talkSPORT'a göre Richarlison, Tottenham Hotspur'daki mevcut sözleşmesini feshetmek için FIFA nezdinde hukuki yolları aktif olarak araştırıyor. 29 yaşındaki oyuncu, sezon için belirlenen 25 kişilik Premier League kadrosuna alınmadı ve şu anda 21 yaş altı takımla antrenman yapıyor.

Brezilya milli oyuncusu, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış olmasına rağmen bu düşürülmenin kontratını feshetmesi için kendisine meşru bir zemin sağladığına inanıyor. Tottenham'ın sezonun açılış gününde Brentford deplasmanında aldığı yenilgide ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu, şimdi acil bir ayrılık ararken kulüp adına son maçına çıkmış olabilir.