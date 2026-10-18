Öğleden sonra en çok konuşulan konulardan biri, Arteta’nın devre arasında Eberechi Eze’yi oyundan çıkarma kararıydı. Eski Crystal Palace yıldızı sol kanatta ilk 11’de başlamıştı ancak oyuna etki etmekte zorlandı. Sahada kaldığı 45 dakika boyunca şut çekemedi ve başarılı bir çalım yapamadı. Arteta, Eze’nin yerine Madueke’yi oyuna aldı. Bu hamle, maçın Arsenal lehine sonuçlanmasında belirleyici oldu.

Arteta, ev sahibi takımın savunma düzeninin Eze’nin etkili olmak için ihtiyaç duyduğu alanı bulmasını zorlaştırdığını açıkladı. Arsenal teknik direktörü, “Savunma şekilleriyle ilgiliydi. Dış taraftaki iki blok ve arkaya yönelik gerçek bir tehdit olmadan oluşturdukları ikiye iki eşleşmeler. Daniel Munoz’u farklı bir oyun oynamaya zorladığımızda daha rahatlardı. Farklı özelliklere sahip oyuncularımız olmasının nedeni bu; oyunun getirdiklerine uyum sağlıyoruz,” dedi.



