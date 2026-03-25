Rio Ferdinand, Wayne Rooney'nin "en iyi oyuncu değil" değerlendirmesine katılmayarak, "Neymar, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin yapamadığı şeyleri yapabilir" diyor

Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Neymar’ın mirası hakkındaki tartışmaya dahil oldu ve eski takım arkadaşı Wayne Rooney’nin Brezilyalı oyuncunun hiçbir zaman “en üst düzey bir oyuncu” olmadığı yönündeki son iddiasına doğrudan karşı çıktı. Podcast'inde konuşan eski İngiltere savunma oyuncusu, Neymar'ın zirvede olduğu dönemde Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'ya rakip olacak düzeyde bir yetenek ve teknik beceriye sahip olduğunu vurguladı. Rooney'nin kendi büyüklüğünü kabul etmekle birlikte, Ferdinand, Santos yıldızının bir zamanlar dünya futbolunun tartışmasız varisi olduğunu savundu.

    Rooney'nin, Neymar'ın futbolun en istikrarlı şampiyonlarının yer aldığı seçkin "en üst sınıf" kategorisine ulaşamadığına dair tartışmalı değerlendirmesi üzerine futbol dünyası ikiye bölündü. Bu yorumlar, Brezilyalı oyuncunun Barcelona ve Paris Saint-Germain'deki etkisiyle ilgili hararetli bir tartışma başlattı ve Ferdinand'dan sert bir yanıt geldi. Rooney'e olan saygısını korurken, eski defans oyuncusu, Neymar'ın Avrupa'daki en parlak yıllarında sahaya kattığı, nesilde bir kez rastlanan eşsiz yeteneği vurgulamak zorunda hissetti.

    • Reklam
    En iyilerle aynı seviyede

    47 yaşındaki futbolcu, "Rio Ferdinand Presents" adlı podcast'inin son bölümünde, Neymar'ın topla oynarken sergilediği neredeyse insanüstü yeteneklerinin, zaman zaman Messi ve Ronaldo dahil olmak üzere çağdaş tüm rakiplerinden onu bir adım öteye taşıdığını açıkladı. "Bunun Wayne ile Neymar arasında bir tartışma olduğunu düşünmüyorum; bence öyle değildi," dedi Ferdinand. "Ben Wayne'in en büyük hayranlarından biriyim ve diğer büyük isimlerle karşılaştırıldığında onun yaptıklarını, başardıklarını konuşurken en yüksek sesle Wayne'i öven kişi benim, tamam mı?

    "Ama şunu söylemeliyim ki, Neymar dünyada başka hiçbir oyuncunun yapamadığı şeyleri yapabiliyordu. Messi ve Cristiano Ronaldo'dan bahsediyorum, o ikisinin yapamadığı şeyleri yapabiliyordu, değil mi?

    "Onu izlerken 'Evet, işte tahtın varisi bu' diye düşündüğünüz anlar oluyor. Mesela, kariyerinin belirli bir noktasında, Barça'dayken buna çok yakındı."

    Bu söz düellosu, Carlo Ancelotti'nin Mart ayında Fransa ve Hırvatistan'la oynanacak önemli hazırlık maçları için oluşturduğu Brezilya kadrosuna son dönemde dahil edilmeyen Santos için hassas bir dönemde gerçekleşiyor. Neymar, Ekim 2023'ten bu yana milli takımda forma giymedi; Ferdinand gibi isimler onun yeteneğini tartışmasız kabul etse de, fiziksel dayanıklılığı giderek artan bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

    Neymar'ın öncelikli hedefi, 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alabilmek için Santos'ta istikrarlı performansını ve fiziksel hazırlığını kanıtlamaktır. Ancelotti, 34 yaşındaki forvetin tekrarlayan sakatlıklarla mücadele etmeye devam etmesi nedeniyle, onun kadroda yer alıp almayacağının tamamen iyileşmesine ve en iyi formuna ulaşmasına bağlı olduğunu belirtti. Brezilya'nın Fas, Haiti ve İskoçya ile birlikte zorlu C Grubu'nda mücadele edeceği göz önüne alındığında, önümüzdeki aylar Neymar için şüphecileri susturmak için son bir fırsat olacak.