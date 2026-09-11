BBC Sport'a göre, Richarlison'ın Vasco da Gama ile Brezilya'ya planlanan dönüşü gerçekleşmedi. Tottenham'ın transfer için kulüple bir bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardığı bildirildi, ancak kişisel şartlar aşılamayan bir sorun olarak ortaya çıktı.

Brezilya'da transfer dönemi cuma gecesi kapanıyor ve bu da 29 yaşındaki oyuncunun kuzey Londra'da kalacağı yönünde güçlenen bir kanaate yol açıyor. Bu gelişme, Everton'a son gün 35 milyon £'luk önerilen transferin bozulmasının ardından Premier League kadrosunun dışında bırakılan hücum oyuncusu için kaotik bir dönemin ardından geldi. Kulüp ile oyuncu, sözleşmesinin kalan dokuz ayı konusunda anlaşmazlık yaşamayı sürdürüyor.