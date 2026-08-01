AFP
Çeviri:
Richarlison sonlarda attı, 10 kişi kalan Tottenham, Sidney'de Xabi Alonso'nun Chelsea'sini yenerek sezon öncesi övünme hakkını aldı
Richarlison, Sidney derbisinde geç golü attı
Chelsea, sezon öncesi turunun ikinci maçında Accor Stadyumu'nda Tottenham'a 2-1 mağlup oldu. İkinci yarının büyük bölümünde 10 kişiye karşı oynamasına rağmen Alonso'nun takımı, Richarlison'un son dakikada attığı golle yıkıldı. Londra rekabeti, açılış düdüğünden itibaren hazırlık maçlarında pek görülmeyen sert müdahalelerle gerçekten çekişmeli bir havaya sahne oldu. Sandro Tonali, Tottenham'ı erken öne geçirirken Estevao Willian da Chelsea adına kısa süre içinde eşitliği sağladı.
- Getty Images Sport
Danso'nun kırmızı kartı maçın gidişatını değiştirdi
Maçın gidişatı, ikinci yarının başlamasından dört dakika sonra Tottenham savunmacısı Danso'nun oyundan atılmasıyla dramatik şekilde değişti. Danso, Archie Gray'in pasını yanlış değerlendirdi ve Joao Pedro'nun araya girmesine izin verdi, ardından rakibini düşürdü.
Hakem Alex King, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle direkt kırmızı kartını çıkardı; bu, sezon öncesi maçlarda nadir görülen bir karardı. Bu ihraç, Spurs'ü geri adım atmak zorunda bıraktı ve Chelsea topa sahip olma ile saha hakimiyetini tamamen ele geçirdi.
Kinsky, baskın Chelsea hücumunu durdurdu
Alonso, kaptan olarak Levi Colwill'un yer aldığı; Cole Palmer, Joao Pedro ve Jamie Gittens'ın da bulunduğu tecrübeli bir ilk 11 sahaya sürdü. Chelsea, kırmızı kartın ardından durmaksızın baskı kurdu ve öne geçmek için çok sayıda fırsat üretti.
Ancak Tottenham kalecisi Antonin Kinsky aşılamadı; Estevao, Pedro ve Palmer'a yaptığı bir dizi kritik kurtarışla gol izni vermedi. Rio Kyerematen'in Tottenham adına gelişen ender bir atakta topu üst direkten döndürmesine rağmen Chelsea, kalabalık şekilde ileri çıkmayı sürdürdü.
- Getty Images Sport
Xabi Alonso'nun ekibi için son dakikada yıkım
Bitime 10 dakika kala Alonso, Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo ve Liam Delap gibi genç oyuncular ve yaz transferlerini oyuna alarak kapsamlı oyuncu değişikliklerine gitti. Bu toplu hamle, maçın son bölümünde Chelsea'nin ivmesini bozdu.
Tottenham, son saniyelerde Jamie Donley'nin direğe vurduğu şutta Richarlison'ın dönen topu en hızlı şekilde tamamlamasıyla bunu değerlendirdi. Alonso'nun ekibi, yeni sezon öncesinde turdaki kalan maçlarında hücumdaki keskinliğini daha da geliştirmeye çalışacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun