Bu durum, Goodison Park'taki geçici görevinde forveti çalıştıran Everton efsanesi Duncan Ferguson'un da dikkatini çekti. Overlap Daily podcast'inde konuşan İskoç, bu kalitedeki bir oyuncunun neden kadro dışı bırakıldığını sorguladı.

Ferguson, “Tottenham'ın teknik direktörünün ne yaptığını bilmiyorum. Aralarında büyük bir anlaşmazlık yaşanıp yaşanmadığını bilmiyorum. Richy'yi tanıyorsam muhtemelen yaşanmıştır ama ona destek olup ‘Hadi Richy’ demeli ve onu yeniden takıma kazandırmalısın” dedi.

Ferguson, böylesine ağır bir disiplin kararının nadiren haklı görülebileceğini de ekledi: “Böyle bir oyuncuyu ancak ortada cinayetlik bir olay varsa dışarıda bırakırsın: Birine yumruk atmıştır ya da antrenman sahasında ciddi bir kavga çıkmıştır. Richarlison iyi bir oyuncu ve Tottenham da o kadar iyi değil, öyle değil mi?”

Bu açık destek, geri planda kalan forvette karşılık buldu. Instagram hesabında paylaştığı hikâyede mevcut teknik direktörüne kısa sürede üstü kapalı bir göndermede bulundu: “Teşekkürler @duncan9ferguson, haklısın.”







