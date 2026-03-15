Richarlison uzatmalarda Tudor'u kurtardı ama Tottenham henüz tehlikeyi atlatmış değil: Eski Juventus teknik direktörünün ilk puanı

Liverpool, 90. dakikada Brezilyalı forvetin golüyle mağlup oldu, ancak Tudor hâlâ bıçak sırtında

Igor Tudor, yaklaşık bir ay önce Tottenham'ın başına geçti ancak beklenen dönüşüm hiç gerçekleşmedi; aksine, son saatlerde İngiltere'den Spurs'ta yeni bir teknik direktör değişikliği olacağına dair söylentiler geliyor. Ligde Arsenal, Fulham ve Crystal Palace'a karşı üç maçta üç mağlubiyet ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atlético Madrid'e karşı 5-2'lik ağır yenilgi. 

Tudor, bugün Anfield'da Liverpool ile oynanan zorlu maça son çare olarak geldi. Vicario ve takım arkadaşları için zorlu geçen maçta, 18. dakikada geriye düştüler. Eski Juve teknik direktörünün üst üste beşinci mağlubiyeti an meselesi gibi görünüyordu, ancak uzatmalarda ligdeki ilk puan geldi; ancak bu, Tottenham'ı küme düşme hattından uzaklaştırmadı.

    Londra'nın kuzeyinde gergin bir hava hakimdi; Liverpool maçı öncesinde bile, oyuncuların yeni teknik direktör Tudor'a karşı genel bir güvensizlik duyduklarına dair söylentiler dolaşıyordu. Ancak Szoboszlai'nin attığı golle 1-0 öne geçen Reds'e karşı Tottenham tepki gösterdi ve tam da 90. dakikada Richarlison, Spurs'un küme düşme mücadelesinde hayati öneme sahip bir gol attı. Vicario'nun uzun pasını Kolo Muani kontrol edip asist yaptı ve Brezilyalı forvet, Alisson'u yakın direğe gönderdiği şutla golü attı. Tudor, Tottenham'ın önündeki yolun hala uzun olduğunu bildiği için yumruklarını sıkarak ama ölçülü bir şekilde sevinç gösterisinde bulundu.

    • Reklam
