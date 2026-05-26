Getty Images Sport
Çeviri:
Rio Ferdinand, Manchester United'a yaz transfer döneminde 'mükemmel' Barcelona yıldızını kadrosuna katması için çağrıda bulunuyor
Ferdinand forvet transferi çağrısında bulundu
Ferdinand, dört yıllık verimli bir dönemin ardından Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan Lewandowski için Manchester United'a yaz transfer döneminde harekete geçmesini tavsiye etti. YouTube kanalında konuşan eski defans oyuncusu, 37 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi'ne dönüş öncesinde Carrick'in kadrosuna neden ideal bir takviye olacağını açıkladı. Ferdinand şöyle konuştu: "Eğer bir forvet daha alacaklarsa, Lewandowski de fena bir seçenek değil. Onu transfer edersek, sahip olduğu tecrübeye ve Sesko'nun ondan öğreneceklerine bir bakın..." Ferdinand, böylesine tecrübeli bir oyuncunun kadroya katılmasıyla Old Trafford'daki mevcut hücum düzeninin büyük fayda göreceğini düşünüyor.
- AFP
Gelecek nesillere rehberlik etmek
Manchester United, Sesko’nun RB Leipzig’den transferinin ardından şimdiden 74 milyon sterlin (99 milyon dolar) gibi yüklü bir yatırım yaptı. 22 yaşındaki forvet başlangıçta zorluklar yaşadı ancak sonunda Carrick yönetiminde ayak uydurmayı başardı; bu sezon tüm turnuvalarda 32 maçta 12 gol ve 1 asist kaydetti; bu rakamların 11’i Premier Lig’de attığı gollerdi. Ferdinand, bu yatırımı korumak için Barcelona yıldızının çok önemli bir rol oynayabileceğine inanıyor. Ferdinand şöyle açıkladı: "Sesko'nun önümüzdeki beş yıl için doğru adam olduğuna inanıyorsanız, harika ve alçakgönüllü bir insan olan Lewandowski'nin arkasında öğrenebileceği çok şey var. Lewandowski, Sesko'ya yol gösterip ona oyununu öğretir ve onu sahaya çıkarır."
Orta sahanın yeniden yapılandırılması ve maaş talepleri
Carrick, şüphesiz kadronun çeşitli alanlarını güçlendirmeye çalışacaktır. Ancak, kendini kanıtlamış, dünya çapında bir golcü transfer etmek, önümüzdeki transfer dönemi için en önemli öncelik olmaya devam ediyor. Yaşlanan bir süperstarı transfer etmenin olası mali sonuçlarına ve yüksek maliyetlerine rağmen, Ferdinand bu hamlenin kulüp açısından mantıklı olduğunu vurguluyor. Ferdinand şunları ekledi: "Maaşlar açısından rakamlar çılgınca olsa bile, bu mantıklı bir transfer olurdu. Takıma fayda sağlamaya çalışıyorsanız, o harika bir katkı olur. Manchester United'ın kimi transfer edeceğini görmek için büyük ve ilginç bir yaz olacak."
- AFP
Manchester United'ın bundan sonraki adımları ne olacak?
Manchester United, etkileyici bir şekilde üçüncü sırada tamamladıkları sezonu daha da ileriye taşımak amacıyla zorlu bir hazırlık dönemine hazırlanıyor. Carrick ve kulüp yönetimi, hayati öneme sahip takviyeleri kadroya katmak için artık transfer piyasasına dalacak. Şampiyonlar Ligi mücadelesi yaklaşırken, taraftarlar yönetim kurulunun Ferdinand’ın efsanevi Polonyalı forveti İngiltere’ye getirme yönündeki cesur tavsiyesine uyup uymayacağını merakla bekliyor.