Branislav Racko
Çeviri:
Rio Ngumoha İngiltere tarihine geçti! Liverpool'un genç yıldızı, Çekya galibiyetinde Jude Bellingham ve Wayne Rooney'e İngiltere'nin seçkinler kulübünde katıldı
Ngumoha için Prag'da tarihi bir gece
18 yaşındaki oyuncu, salı günü Prag'da alınan 2-0'lık galibiyetin 71. dakikasında oyuna girdi ve hücumun sağ tarafında Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka'nın yerine geçti. Ngumoha, hareketli performansıyla İngiltere'nin deplasmanda kritik bir sonucu koruyup maçı tamamlamasına yardımcı oldu.
Oyuna girişi, genç oyuncu için hayal kırıklığı yaratan bir hafta sonunun sadece birkaç gün sonrasında geldi. Cumartesi günü Wembley'de İspanya'ya karşı alınan 3-2'lik dar yenilgide maç kadrosuna hiç alınmamıştı; bu da Çekya'da sahalara hızlı dönüşünü daha da anlamlı kıldı.
- AFP
Büyük çıkış için bekleyişte
Liverpool'ın hücum oyuncusu, A milli takımda ikinci kez forma giymek için beklemek zorunda kaldı. Haziran ayında Yeni Zelanda'ya karşı oynanan Dünya Kupası hazırlık maçında 17 yaşındayken İngiltere formasıyla ilk kez sahaya çıktıktan sonra, ana turnuva kadrosuna alınmadı.
Yaz aylarındaki bu hayal kırıklığına rağmen, kulüp düzeyindeki hızlı gelişimi onu milli takım radarında tutmayı başardı. Ngumoha, 2026-27 iç sezonuna müthiş bir başlangıç yaptı ve Liverpool'ın ilk yedi resmi maçının beşinde forma giydi.
Rooney ve Bellingham'ın arasına katılıyor
Tam 18 yıl 31 günlükken sahaya adım atan Liverpool'un sansasyonel yıldızı, adını tarihe yazdırdı. Resmen İngiltere erkek milli takımında rekabetçi bir maçta forma giyen en genç üçüncü oyuncu oldu.
Böylece ülkenin en çok kutlanan iki yeteneğinin yer aldığı son derece seçkin bir gruba katıldı. Bu başarıya ulaşan en genç isim olma unvanını hâlâ Wayne Rooney taşıyor. Rooney, Şubat 2003'te Liechtenstein'a karşı Avrupa Şampiyonası elemelerinde alınan 3-0'lık galibiyette oyuna sonradan girerek 17 yıl 156 günlükken rekabetçi ilk maçına çıkmıştı.
Bu tarihi listede ikinci sırada Jude Bellingham bulunuyor. Orta sahanın süper yıldızı, Mart 2023'te San Marino'ya karşı Dünya Kupası elemelerinde alınan 5-0'lık farklı galibiyette devre arasında oyuna girerken 17 yıl 269 günlüktü.
- AFP
Ufukta dev sınavlar var
Ngumoha, uluslararası pencerenin geri kalanında artan milli maç sayısına yenilerini eklemeyi hedefleyecek. İngiltere, ters fikstürdeki Uluslar Ligi maçı için Çekya'yı ağırlamadan önce Hırvatistan deplasmanında zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.
Uluslararası görevlerin tamamlanmasının ardından genç oyuncu, dev bir yurt içi mücadele için Merseyside'a dönecek. Liverpool, 11 Ekim'de merakla beklenen bir Premier League dev maçında Manchester City'yi ağırlayacak ve Ngumoha'nın son dönemdeki kadroda yer alışı, onun maç kadrosu için güçlü bir aday olacağını gösteriyor.
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