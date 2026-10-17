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Çeviri:
Rio Ferdinand, tanınmış bir influencer’ı kilosu nedeniyle aşağıladığı için Manchester United taraftarları tarafından “utanç kaynağı” olarak nitelendirildi
İnternette hararetli bir tartışma patlak veriyor
Daily Express'e göre anlaşmazlık, Ferdinand'ın Michael Carrick ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak Manchester United teknik direktörünün kulübün büyüklüğüne ilişkin sözlerini alıntılamasıyla başladı. Saeed, Ferdinand'a kulübün sahiplerini kınama çağrısında bulunarak, “Gevezeliği bırak da kulübün sahiplerine tepki göster!” dedi. Ferdinand ise birçok taraftarı şaşırtan, oldukça tartışmalı bir sözle karşılık verdi.
Doğrudan içerik üreticisinin fiziksel görünümünü hedef alarak, “Gevezeliği bırak da ts'lerini kaldır, yazarken nefes nefese kalıyorsun!” diye yazdı. Bu sert yanıt, sosyal medyada derhal hararetli bir tartışma başlattı ve taraftarları ikiye böldü.
Saeed yorumcuya karşılık verdi
Saeed ilk olarak şu yanıtı verdi: “Tam bir tuhafsın. Açıkça foyan ortaya çıktığı için kişisel hakaretlere başvuruyorsun! Bu, nasıl bir adam olduğun hakkında çok şey söylüyor!” Saeed daha sonra ayrıntılı bir videoda konuyu ele aldı ve kamuoyunca tanınan bir isim olan Ferdinand'ın davranışını sert biçimde eleştirdi. Saeed, “Yetişkin bir adamsın ve sosyal medyada verdiğin yanıt bu,” dedi. “Seni izleyen çocuklar var. Dünyanın dört bir yanında pek çok insan için rol modelsin ama buna rağmen dünyanın dört bir yanında böyle davranıyorsun. Bu gerçekten utanç verici.”
Çevrim içi tacize karşı kararlı duruş
Saeed, videoda hayal kırıklığını dile getirmeyi sürdürerek taraftarların eski savunmacıya duyduğu saygıyı sorguladı. Şöyle dedi: "Çevrende sana saygı duyan insanlar var. Sosyal medyada böyle konuşurken saygı duyulacak ne var?"
Kendi dayanıklılığını da vurgulayan Saeed, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu beni etkilemiyor çünkü sosyal medyada çok şey yaşadım ve hepsinden önemlisi ırkçı hakaretlere maruz kaldım. Bu yüzden kolay kolay etkilenmem. Seni yaptıklarından dolayı sorumlu tutmam karşısında senin buna başvurman... Bu, senin hakkında her şeyi anlatıyor."
- Getty Images Sport
Odak yeniden sahaya kayıyor
İnternetteki bu tartışma sürerken Manchester United, yarın Premier League'de Leeds United ile karşılaşmaya hazırlanıyor. İlk altı maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet alarak yalnızca altı puan toplayan kulüp, şu anda lig tablosunda 13. sırada yer alıyor. Taraftarlar ise Ferdinand'ın tartışmalı sözleri nedeniyle önümüzdeki günlerde kamuoyu önünde özür dileyip dilemeyeceğini yakından takip edecek.
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