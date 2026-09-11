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Richarlison'ın Vasco da Gama'ya önerilen transferi, Tottenham ile yaşanan sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle çöktü
Vasco da Gama transferi suya düştü
BBC Sport'a göre, Richarlison'ın Vasco da Gama ile Brezilya'ya planlanan dönüşü gerçekleşmedi. Tottenham'ın transfer için kulüple bir bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardığı bildirildi, ancak kişisel şartlar aşılamayan bir sorun olarak ortaya çıktı.
Brezilya'da transfer dönemi cuma gecesi kapanıyor ve bu da 29 yaşındaki oyuncunun kuzey Londra'da kalacağı yönünde güçlenen bir kanaate yol açıyor. Bu gelişme, Everton'a son gün 35 milyon £'luk önerilen transferin bozulmasının ardından Premier League kadrosunun dışında bırakılan hücum oyuncusu için kaotik bir dönemin ardından geldi. Kulüp ile oyuncu, sözleşmesinin kalan dokuz ayı konusunda anlaşmazlık yaşamayı sürdürüyor.
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Sözleşme anlaşmazlığı ve FIFA temyizi
Forvet oyuncusu seçeneklerini aktif olarak değerlendiriyor ve iddialara göre sözleşmesini feshetmek için dramatik bir girişimle FIFA'ya başvurdu. Tottenham onu 21 yaş altı takımla antrenman yapmaya gönderdi; oyuncu, bunun sözleşmesini yırtıp atmak için kendisine meşru gerekçeler sunduğuna inanıyor. Daha önce açılış günündeki Brentford deplasmanında alınan yenilgide ilk 11'de başlamıştı ve bu maç şimdi kulüp adına son karşılaşması olabilir.
Brezilya'ya olası bir transferi değerlendirmeden önce, 152 maçta 53 gol attığı Everton'a dönüşüyle güçlü şekilde anılıyordu. Ancak forvet, görüşmelerin ele alınış biçimine duyduğu rahatsızlığı gerekçe göstererek David Moyes ile yeniden çalışma fırsatını reddetti.
De Zerbi ağzını sıkı tutmaya devam ediyor
Tottenham Teknik Direktörü Roberto de Zerbi, cuma günü düzenlenen basın toplantısında durumla ilgili netlik kazandırmayı reddetti. Anlaşmazlıkla ilgili soruya De Zerbi, "Bilmiyorum. Bu benim işim değil" yanıtını verdi ve ardından şöyle ekledi: "Söyleyebileceğim şey, kulübün Richarlison için ne yaptığını çok iyi biliyorum ve Richarlison'ın da son bir ayda, iki ayda kulüp için ne yaptığını çok iyi biliyorum. Ben biliyorum, kulüp biliyor, o biliyor, menajeri biliyor. Herkes sizden [medya] daha iyi biliyor. Çok daha iyi." Gerilime rağmen Tottenham'ın, sözleşmesindeki 12 aylık uzatma opsiyonunu devreye sokma hakkı bulunuyor ve bu da işleri daha da karmaşık hale getiriyor.
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Forvet için sırada ne var?
Bundan sonraki süreçte Brezilyalı oyuncu, geçen yıl sözleşmesini feshetmek için FIFA müdahalesini başarıyla kullanan Renan Lodi'yi örnek almayı umuyor. Futbolun yönetim organı itirazını kabul ederse, forvet oyuncusu transfer dönemi dışında resmen yeni bir kulübe katılabilir. Tottenham'ın şimdi, davaya itiraz edip etmeyeceğine ya da uzun sürecek bir hukuki mücadeleden kaçınmak için karşılıklı fesih konusunda anlaşma yoluna gidip gitmeyeceğine karar vermesi gerekiyor.
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