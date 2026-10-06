Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki eski takım arkadaşı Rio Ferdinand, Portekizli yıldızın teknik direktörüyle yaşadığı tartışmanın ardından Portekiz kampından ayrılmasıyla ilgili olay hakkında konuştu: "Jorge Jesus özür dilemek zorunda kalacak, aksi takdirde kovulacak. Ortaya çıkıp, "Tamam, bu durumu yanlış değerlendirdim" demesi gerekiyor. Ardından CR7 ile konuşup ondan ne istediğini açıkça söylemeli".
Getty Images / Calciomercato
Çeviri:
Rio Ferdinand: "Cristiano Ronaldo meselesinde Jorge Jesus ya özür dilemek zorunda kalacak ya da kovulacak"
Anlaşmalara uyun
“Ronaldo’nun Portekiz’deki geleceği mi? Bence hâlâ söyleyecek sözü var. Teknik direktörle konuşup rolünün ne olduğuna ve nasıl kullanılabileceğine karar vermesi gerekiyor. Sonrasında ise varılan anlaşmalara saygı gösterilmesi söz konusu. Bu teknik adamlar bir takımı yönetmek için maaş alıyor ama insanları yönetmek için de maaş alıyorlar.”
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