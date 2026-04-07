Getty Images
Çeviri:
Rio Ferdinand, Marcus Rashford'un Barcelona'ya 26 milyon sterlinlik olası transferini "tam bir soygun" olarak nitelendiriyor ve bu genç forvetin Manchester United'da kalması halinde takımı "yüzde yüz" canlandıracağını söylüyor
Ferdinand, uygun fiyat karşısında şaşkına döndü
Eski Manchester United kaptanı, şu anda La Liga'da kariyerine yeni bir soluk kazandıran Rashford için söz konusu edilen düşük transfer bedeli karşısında şaşkınlığını dile getirdi. Kırmızı Şeytanlar'da geçirdiği çalkantılı son birkaç yılı geride bırakan forvet, Flick yönetimindeki Barça'nın hücum hattının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.
- AFP
Barça, 'kelepir' bir transferin eşiğinde
Ferdinand, United'ın Rashford gibi kaliteli bir oyuncuyu bu kadar düşük bir bedele bırakmasının büyük bir hata olacağını öne sürüyor.
Ferdinand, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Eğer Barcelona, söylendiği gibi 26 milyon sterline onu transfer ederse ve o haldeki Marcus Rashford'u alırsa, bu tam bir soygun, kelepir bir transfer olur" dedi. "Ona sadece iyi şanslar diliyorum, başarılı olmasını istiyorum, çünkü United'da genç bir oyuncu olarak büyümesini izledim ve bu anlamda ona iyi şanslar diliyorum."
Old Trafford'a dönüş yok
28 yaşındaki oyuncuya duyduğu hayranlığa rağmen Ferdinand, forvetin Manchester'daki günlerinin muhtemelen sona erdiğini kabul ediyor. United'ın altyapısından yetişen bu oyuncuyu Old Trafford'a geri alır mıydı diye sorulduğunda şöyle dedi: "Kesinlikle! Marcus Rashford'u geri alır mıydınız? Yüzde 100, ama bence o tren kaçtı. Potansiyel olarak o kadar iyi, sadece United'da bir süredir bunu göremedik."
Rashford ise İspanya'daki beklentilerin ağırlığından keyif alıyor gibi görünüyor. Kısa süre önce Sport'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Barcelona harika bir kulüp. Kazanmakla tanınan bir kulüp ve bu tür bir baskı var – baskı demek istiyorum ama bu kötü bir baskı değil. Bu, dört gözle beklediğiniz bir baskı ve futbol oynarken sahip olmak istediğim bir baskı. Eğer bu tür şeyleri talep etmeyen bir kulüpte olsaydım, motive olmak benim için daha zor olurdu. Burası, futbol yolculuğuma devam etmem için harika bir ortam."
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Bu sezon Rashford, Barça formasıyla tüm turnuvalarda oynadığı 40 maçta 11 gol attı ve 13 asist yaptı. Bu yılın başlarında İspanya Süper Kupası’nı kazanan oyuncu, Katalan ekibinin La Liga ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere iki kupa daha kazanmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Hansi Flick'in takımı şu anda ligin zirvesinde yer alıyor ve en yakın rakibi Real Madrid'e 7 puan fark atmış durumda. Takım, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında Atletico Madrid ile karşılaşacak, ardından bu hafta sonu Katalan derbisinde Espanyol'a konuk olacak.