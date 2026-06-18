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Rio Ferdinand, Hırvatistan’a karşı heyecan verici Dünya Kupası galibiyetinin ardından İngiltere’nin “tek gerçek dünya klasında oyuncusunu” seçti
Ferdinand, İngiltere'nin eşsiz süperstarını belirliyor
Premier Lig şampiyonları ve Şampiyonlar Ligi finalistleriyle dolu bir kadroya rağmen Ferdinand, sadece kaptan Harry Kane’in futbolun zirvesine ulaştığına inanıyor. YouTube kanalında konuşan eski İngiltere milli takım savunma oyuncusu, Tuchel’in Dünya Kupası zaferi peşindeyken elindeki yetenekleri soğukkanlı bir şekilde değerlendirdi.
Altı kez Premier Lig şampiyonu olan ve eski İngiltere milli takım oyuncusu Ferdinand, “Şu anda Harry Kane, bizim tek gerçek dünya klasında oyuncumuz” dedi. “Bu seviyeye yaklaşan başkaları da var ama kadrodaki tek gerçek dünya klasında oyuncu o. En üst seviyede yer alan ve orada rahatça duran oyuncuları arıyorsanız, İngiltere için o kişi tam da Kane’dir.”
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Kane, L Grubu’ndaki heyecan verici maçta takımını galibiyete taşıdı
İngiltere, Çarşamba gecesi Hırvatistan’ı 4-2 mağlup ederek Dünya Kupası serüvenine son derece umut verici bir başlangıç yaptı ve L Grubu’nun liderliğine oturdu. Kane, bu galibiyette kilit rol oynadı; ilk yarıda attığı iki golle, Dünya Kupası finallerinde ülkenin en golcü oyuncusu olarak Gary Lineker ile eşit seviyeye geldi. Marin Baturina ve Petar Musa’nın golleri, devre arasında Hırvatistan’ı maçta tutsa da, İngiltere’nin kalitesi sonunda ağır bastı.
İkinci yarıda sahayı domine eden İngiltere, Jude Bellingham ve Marcus Rashford'un golleriyle Dünya Kupası serüvenine rahat bir galibiyetle başladı. Bu açılış galibiyeti, turnuvanın eleme turlarına kalmayı hedefleyen Üç Aslanlar'ı, Gana ve Panama ile oynayacakları grup maçları öncesinde güçlü bir konuma yerleştirdi.
Lineker ve Shearer, rekor kıran oyuncuya saygılarını sundu
Bayern Münih’in forvetine övgüler yağdıran tek eski milli oyuncu Ferdinand değildi. Artık Kane ile Dünya Kupası gol rekorunu paylaşan Lineker, 32 yaşındaki oyuncunun milli takıma yaptığı katkıya ilişkin değerlendirmelerinde son derece övgü dolu sözler sarf etti. Lineker, eski Tottenham oyuncusunu İngiltere forması giyen en iyi forvet olarak nitelendirdi.
Lineker, "The Rest is Football" adlı podcast'te "Çift haneli gol kulübüne hoş geldin" dedi. "Bu harika – yani, belki bir Dünya Kupası daha beklemesi gerekmiş olabilir. Ciddiyetle söylüyorum, Harry Kane bence şimdiye kadar sahip olduğumuz en iyi İngiliz forvet. Şu anda gerçekten böyle düşünüyorum. Kane’in benim rekoruma eşitlemesinden son derece memnunum. Bana göre, onu diğerlerinden ayıran şey, oyunundaki çok yönlülüğüdür."
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İngiltere'nin seçkin yetenekleri üzerine tartışma
Alan Shearer, Lineker’in görüşlerine katılarak, Kane’in dünyanın en iyileriyle rekabet etmesine rağmen gol açlığının hiç azalmadığını belirtti. Shearer, “Harry Kane, [Lionel] Messi, [Kylian] Mbappé ve [Erling] Haaland’ın hepsinin sahaya çıkar çıkmaz gol attığını gördü,” diye ekledi. “Senin rekorunu kırması sadece an meselesi.”
Ferdinand, Kane’in biricik olduğunu savunurken, diğerleri Declan Rice veya Bellingham’ı dünya klasmanı unvanının adayları olarak gösterebilir. Rice, Arsenal’in Premier Lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı olduğu muhteşem bir sezonun ardından turnuvaya katıldı; Bellingham ise Real Madrid’in odak noktası haline geldi. Ancak Ferdinand’a göre, Kane’in istikrarı ve uzun soluklu performansı, dünya futbolunun “en üst seviyesi” için hâlâ referans noktası olmaya devam ediyor.