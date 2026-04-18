Rio Ferdinand, Tottenham'ın Premier Lig'den düşmesi durumunda Manchester United'ın transfer etmek isteyebileceği iki Tottenham oyuncusunun ismini verdi
Tottenham'ın küme düşme kabusu
Takımı toparlamak üzere Roberto De Zerbi'nin kısa süre önce göreve getirilmesine rağmen, Sunderland'a karşı alınan ilk maçtaki yenilgi, Premier Lig sezonunun bitmesine sadece altı maç kala takımın ligin alt sıralarında kalmasına neden oldu. Şampiyonluk tehdidi yaklaşırken, en yetenekli oyuncularının geleceğine dair spekülasyonlar yoğunlaşmaya başladı. Spurs'un üst ligdeki yerini koruyamaması halinde kitlesel bir göç yaşanması bekleniyor ve birçok birinci takım yıldızının, yerli ve Avrupalı rakiplerden indirimli teklifler alması muhtemel görünüyor.
Ferdinand'ın transfer önerileri
"Rio Ferdinand Presents" programında konuşan eski İngiltere kaptanına, mevcut Tottenham kadrosundan hangi oyuncuların Old Trafford'a transfer olmasını istediği soruldu. Kulübün şu anki formu nedeniyle başlangıçta tereddüt eden Ferdinand, sonunda Manchester United yönetiminin değerlendirmesini istediği iki ismi özellikle öne çıkardı. Ferdinand şöyle konuştu: "Şu anda kimse yok, hayır. Almak isteyeceğim bir isim aklıma gelmiyor, özellikle de şu anki performanslarına bakılırsa. Belki [Micky] Van de Ven. Aslında Van de Ven ve Djed Spence. Djed Spence."
Saha, Van de Ven'in transferini destekliyor
Ferdinand, Hollanda milli takımında forma giyen bu stoperin transferini öneren tek eski United yıldızı değil. Louis Saha da bu hızlı stoperin transferine destek veriyor ve onun, United’ı yeniden gerçek bir şampiyonluk adayı haline getirmek için gereken kaliteyi temsil ettiğine inanıyor. Saha, transferle ilgili gerekçesini şöyle açıkladı: "Hücumda ve kanatlarda oyuncularımız var, savunmada da birçok seçeneğimiz var, ancak Micky van de Ven transfer edilebilirse heyecan verici bir takviye olacaktır. O, United'ı bir üst seviyeye taşıyabilecek kalitede bir oyuncu."
Tottenham hayatta kalmanın bir yolunu bulmalı
Manchester United'ın bu önerileri dikkate alıp almayacağı henüz belli değil, ancak Tottenham'ın küme düşme mücadelesinin sonucu, şüphesiz önümüzdeki transfer döneminin gidişatını belirleyecek. Şu an için Spurs, kalan maçlarını atlatmanın bir yolunu bulmak zorunda; aksi takdirde en değerli oyuncularını geleneksel "Büyük Altı" rakiplerine kaptırma riskiyle karşı karşıya kalacak.