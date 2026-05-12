Bu sezon şimdiden yedi maçta kalesini gole kapatan ve 75 kurtarış yapan Lammens, kulübün kendisine Haziran 2030'a kadar sözleşme teklif etme kararını haklı çıkardı. Ferdinand, kalecinin karakterinin uzun vadede en büyük gücü olduğuna inanıyor.

Ferdinand şunları ekledi: "Ne kadar iyi ya da kötü oynadığı önemli değil, bence aynı seviyede kalacak - çok soğukkanlı ve hiçbir şey için fazla sinirlenmeyecek. Bence o, Manchester United'da önümüzdeki 10 yıl boyunca kalacak ve 1 numara olacak. O, bu sezon gösterdiği performansa dayanarak, üzerine inşa edebileceği kesin bir temele sahip biri."