Igor Tudor, yaklaşık bir ay önce Tottenham'ın başına geçti ancak beklenen dönüşüm hiç gerçekleşmedi; aksine, son saatlerde İngiltere'den Spurs'ta yeni bir teknik direktör değişikliği olacağına dair söylentiler geliyor. Ligde Arsenal, Fulham ve Crystal Palace'a karşı üç maçta üç mağlubiyet ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atlético Madrid'e karşı 5-2'lik ağır yenilgi.

Maç öncesi komik bir olay yaşandı: kel kafası yüzünden kafası karışan Tudor, Allan Dixon'a (Tottenham'ın bir personeli) selam verdi, onu Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot sanarak. Tudor, Slot'u daha sonra buldu.

Tudor, Anfield'da Liverpool ile oynanan bugünkü zorlu maça, son çare olarak geldi. Vicario ve takım arkadaşları için zorlu bir maçtı ve 18. dakikada geriye düştüler. Eski Juve teknik direktörünün üst üste beşinci mağlubiyeti an meselesi gibi görünüyordu, ancak uzatmalarda ligdeki ilk puan geldi; ancakbu, Tottenham'ı küme düşme hattından uzaklaştırmadı.