Çeviri:
"Rio Ngumoha inanılmaz!" - Andy Robertson, Liverpool'un genç oyuncusunun kendisini dinlememekte haklı olduğunu söyledi; bek oyuncusu, kanat oyuncusunun "önünde parlak bir gelecek" gördüğünü belirtti
Ngumoha, Anfield'da sahneye çıkıyor
Liverpool’un yeni nesli manşetlere çıkmaya devam ediyor ve Fulham’ı 2-0 yendikleri maçta başrolü üstlenen Ngumoha, herkesin dilinde dolaşan en son isim oldu. Premier Lig’de sadece ikinci kez ilk 11’de sahaya çıkan 17 yaşındaki kanat oyuncusu, 36. dakikada sergilediği bireysel yetenekle skoru açarak, gelişimi etrafında neden bu kadar heyecan olduğunu tam olarak gösterdi.
Gol, klasik bir kanat oyuncusu vuruşuydu. Ngumoha içe doğru kayarak uzak köşeye isabetli bir vuruş yaptı ve zorlu bir dönemden sonra Reds'in galibiyet serisine dönmesine yardımcı oldu. Bu gol, takımın kıdemli oyuncularını genç oyuncunun soğukkanlılığı karşısında hayran bıraktı.
Robertson’ın tavsiyesi, daha iyisi için göz ardı edildi
Maçın bitiminden sonra Sky Sports'a konuşan Robertson, Ngumoha'nın işi kendi eline almadan önce aslında oyunun gidişatını yönlendirmeye çalıştığını açıkladı. İskoç milli oyuncu, genç oyuncunun kendi koşusunu görmezden gelme kararının doğru olduğunu ve bunun maçın ilk golüne yol açtığını kabul etti.
“O inanılmaz. Bu, bazen deneyimli oyuncuları dinlememenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ona, içe doğru koşacağımı söylemek için bağırıyordum. O ise içe doğru kesip harika bir vuruş yaptı, harika bir performans sergiledi. Sürekli öğreniyor ve dinliyor, çok iyi bir çocuk. Onunla ve Trey [Nyoni] ile çalışmak büyük bir zevk, tüm takım arkadaşlarını dinliyorlar. Her geçen gün geliştiğini görebilirsiniz. Önünde büyük bir gelecek var, ama şu anki durumu da oldukça iyi,” dedi Robertson.
Bir Liverpool efsanesinin devri sona erdi
Maç, kısa süre önce sezon sonunda Anfield'daki kariyerine son vereceğini açıklayan Robertson için de duygusal bir an oldu. Merseyside'da kupalarla dolu dokuz yılın ardından, takımın ikinci kaptanı, özellikle de Anfield'ın ışıkları altında yeni bir dönemin şekillenmeye başladığını izlerken, kırmızı formayla geçireceği her saniyenin tadını çıkarmaya kararlı.
Kulüple olan duygusal bağını değerlendiren Robertson, "Şarkımın birkaç kez söyleneceğini biliyordum. Bu kulüp benim için her şey demek. Bu bir gerçek. Dokuz yıldır buradayım. Bir zamanlar bir çocuktum. Şimdi burada bir erkek oldum. Bu kulüp beni bugünkü halime getirdi, onlara çok şey borçluyum. Bu futbol kulübünde geçirdiğim her dakikayı keyifle yaşamaya ve kucaklamaya çalışacağım. İlk 11'de başladığımda sadece keyfini çıkarmaya çalışıyorum."
Reds'in genç kadrosu için parlak bir gelecek
Liverpool kaptanı Virgil van Dijk de genç oyuncunun göze çarpan performansının ardından Ngumoha'ya övgüde bulundu. Hollandalı oyuncu, genç futbolcunun etkisinin önemine dikkat çekti ve onun gelişimine odaklanmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Maçtan sonra konuşan Van Dijk, "Umarım [parlak bir geleceği olur], bu ona ve çevresindeki insanlara bağlı. İyi bir maç çıkardı. Önemli bir gol attı ve şimdi sıra bir sonraki maçta. İlk golü atmak önemlidir. Bir süredir maç oynamayan Fulham'a karşı oynadık, bu yüzden bugün her şey olabilir. Hazır ve sabırlı olmamız gerekiyordu. İlk yarı iyiydi, ikinci yarıda biraz yorgunluk başladı ama bu normal. Kalesini gole kapatmak ve bu çalışma temposunu görmek beni memnun etti. Bu sadece bir galibiyet, devam etmeliyiz."