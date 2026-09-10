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richarlison(C)Getty Images
Moataz Elgammal

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Richarlison, Tottenham Hotspur ile sözleşmesini feshetmek için radikal bir girişimle FIFA'ya başvurdu

Transfers
Richarlison
Tottenham Hotspur
Premier Lig

Tottenham Hotspur forveti Richarlison'ın, sözleşmesinin son yılını feshetmek için dramatik bir girişimle FIFA'ya başvurduğu bildirildi. Brezilyalı milli oyuncu, kulübün Premier League için belirlediği 25 kişilik kadroya şaşırtıcı şekilde alınmamasının ve ardından 21 Yaş Altı Takımı'na gönderilmesinin ardından kuzey Londra'dan derhal ayrılmak istiyor; bu da Brezilya'ya olası bir dönüşün önünü açıyor.


  • Richarlison, FIFA aracılığıyla Tottenham'dan ayrılmak istiyor

    talkSPORT'a göre Richarlison, Tottenham Hotspur'daki mevcut sözleşmesini feshetmek için FIFA nezdinde hukuki yolları aktif olarak araştırıyor. 29 yaşındaki oyuncu, sezon için belirlenen 25 kişilik Premier League kadrosuna alınmadı ve şu anda 21 yaş altı takımla antrenman yapıyor.

    Brezilya milli oyuncusu, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış olmasına rağmen bu düşürülmenin kontratını feshetmesi için kendisine meşru bir zemin sağladığına inanıyor. Tottenham'ın sezonun açılış gününde Brentford deplasmanında aldığı yenilgide ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu, şimdi acil bir ayrılık ararken kulüp adına son maçına çıkmış olabilir.

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  • RicharlisonGetty

    Transfer hayal kırıklıkları ve kariyer istatistikleri

    Forvet oyuncusu, Vasco da Gama ile ülkesine dönme ihtimalini değerlendirmeden önce yaz transfer döneminde Everton'a geri dönüşle güçlü şekilde anılmıştı. Merseyside'da dört yıllık başarılı bir dönem geçiren oyuncu, 152 maçta 53 gol attı, ancak sonunda David Moyes ile yeniden bir araya gelme fırsatını reddetti.

    Bunun yerine, sosyal medyada Everton'ın favori takımı olduğunu belirten ve Tottenham'ın müzakereleri ele alış biçimini eleştiren bir açıklama yayımladı. Richarlison, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 134 maçta 32 gol kaydetti, ancak bu sayfanın artık aniden kapanacağı görülüyor.

  • Jordan, tehlikeli bir sözleşme emsali konusunda uyardı

    Eski Crystal Palace sahibi Simon Jordan, talkSPORT'ta çıkan habere sert tepki göstererek, bu durumun futbol için tehlikeli bir emsal oluşturabileceği uyarısında bulundu. Jordan, oyuncunun duruşunu sorgulayarak şunları söyledi: "Şu anda 21 yaş altı takıma düşürüldü, değil mi? Onların öne süreceği şey, onun sözleşmesinin [feshedilmesini] mümkün kılan belli ölçüde bir sportif fırsat olacaktır. Bence bunu yapmaları trajik olur, çünkü bu, oyuncuların istediklerini yapabilecekleri anlamına gelir. Berbat olabilirler ve bunun hiçbir sonucu olmaz, disiplinleri berbat olabilir ve davranışları berbat olabilir, bunun da ardından hiçbir sonuç gelmez."

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  • Renan LodiGetty

    Richarlison ve Tottenham için sırada ne var?

    İleriye dönük olarak Richarlison'ın, geçen yıl Al Hilal ile sözleşmesini feshetmek için FIFA müdahalesini başarıyla kullanan vatandaşı Renan Lodi'nin başarısını tekrarlamayı umduğu bildiriliyor. Futbolun yönetim organı onun talebini kabul ederse, forvet oyuncusu resmî olarak transfer dönemi dışında Vasco da Gama'ya katılabilir. Tottenham'ın şimdi, davaya karşı mücadele edip etmeyeceğine ya da uzun sürecek bir hukuk savaşından kaçınmak için karşılıklı fesih konusunda anlaşma yoluna gidip gitmeyeceğine karar vermesi gerekiyor.

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