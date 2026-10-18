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Richarlison karşılık verdi! Tottenham'da gözden düşen futbolcu, Duncan Ferguson'ın araya girmesinin ardından Roberto De Zerbi'yi kamuoyu önünde bir kez daha eleştirdi
A takımdan uzaklaştırılma ve 21 yaş altı takımına düşürülme
29 yaşındaki forvet, ağustosta Brentford karşısında alınan 3-0'lık yenilgiden bu yana A takımda forma giymedi. Yazın eski kulübü Everton'a ve Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya transfer olma girişimleri sonuçsuz kalınca Tottenham'ın 25 kişilik Premier League kadrosuna alınmadı.
21 yaş altı takımına gönderilen forvet, kısa süre önce Jersey Mike's Trophy'de forma giydi. Salı günü Cheltenham Town ile 2-2 berabere kaldıkları maçta gol attı. Ardından penaltı atışlarında da gol bulmasına rağmen takımı 7-6 yenildi.
Lig kadrosundan çıkarılmasına rağmen Brezilyalı oyuncu, genç takım maçındaki profesyonel tutumuyla övgü topladı. Taraftarlarla fotoğraf çektirip imza dağıttı ancak Londra'nın kuzeyindeki uzun vadeli geleceği hâlâ oldukça belirsiz.
- Getty Images Sport
Ferguson, Spurs'un tutumuna ilişkin açıklama talep ediyor
Bu durum, Goodison Park'taki geçici görevinde forveti çalıştıran Everton efsanesi Duncan Ferguson'un da dikkatini çekti. Overlap Daily podcast'inde konuşan İskoç, bu kalitedeki bir oyuncunun neden kadro dışı bırakıldığını sorguladı.
Ferguson, “Tottenham'ın teknik direktörünün ne yaptığını bilmiyorum. Aralarında büyük bir anlaşmazlık yaşanıp yaşanmadığını bilmiyorum. Richy'yi tanıyorsam muhtemelen yaşanmıştır ama ona destek olup ‘Hadi Richy’ demeli ve onu yeniden takıma kazandırmalısın” dedi.
Ferguson, böylesine ağır bir disiplin kararının nadiren haklı görülebileceğini de ekledi: “Böyle bir oyuncuyu ancak ortada cinayetlik bir olay varsa dışarıda bırakırsın: Birine yumruk atmıştır ya da antrenman sahasında ciddi bir kavga çıkmıştır. Richarlison iyi bir oyuncu ve Tottenham da o kadar iyi değil, öyle değil mi?”
Bu açık destek, geri planda kalan forvette karşılık buldu. Instagram hesabında paylaştığı hikâyede mevcut teknik direktörüne kısa sürede üstü kapalı bir göndermede bulundu: “Teşekkürler @duncan9ferguson, haklısın.”
De Zerbi, uzayan forvet meselesinde sorumluluk kabul etmiyor
Pazar sabahı Hotspur Way'de basının karşısına çıkan De Zerbi'ye sosyal medyadaki faaliyetler de soruldu. İtalyan teknik direktör, süren tartışmayla arasına açıkça mesafe koydu ve forveti kadro dışı bırakma kararının kendisinden değil yönetimden geldiğini ima etti.
De Zerbi gazetecilere, "Bu artık benim sorunum değil. Vinai'ye ya da Johan'a sormalısınız. Bu benim sorunum değil. Teknik direktör olarak, sorumluluğumda olmasa bile destek vermem ve sorumluluk almam gerektiğini biliyorum. Bu durumda hiçbir karar vermedim" dedi.
Tottenham'ın teknik direktörü, oyuncu konuyu özel olarak görüşmek isterse kapısının açık olduğunu da belirtti. De Zerbi, "Benimle konuşmak isterse sabah 08.30'a kadar, akşama kadar beni ofisimde bulabilir. Ama artık konuşmak istemiyorum çünkü Coventry maçına odaklandım" diye ekledi.
- Mark Pain
Eleştirilerin hedefindeki Tottenham'ı kritik Coventry sınavı bekliyor
Tottenham, pazartesi akşamı Premier League'e yeni yükselen Coventry City'yi ağırlamaya hazırlanırken saha dışındaki gürültüye kulak asmamalı. De Zerbi'nin ekibi, Premier League sezonuna galibiyetsiz başlamasının ardından artan baskıyı hafifletmek ve ivme kazanmak için galibiyete şiddetle ihtiyaç duyuyor.
Kadro dışı bırakılan forvet için yakın gelecek pek parlak görünmüyor. Ocak ayında bir ayrılık gerçekleşmezse lig maçlarında oynama hakkı olmayacak ve kupa maçlarında da tamamen planların dışında kalacak. Bu durumda rekabetçi maçlara çıkabileceği tek alan altyapı futbolu olacak.
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