Richarlison, Liverpool maçının uzatma dakikalarında Tudor'u kurtardı, ancak Tottenham henüz tehlikeyi atlatmış değil: Maç öncesinde bir asistanını Slot ile karıştıran eski Juventus teknik direktörü, ilk puanını aldı

Liverpool, 90. dakikada Brezilyalı forvetin golüyle mağlup oldu, ancak Tudor'un durumu hâlâ belirsiz.

Igor Tudor, yaklaşık bir ay önce Tottenham'ın başına geçti ancak beklenen dönüşüm hiç gerçekleşmedi; aksine, son saatlerde İngiltere'den Spurs'ta yeni bir teknik direktör değişikliği olacağına dair söylentiler geliyor. Ligde Arsenal, Fulham ve Crystal Palace'a karşı üç maçta üç mağlubiyet ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atlético Madrid'e karşı 5-2'lik ağır yenilgi. 

Maç öncesi komik bir olay yaşandı: kel kafası yüzünden kafası karışan Tudor, Allan Dixon'a (Tottenham'ın bir personeli) selam verdi, onu Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot sanarak. Tudor, Slot'u daha sonra buldu. 

Tudor, Anfield'da Liverpool ile oynanan bugünkü zorlu maça, son çare olarak geldi. Vicario ve takım arkadaşları için zorlu bir maçtı ve 18. dakikada geriye düştüler. Eski Juve teknik direktörünün üst üste beşinci mağlubiyeti an meselesi gibi görünüyordu, ancak uzatmalarda ligdeki ilk puan geldi; ancakbu, Tottenham'ı küme düşme hattından uzaklaştırmadı.

  • RICHARLISON SALVA TUDOR

    Londra'nın kuzeyinde gergin bir hava hakim; Liverpool maçı öncesinde bile, oyuncuların yeni teknik direktör Tudor'a karşı genel bir güvensizlik duyduklarına dair söylentiler dolaşıyordu. Ancak Szoboszlai'nin attığı golle 1-0 öne geçen Reds'e karşı Tottenham tepki gösterdi ve tam da 90. dakikada Richarlison, Spurs'un küme düşme mücadelesinde hayati öneme sahip bir gol attı. Vicario'nun uzun pasını Kolo Muani kontrol edip asist yaptı ve Brezilyalı forvet, Alisson'u yakın direğinden geçerek golü attı. Tudor, Tottenham'ın önündeki yolun hala uzun olduğunu bildiği için yumruklarını sıkarak sevinç gösterisinde bulundu, ancak sevinci ölçülüydü.

