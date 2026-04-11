AFP
Çeviri:
Richarlison, Kylian Mbappé'nin ayrılık serüvenleri sırasında PSG'ye transferinin defalarca suya düştüğünü ve Neymar ile birlikte oynamak istediğini açıkladı
Mbappé'nin Paris ile olan bağı
Richarlison, kendisini Premier Lig'den Ligue 1'e geçirme noktasına getiren perde arkasındaki olayları anlattı. 2022 yazında Everton'dan Tottenham'a yaklaşık 50 milyon sterlinlik bir transfer ücreti karşılığında katılan 28 yaşındaki oyuncu, Fransa'nın başkentine olası transferinin, Mbappé'yi ilgilendiren uzun süren transfer serüvenleri ve onun sonunda Real Madrid'e gidişiyle doğrudan bağlantılı olduğunu açıkladı.
France Football'a transferin ne kadar yakın olduğunu anlatan Richarlison, "PSG ile birkaç kez temas kurdum. Mbappe ayrılmak üzereyken her seferinde yöneticiler bana ulaştı. Bir keresinde menajerim Paris'teki ofislere gidip konuyu görüşmüştü bile" dedi.
Neymar ile birlikte oynama hayalinin peşinde
PSG'ye transfer olmak Richarlison için sadece rekabet seviyesinde bir yükselişten öte bir anlam taşıyacaktı; bu, kulüp kariyerini milli takımdaki idolüyle aynı çizgiye getirme şansıydı. Tottenham forveti, 2023 yazında Paris'ten Suudi takımı Al-Hilal'e transfer olan Neymar'a duyduğu hayranlığı hiçbir zaman gizlemedi; hatta sırtındaki devasa duvar resmi dövmesine eski Barcelona yıldızını dahil edecek kadar ileri gitti.
Richarlison, müzakereler sırasında vatandaşıyla birlikte oynama ihtimalinin önemli bir motivasyon faktörü olduğunu itiraf etti. "Oraya gitmek istedim, Selecao toplantıları sırasında Neymar ile bu konuyu konuştuk. Maalesef olmadı, çok yazık. Onunla ve diğer Brezilyalılarla Paris'te oynamak inanılmaz olurdu," diye itiraf etti.
Brezilyalı efsanelere bir övgü
Forvetin Selecao'nun tarihine olan tutkusu, kelimenin tam anlamıyla derisine kazınmış durumda. Başarısız transferlerin ötesinde Richarlison, kendisinin yanı sıra Neymar ve Brezilya efsanesi Ronaldo'nun da yer aldığı ünlü dövmesinden bahsederek, sarı formayı giyen öncüllerine duyduğu derin saygıyı vurguladı.
Bu kalıcı haraç hakkında konuşan Richarlison, “Neymar'ı tüm kalbimle seviyorum. Sırtıma Neymar'ın yüzünü dövme yaptırdım. Ayrıca Ronaldo ve Pele'nin imzaları da var. Bir gün Pele bana Brezilya'yı gülümsettiğimi söyledi. Kral'dan gelen bu söz, sihir gibiydi. O cümleyi, onun ithafıyla birlikte sırtıma dövme yaptırdım.” dedi.
Tottenham'da ve ötesinde belirsizlik
PSG hayalleri gerçekleşmemiş olsa da, Richarlison şu anda Tottenham'da zor bir durumda bulunuyor. Bu sezon dokuz gol atmasına rağmen, Spurs yeni teknik direktör Roberto De Zerbi yönetimindeki yeni döneme hazırlanırken şu anda Premier Lig'de küme düşme hattında mücadele ediyor.
2026 Dünya Kupası yaklaşırken, milli takımdaki geleceği de soru işareti olarak kalıyor. Son antrenman kamplarının dışında bırakılan ve Ekim ayından bu yana Brezilya forması giymeyen, bir zamanlar sırtındaki efsanelerin halefi olarak görülen bu oyuncu, milli takım kadrosundaki yerini geri kazanmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya.