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Richarlison Türkiye'ye mi? Trabzonspor, Tottenham forveti için sonuçsuz kalan bir girişimde bulundu
Trabzonspor iddialı bir teklif başlattı
The Athletic'e göre Trabzonspor'un Richarlison için 24 saat içinde yaptığı hızlı teklif reddedildi. Bordo-mavililer, Türk transfer penceresinin İngiltere'deki son gün geçtikten sonra da 4 Eylül Cuma gününe kadar açık kalmasını fırsata çevirerek, yaz başında Mohamed Salah'ın Liverpool'dan sansasyonel transferinin ardından kadrosunu bir önemli isimle daha güçlendirmeye istekli.
Süper Lig ekibinin cuma günkü son tarihten önce 29 yaşındaki oyuncu için ikinci bir teklif yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor. Olası herhangi bir anlaşma, Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'un şu anda istikrar aradığı bir iç değişim sürecinde gündeme geliyor.
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De Zerbi yönetiminde Tottenham'da belirsizlik
Richarlison, yoğun geçen yaz transfer döneminde yeni bir meydan okuma arayışına girme isteğini daha önce dile getirmişken, kendisini Tottenham'da bir yol ayrımında buluyor. Teknik direktör Roberto De Zerbi'nin gelişi, Spurs'ün hücum hattını yeniden şekillendirdi ve Omar Marmoush'un Manchester City'den kiralık transferi Brezilyalı oyuncuyu Kuzey Londra ekibindeki hiyerarşide daha da geriye itti.
Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki mevcut sözleşmesinin bitmesine yalnızca 12 ay kalan forvet için kritik bir dönemece girildi. Bu sezon düzenli olarak ilk 11'de başlamakta zorlanmış olsa da, geçen sezon 11 golle kulübün Premier League'deki en golcü ismi olarak kağıt üzerinde hâlâ önemli bir değer olmaya devam ediyor.
Brezilyalıdan sosyal medyada meydan okuma
Merseyside'a masalsı bir dönüş, Richarlison'ın Everton'ın sunduğu kişisel şartları reddetmesinin ardından sonunda gerçekleşmedi. Görüşmelerin bozulmasının ardından Brezilyalı milli oyuncu, sosyal medyada üstü kapalı ve sert bir açıklama paylaşarak, dış baskıların yön verdiği bir dönemin ardından kendi kaderini tamamen kendisinin belirleme niyetini vurguladı.
Instagram'da paylaşım yapan Richarlison, şu ifadeleri kullandı: "Son birkaç yılda yaşadığım her şeyden sonra, bir daha asla kimsenin benim yerime geleceğime karar vermesine izin vermeyeceğime karar verdim. Çok fazla kötü şey yaşadım ve bunların neredeyse tamamı başkaları karar verdiği için oldu. Baskı, tehditler, misilleme; bunların hiçbiri beni korkutmuyor. İnanın bana, çok daha kötülerini yaşadım."
- Getty Images Sport
Tottenham forma numaraları ve kadro dışı bırakıldı
Richarlison, 2022 yazında Everton'dan Tottenham Hotspur'a katıldı. Kuzey Londra'ya transferinden bu yana Brezilyalı forvet, tüm kulvarlarda 134 maça çıktı, 32 gol attı ve 15 asist yaptı.
29 yaşındaki oyuncu, მიმდინარე sezondaki tek maçına Tottenham'ın Brentford'a 3-0 yenildiği karşılaşmada çıktı. Ancak bir sonraki maçta kadroya hiç alınmadı ve Tottenham'ın Newcastle United'a 2-0 kaybettiği mücadeleyi kenardan izledi.
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