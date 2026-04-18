Rio Ferdinand, Tottenham'ın Premier Lig'den düşmesi durumunda Manchester United'ın transfer etmek isteyebileceği iki Tottenham oyuncusunun ismini verdi

Ferdinand, Hollanda milli takımında forma giyen bu stoperin transferini öneren tek eski United yıldızı değil. Louis Saha da bu hızlı stoperin transferine destek veriyor ve onun, United’ı yeniden gerçek bir şampiyonluk adayı haline getirmek için gereken kaliteyi temsil ettiğine inanıyor. Saha, transferle ilgili gerekçesini şöyle açıkladı: "Hücumda ve kanatlarda oyuncularımız var, savunmada da birçok seçeneğimiz var, ancak Micky van de Ven transfer edilebilirse heyecan verici bir takviye olacaktır. O, United'ı bir üst seviyeye taşıyabilecek kalitede bir oyuncu."