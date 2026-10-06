“Ronaldo’nun Portekiz’deki geleceği mi? Bence hâlâ söyleyecek sözü var. Teknik direktörle konuşup rolünün ne olduğuna ve nasıl kullanılabileceğine karar vermesi gerekiyor. Sonrasında ise varılan anlaşmalara saygı gösterilmesi söz konusu. Bu teknik adamlar bir takımı yönetmek için maaş alıyor ama insanları yönetmek için de maaş alıyorlar.”