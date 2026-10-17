Daily Express'e göre anlaşmazlık, Ferdinand'ın Michael Carrick ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak Manchester United teknik direktörünün kulübün büyüklüğüne ilişkin sözlerini alıntılamasıyla başladı. Saeed, Ferdinand'a kulübün sahiplerini kınama çağrısında bulunarak, “Gevezeliği bırak da kulübün sahiplerine tepki göster!” dedi. Ferdinand ise birçok taraftarı şaşırtan, oldukça tartışmalı bir sözle karşılık verdi.

Doğrudan içerik üreticisinin fiziksel görünümünü hedef alarak, “Gevezeliği bırak da ts'lerini kaldır, yazarken nefes nefese kalıyorsun!” diye yazdı. Bu sert yanıt, sosyal medyada derhal hararetli bir tartışma başlattı ve taraftarları ikiye böldü.