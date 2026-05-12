Rio Ferdinand, çok ihtiyaç duyulan "sakinliği" getirmesinin ardından Senne Lammens'in "önümüzdeki on yıl" boyunca Manchester United'ın birinci kalecisi olacağına inanıyor
Sakin geçen ilk sezon
Lammens, geçen yaz transfer döneminin son gününde Antwerp'ten Old Trafford'a transfer olduğundan bu yana dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. 23 yaşındaki oyuncu, Ekim ayı başında ilk 11'e girmiş ve o günden bu yana tüm turnuvalarda 31 maça çıkarak takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmiştir. Sunderland ile oynanan ve golsüz berabere biten maçta Noah Sadiki ve Brian Brobbey'in şutlarını kurtaran kritik kurtarışlarıyla sergilediği performans, güvenilir bir son savunma hattı oyuncusu olarak ününü daha da pekiştirmiştir.
Ferdinand, etkisini övüyor
Eski United kaptanı, kendi podcast'i "Rio Ferdinand Presents"te genç kalecinin psikolojik dayanıklılığına ve teknik istikrarına hayranlığını dile getirdi. Ferdinand şöyle konuştu: "Takıma kattığı sakinlik, yaptığı kurtarışların sayısı ve bu takımda yarattığı fark; bence bunların bir değeri ölçülemez. O muhteşem ve genç. Onun hakkında en sevdiğim şey bu, genç, daha fazla deneyim kazanacak ve bundan sonra daha da iyi olacak."
Hedefin geleceği
Bu sezon şimdiden yedi maçta kalesini gole kapatan ve 75 kurtarış yapan Lammens, kulübün kendisine Haziran 2030'a kadar sözleşme teklif etme kararını haklı çıkardı. Ferdinand, kalecinin karakterinin uzun vadede en büyük gücü olduğuna inanıyor.
Ferdinand şunları ekledi: "Ne kadar iyi ya da kötü oynadığı önemli değil, bence aynı seviyede kalacak - çok soğukkanlı ve hiçbir şey için fazla sinirlenmeyecek. Bence o, Manchester United'da önümüzdeki 10 yıl boyunca kalacak ve 1 numara olacak. O, bu sezon gösterdiği performansa dayanarak, üzerine inşa edebileceği kesin bir temele sahip biri."
Birincilik konumunu pekiştirmek
Gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını çoktan garantileyen United, bu Pazar günü Nottingham Forest'ı ağırlayacak ve bir hafta sonra Brighton deplasmanında sezonu tamamlayacak. Lammens, United'ın Premier Lig'de oynadığı 30 maçta 37 gol yediği savunma performansını iyileştirmeye çalışırken, sezonun sonuna doğru zorlu bir dönemle karşı karşıya. Bu son maçlar, Belçikalı kaleciye, Avrupa'nın en prestijli turnuvasına dönüş öncesinde, kulübün kalecilik pozisyonunda uzun vadeli bir çözüm olarak rolünü daha da sağlamlaştırması için ideal bir fırsat sunuyor.