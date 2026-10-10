Getty/Goal
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'Rio Ferdinand gibi insanlar kendilerini rezil ediyor!' - Jamie Carragher, Cristiano Ronaldo'yu Portekiz'in ayrılığının ardından savunduğu için Manchester United efsanesini sert sözlerle eleştirdi
Ronaldo'nun milli takım sahadan çıkışı
Al-Nassr'ın forveti bir kez daha büyük bir tartışmanın merkezinde yer alıyor. Ronaldo, teknik direktör Jesus ile büyük bir anlaşmazlık yaşamasının ardından Portekiz Milli Takımı kampından aniden ayrıldı. Bu dramatik ayrılık, deneyimli forvetin duruma ilişkin uzun bir kamuoyu açıklaması yapmasına yol açtı.
Geniş çaplı tepkilere rağmen Ferdinand, eski Manchester United takım arkadaşına sert biçimde sadık kalmayı sürdürdü. Eski İngiltere savunmacısı, devam eden süreçte Ronaldo'ya kamuoyu önünde destek verdi ve Al-Nassr yıldızının tamamen haksız olduğunu düşünen yorumcu meslektaşlarının hedefi haline geldi.
- getty
'Savunulamaz olanı savunmak'
Carragher, The Overlap Daily'de Ferdinand'ın tutumunu değerlendirirken sözünü sakınmadı. Eski Liverpool stoperi, kişisel ilişkilerin medyada öne çıkan isimlerin muhakemesini bulandırdığını savundu.
"İnsanlar oyun içindeki kişilere yakın olmanın iyi olduğunu düşünüyor ama soruna dönüştüğü yer tam da burası," diye açıkladı Carragher. "Piers Morgan ve Rio Ferdinand gibi, sevseniz de sevmeseniz de medyada büyük isimler olan insanlar, Ronaldo'yu tanıdıkları için ortaya attıkları saçmalıklarla kendilerini rezil ediyor. Birini tanıyabilirsiniz ve onu korumaya çalışabilirsiniz ama savunulamayacak bir şeyi savunamazsınız."
Bu son atışma, Carragher ile Ferdinand arasındaki süregelen gerilime bir yenisini daha ekledi. İkili, daha önce geçen mayısta Liverpool ile United arasındaki yüksek profilli maç öncesinde sosyal medyada sert bir tartışmaya girmişti.
Neville, Ronaldo'nun açıklamasını hedef aldı
Gary Neville da bu konuya ilişkin görüş bildirdi ve Ronaldo'nun kamuoyuna yaptığı ayrıntılı açıklamanın sorunu yalnızca daha da büyüttüğünü öne sürdü. Neville, forvete duyduğu kalıcı sevgiye rağmen süperstarın bunun hesabını vermesi gerektiğinde ısrar etti.
“Benim görüşüm, ister kazanıyor ister kaybediyor olsun kendini büyük bir klasla taşıdığı için Ole Gunnar Solskjær'i asla eleştirmeyeceğim yönündeydi” diyen Neville, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cristiano konusunda bu zor, çünkü onu seviyorum ama United'da ikinci döneminde yaşananları görüp ardından onun böyle bir açıklama yaptığını gördükten sonra bir şey söylemeden duramam. Bu konuda uyarılması ve bunun kabul edilebilir olmadığının kendisine söylenmesi gerekiyor.”
Neville, Ronaldo'nun muazzam serveti ve etkisinin onun gerçeklik algısını çarpıttığını vurgularken, Jesus'un oyuncu gücüne boyun eğmemesini övdü.
“Sorun şu ki, bunu ona kim söyleyecek? Beni ya da seni dinlemeyecek ama ben bu açıklamayı onaylayamam ya da yapılacak iyi bir şeymiş gibi davranamam. Ronaldo'yu seviyorsanız, bu onu sevmeyi daha zor hâle getiriyor; eğer ondan hoşlanmıyorsanız, ondan daha da fazla hoşlanmamanıza neden oluyor” diye ekledi. “Bankada 1 milyar sterlininiz olduğunda, onun sahip olduğu başarılar ve güce sahip olduğunuzda, kırılmaz olduğunuzu hissedersiniz, durdurulamaz olduğunuzu hissedersiniz. Bir federasyona ya da bir menajere ne söylemeleri gerektiğini dikte edebileceğinizi düşünürsünüz. Menajerin duruşunu bozmayıp yerinde kalmasına sevindim. O sekiz maddeyi okumuş olsaydı, ruhunun büyük bir kısmını kaybederdi.”
Mevcut kargaşaya rağmen Neville, bu çirkin bölümün sonunda arka planda kalacağından hâlâ emin. “Bunun telafi edilemez olduğunu düşünmüyorum. Bir yıl sonra, o emekli olduğunda, onun büyüklüğüne ve futboluna dönüp bakacağız ve insanlar bu sonu hatırlamayabilir.”
- AFP
İtibarını yeniden inşa ediyor
Ronaldo artık milli takım düzeyindeki anlaşmazlığının doğrudan sonuçlarıyla uğraşmak zorunda. Portekiz yönetimiyle ilişkisi görünüşe göre zedelenmişken, tecrübeli forvet milli takım yapılanması içindeki konumunu yeniden düzeltmek için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya.
İkon statüsü yerini korusa da, saha dışındaki bu tekrarlayan dikkat dağıtıcı unsurlar kariyerinin son dönemine gölge düşürme tehdidi taşıyor. Şimdilik Ronaldo'nun odağını yeniden kulüp futboluna çevirmesi muhtemel; sahadaki performansının giderek artan eleştirileri susturmasını umuyor.
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