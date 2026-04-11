"Rio Ngumoha inanılmaz!" - Andy Robertson, Liverpool'un genç oyuncusunun kendisini dinlememekte haklı olduğunu söyledi; bek oyuncusu, kanat oyuncusunun "önünde parlak bir gelecek" gördüğünü belirtti

Liverpool’un yeni nesli manşetlere çıkmaya devam ediyor ve Fulham’ı 2-0 yendikleri maçta başrolü üstlenen Ngumoha, herkesin dilinde dolaşan en son isim oldu. Premier Lig’de sadece ikinci kez ilk 11’de sahaya çıkan 17 yaşındaki kanat oyuncusu, 36. dakikada sergilediği bireysel yetenekle skoru açarak, gelişimi etrafında neden bu kadar heyecan olduğunu tam olarak gösterdi.

Gol, klasik bir kanat oyuncusu vuruşuydu. Ngumoha içe doğru kayarak uzak köşeye isabetli bir vuruş yaptı ve zorlu bir dönemden sonra Reds'in galibiyet serisine dönmesine yardımcı oldu. Bu gol, takımın kıdemli oyuncularını genç oyuncunun soğukkanlılığı karşısında hayran bıraktı.