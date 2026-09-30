18 yaşındaki oyuncu, salı günü Prag'da alınan 2-0'lık galibiyetin 71. dakikasında oyuna girdi ve hücumun sağ tarafında Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka'nın yerine geçti. Ngumoha, hareketli performansıyla İngiltere'nin deplasmanda kritik bir sonucu koruyup maçı tamamlamasına yardımcı oldu.

Oyuna girişi, genç oyuncu için hayal kırıklığı yaratan bir hafta sonunun sadece birkaç gün sonrasında geldi. Cumartesi günü Wembley'de İspanya'ya karşı alınan 3-2'lik dar yenilgide maç kadrosuna hiç alınmamıştı; bu da Çekya'da sahalara hızlı dönüşünü daha da anlamlı kıldı.



