

    Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Arteta, böylesine kritik bir karşılaşmada sonuna kadar mücadele etmek için gereken mental dayanıklılığa dikkat çekti. “Son saniyeye kadar bu galibiyeti hak etmek zorundaydık. İyi çalıştırılan ve savunması zor aşılan bir takım. Risk almak zorundaydık, tehlikeli bir takım,” dedi. “Duygusal yönü çok iyi yönetmek zorundaydık. Odağımızı koruduk ve sonradan oyuna girenler büyük etki yarattı.”

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    Eze’nin oyundan alınmasının nedeni

    Öğleden sonra en çok konuşulan konulardan biri, Arteta’nın devre arasında Eberechi Eze’yi oyundan çıkarma kararıydı. Eski Crystal Palace yıldızı sol kanatta ilk 11’de başlamıştı ancak oyuna etki etmekte zorlandı. Sahada kaldığı 45 dakika boyunca şut çekemedi ve başarılı bir çalım yapamadı. Arteta, Eze’nin yerine Madueke’yi oyuna aldı. Bu hamle, maçın Arsenal lehine sonuçlanmasında belirleyici oldu.

    Arteta, ev sahibi takımın savunma düzeninin Eze’nin etkili olmak için ihtiyaç duyduğu alanı bulmasını zorlaştırdığını açıkladı. Arsenal teknik direktörü, “Savunma şekilleriyle ilgiliydi. Dış taraftaki iki blok ve arkaya yönelik gerçek bir tehdit olmadan oluşturdukları ikiye iki eşleşmeler. Daniel Munoz’u farklı bir oyun oynamaya zorladığımızda daha rahatlardı. Farklı özelliklere sahip oyuncularımız olmasının nedeni bu; oyunun getirdiklerine uyum sağlıyoruz,” dedi.


  • Madueke, Arsenal'ın kadro derinliğini övdü

    Maçın galibiyetini getiren Madueke, yedek kulübesinden gelerek yaptığı belirleyici katkının ardından takım olarak gösterdikleri çabayı ve Arsenal kadrosunun gücünü övdü. Yetenekli oyuncularla dolu hücum hattında süre almak için rekabet eden kanat oyuncusu, maça ilk 11'de başlasın ya da başlamasın, kadrodaki herkesin katkı vermeye hazır olması gerektiğini vurguladı.

    İngiltere millî takımı oyuncusu, maçın fiziksel yapısının Arsenal'den farklı bir yaklaşım gerektirdiğini söyledi. Madueke, "Sonuna kadar mücadele etmek zorundaydık. Buraya gelip oynamanın zor olduğunu biliyoruz. Çok sayıda hava topu ve doğrudan oyun vardı. Tanrı'ya şükür galibiyeti alabildik ve üç puanla yolumuza devam ediyoruz," dedi.


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  • Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arsenal için istikrar ve önündeki yol

    Bu galibiyet, Eylül ayında Brighton deplasmanında alınan 3-0'lık hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından üst üste üç maç kazanan Arsenal için önemli bir toparlanma anlamına geliyor. Bu sonuçla Arsenal, zirvedeki Manchester City'nin sadece üç puan gerisinde kaldı.

    Yoğun bir maç takviminden geçen Arsenal, kısa süre önce Avrupa'da Lille'i mağlup etti. Şimdi ise Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacağı önemli maça hazırlanıyor.

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