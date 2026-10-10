Gary Neville da bu konuya ilişkin görüş bildirdi ve Ronaldo'nun kamuoyuna yaptığı ayrıntılı açıklamanın sorunu yalnızca daha da büyüttüğünü öne sürdü. Neville, forvete duyduğu kalıcı sevgiye rağmen süperstarın bunun hesabını vermesi gerektiğinde ısrar etti.

“Benim görüşüm, ister kazanıyor ister kaybediyor olsun kendini büyük bir klasla taşıdığı için Ole Gunnar Solskjær'i asla eleştirmeyeceğim yönündeydi” diyen Neville, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cristiano konusunda bu zor, çünkü onu seviyorum ama United'da ikinci döneminde yaşananları görüp ardından onun böyle bir açıklama yaptığını gördükten sonra bir şey söylemeden duramam. Bu konuda uyarılması ve bunun kabul edilebilir olmadığının kendisine söylenmesi gerekiyor.”

Neville, Ronaldo'nun muazzam serveti ve etkisinin onun gerçeklik algısını çarpıttığını vurgularken, Jesus'un oyuncu gücüne boyun eğmemesini övdü.

“Sorun şu ki, bunu ona kim söyleyecek? Beni ya da seni dinlemeyecek ama ben bu açıklamayı onaylayamam ya da yapılacak iyi bir şeymiş gibi davranamam. Ronaldo'yu seviyorsanız, bu onu sevmeyi daha zor hâle getiriyor; eğer ondan hoşlanmıyorsanız, ondan daha da fazla hoşlanmamanıza neden oluyor” diye ekledi. “Bankada 1 milyar sterlininiz olduğunda, onun sahip olduğu başarılar ve güce sahip olduğunuzda, kırılmaz olduğunuzu hissedersiniz, durdurulamaz olduğunuzu hissedersiniz. Bir federasyona ya da bir menajere ne söylemeleri gerektiğini dikte edebileceğinizi düşünürsünüz. Menajerin duruşunu bozmayıp yerinde kalmasına sevindim. O sekiz maddeyi okumuş olsaydı, ruhunun büyük bir kısmını kaybederdi.”

Mevcut kargaşaya rağmen Neville, bu çirkin bölümün sonunda arka planda kalacağından hâlâ emin. “Bunun telafi edilemez olduğunu düşünmüyorum. Bir yıl sonra, o emekli olduğunda, onun büyüklüğüne ve futboluna dönüp bakacağız ve insanlar bu sonu hatırlamayabilir.”



