Alonso, kaptan olarak Levi Colwill'un yer aldığı; Cole Palmer, Joao Pedro ve Jamie Gittens'ın da bulunduğu tecrübeli bir ilk 11 sahaya sürdü. Chelsea, kırmızı kartın ardından durmaksızın baskı kurdu ve öne geçmek için çok sayıda fırsat üretti.

Ancak Tottenham kalecisi Antonin Kinsky aşılamadı; Estevao, Pedro ve Palmer'a yaptığı bir dizi kritik kurtarışla gol izni vermedi. Rio Kyerematen'in Tottenham adına gelişen ender bir atakta topu üst direkten döndürmesine rağmen Chelsea, kalabalık şekilde ileri çıkmayı sürdürdü.