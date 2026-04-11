Richarlison, Kylian Mbappé'nin ayrılık serüvenleri sırasında PSG'ye transferinin defalarca suya düştüğünü ve Neymar ile birlikte oynamak istediğini açıkladı

Richarlison, kendisini Premier Lig'den Ligue 1'e geçirme noktasına getiren perde arkasındaki olayları anlattı. 2022 yazında Everton'dan Tottenham'a yaklaşık 50 milyon sterlinlik bir transfer ücreti karşılığında katılan 28 yaşındaki oyuncu, Fransa'nın başkentine olası transferinin, Mbappé'yi ilgilendiren uzun süren transfer serüvenleri ve onun sonunda Real Madrid'e gidişiyle doğrudan bağlantılı olduğunu açıkladı.

France Football'a transferin ne kadar yakın olduğunu anlatan Richarlison, "PSG ile birkaç kez temas kurdum. Mbappe ayrılmak üzereyken her seferinde yöneticiler bana ulaştı. Bir keresinde menajerim Paris'teki ofislere gidip konuyu görüşmüştü bile" dedi.