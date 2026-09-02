Richarlison Türkiye'ye mi? Trabzonspor, Tottenham forveti için sonuçsuz kalan bir girişimde bulundu

The Athletic'e göre Trabzonspor'un Richarlison için 24 saat içinde yaptığı hızlı teklif reddedildi. Bordo-mavililer, Türk transfer penceresinin İngiltere'deki son gün geçtikten sonra da 4 Eylül Cuma gününe kadar açık kalmasını fırsata çevirerek, yaz başında Mohamed Salah'ın Liverpool'dan sansasyonel transferinin ardından kadrosunu bir önemli isimle daha güçlendirmeye istekli.

Süper Lig ekibinin cuma günkü son tarihten önce 29 yaşındaki oyuncu için ikinci bir teklif yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor. Olası herhangi bir anlaşma, Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'un şu anda istikrar aradığı bir iç değişim sürecinde gündeme geliyor.