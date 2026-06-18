Rio Ferdinand, Hırvatistan’a karşı heyecan verici Dünya Kupası galibiyetinin ardından İngiltere’nin “tek gerçek dünya klasında oyuncusunu” seçti

İngiltere, Çarşamba gecesi Hırvatistan’ı 4-2 mağlup ederek Dünya Kupası serüvenine son derece umut verici bir başlangıç yaptı ve L Grubu’nun liderliğine oturdu. Kane, bu galibiyette kilit rol oynadı; ilk yarıda attığı iki golle, Dünya Kupası finallerinde ülkenin en golcü oyuncusu olarak Gary Lineker ile eşit seviyeye geldi. Marin Baturina ve Petar Musa’nın golleri, devre arasında Hırvatistan’ı maçta tutsa da, İngiltere’nin kalitesi sonunda ağır bastı.

İkinci yarıda sahayı domine eden İngiltere, Jude Bellingham ve Marcus Rashford'un golleriyle Dünya Kupası serüvenine rahat bir galibiyetle başladı. Bu açılış galibiyeti, turnuvanın eleme turlarına kalmayı hedefleyen Üç Aslanlar'ı, Gana ve Panama ile oynayacakları grup maçları öncesinde güçlü bir konuma yerleştirdi.